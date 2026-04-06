إخلاء 8 مستشفيات في طهران وتعرض جامعة شريف الصناعية لهجوم

- أعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن أضرار جسيمة في البنية التحتية الصحية بسبب الهجمات الإسرائيلية والأميركية، حيث تضررت مراكز طبية وإسعاف عديدة، وتم إخلاء مستشفيات في طهران، مع تسجيل آلاف الإصابات والوفيات. - تعرضت جامعة شريف الصناعية لهجوم أدى إلى أضرار مادية، واعتبرته القيادة الإيرانية انعكاساً لسياسات الرئيس الأميركي، مؤكدة على الرد وإعادة الإعمار دون خسائر بشرية. - أدانت جامعة شريف الهجوم ووصفت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية الهجمات على المنشآت العلمية بأنها "جريمة ضد العلم"، مؤكدة استمرار التقدم العلمي رغم التحديات.

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في إيران، اليوم الاثنين، عن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للقطاع الصحي في البلاد جراء الهجمات الإسرائيلية والأميركية، مشيرة إلى تضرر 54 قاعدة إسعاف وطوارئ و46 وحدة طبية و216 مركزاً صحياً. كما أفادت بإخلاء 8 مستشفيات في العاصمة طهران وتضرر 41 سيارة إسعاف.

ولم تنشر الصحة الإيرانية إجمالي عدد ضحايا الحرب المستمرة، لكنها أكدت أن محافظتي طهران وهرمزغان سجلتا أعلى أعداد من القتلى. وأوضحت أن بين المصابين 4721 امرأة و1917 طفلاً دون سن 18 عاماً، إضافة إلى 68 طفلاً دون العامين. كما ذكرت أنه في مجال العلاج تم تقديم الرعاية الطبية لـ32 ألفاً و533 مصاباً وغادروا المستشفيات بعد تلقي العلاج، فيما لا يزال 480 مريضاً يتلقون العلاج في المستشفيات، وقد أُجريت حتى الآن نحو 1200 عملية جراحية للمصابين.

وأشارت الوزارة الإيرانية إلى أن الفريق الوطني للصحة، الذي يضم الكوادر الطبية وفرق الإسعاف، سجل 117 مصاباً أثناء أداء مهامهم، فيما قُتل 24 من العاملين في القطاع الصحي أثناء وجودهم في الخطوط الأمامية لمواجهة الأزمة. كما أفادت بسقوط 251 امرأة و216 طفلاً دون 18 عاماً و17 طفلاً دون خمس سنوات بين القتلى.

من جهة أخرى، أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في منشور على منصة "إكس" أن الماء الثقيل ومشتقاته يلعبان دوراً استراتيجياً وحيوياً في الصناعات الدوائية وتشخيص الأمراض وعلاجها وكذلك في الصناعات المتقدمة. ووصفت الهجوم الذي نفذته الولايات المتحدة وإسرائيل الأسبوع الماضي على منشآت الماء الثقيل في مدينة خنداب وسط إيران بأنه "جريمة واضحة ضد العلم والصحة وتقدم البشرية"، مؤكدة أن "التقدم العلمي الإيراني لن يتوقف، كما لن تتوقف إرادة البلاد".

هجوم على جامعة شريف الصناعية

وفي السياق، تعرض أحد مباني جامعة شريف الصناعية، إحدى أهم الجامعات في إيران وتقع غرب طهران، لهجوم فجر اليوم الاثنين، ما أدى إلى أضرار مادية في المبنى المستهدف وعدد من المباني المجاورة. وقال النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف، في منشور على منصة "إكس"، إن جامعة شريف الصناعية تعرضت لهجوم بواسطة "قنبلة خارقة للتحصينات"، معتبراً أن ذلك يعكس "جنون الرئيس الأمبركي دونالد ترامب وجهله.

وأضاف عارف أن الرئيس الأميركي "لا يفهم أن علم إيران ليس في الخرسانة حتى يُدمَّر بالقنابل، بل إن الخندق الحقيقي هو إرادة أساتذتنا ونخبنا". وتابع "أي من المتوحشين في التاريخ لم يتمكن من انتزاع العلم من الإيرانيين، لأن العلم متجذر في أرواحنا، وهذا الخندق لن ينهار".

وقال رئيس الجامعة مسعود تجريشي، في رسالة مصورة من موقع الحادث، إن "العدو هاجم صباح اليوم أحد مباني الجامعة، الأمر الذي أدى للأسف إلى وقوع أضرار في المبنى". وأضاف أن "جامعة الشريف مؤسسة علمية تتمثل مهمتها في نشر الثقافة وتطوير العلم، لكنها تعرضت لأضرار نتيجة ما وصفه بوحشية أعداء هذا البلد". وأكد أن القوات الإيرانية "ستقدم الرد اللازم في الميدان" على هذا الهجوم، مشيراً إلى أن أعمال إعادة الإعمار ستتم داخل الجامعة، وأن البلاد ستواصل مسيرتها العلمية "لتظهر للأجيال القادمة قوةً علمية عالمية". وبحسب التقارير الواردة، لم يسفر الهجوم عن أي خسائر بشرية.

من جهتها، أدانت جامعة شريف الصناعية هذا الهجوم واعتبرته "عملاً جباناً يعكس حالة اليأس لدى العدو في تحقيق أهدافه"، مؤكدة أن التحقيقات لا تزال جارية وأن التفاصيل الإضافية ستُعلن عبر المصادر الرسمية للجامعة.

والسبت الماضي، صرّح وزير العلوم والبحوث والتكنولوجيا الإيراني، حسين سيمائي صراف، اليوم السبت، بأن أكثر من 30 جامعة في البلاد تعرضت لهجمات خلال الحرب الحالية، ما أسفر عن مقتل 60 طالباً واغتيال عشرة أساتذة جامعيين قال إن هؤلاء الأساتذة تعرضوا للاستهداف بشكل مباشر.