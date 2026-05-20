إخلاء مدارس شرقي تركيا إثر زلزال قوته 5.6 درجات

- شهدت تركيا وإيران واليونان زلازل تراوحت قوتها بين 5.6 و3.4 درجات، حيث أُخليت مدارس في تركيا، وتواصلت عمليات التقييم دون تقارير عن أضرار كبيرة حتى الآن. - في تركيا، ضرب زلزال بقوة 5.6 درجات منطقة بطال غازي بولاية ملاطية، بينما في إيران، هز زلزال بقوة 4.7 درجات إقليم هرمزجان، ولم تُسجل أضرار كبيرة في كلا البلدين. - في اليونان، وقع زلزال بقوة 3.4 درجات قرب جزيرة هيدرا، ولم تُسجل أضرار أو إصابات، حيث تُعتبر الزلازل شائعة في المنطقة.

ضربت زلازل، اليوم الأربعاء، كلاً من تركيا وإيران واليونان بدرجات متفاوتة راوحت ما بين 5.6 و4.7 و3.4 درجات، وبينما لم يُبلَّغ حتى الآن عن وقوع أي أضرار، إلا أنه أُخليَت مدارس في تركيا، بينما تتواصل عمليات التقييم.

وقالت وكالة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) إن زلزالاً بقوة 5.6 درجات ضرب شرقي البلاد، اليوم الأربعاء، مضيفة أن الزلزال ضرب منطقة بطال غازي بولاية ملاطية الساعة 9 صباحاً وعلى عمق 7 كيلومترات. ولم ترد تقارير عن حجم الأضرار على الفور، ولكن الصور التي بثها التلفزيون أظهرت إجلاء المدارس وفرار السكان.

وتقع تركيا على خطوط صدع كبرى، والزلازل متكررة الحدوث. وفي 2023، أدى زلزال بقوة 7.8 درجات إلى مقتل أكثر من 53 ألف شخص في تركيا، ودمر أو ألحق أضراراً بمئات الآلاف من المباني في 11 ولاية جنوبية وشرق جنوبية. كذلك قتل ستة آلاف شخص في الأجزاء الشمالية من سورية المجاورة.

وفي إيران، قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إن زلزالاً بقوة 4.7 درجات وقع على عمق 14 كيلومتراً بالقرب من منطقة جنوب إيران اليوم الأربعاء. وذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية أن الزلزال هزّ أجزاءً من إقليم هرمزجان، وشعر به سكان مدينتي قشم وهرمز، بالإضافة إلى المناطق الريفية في بندر عباس، مشيرة إلى أن مركز الزلزال كان بالقرب من بندر لافت على عمق 20 كيلومتراً.

وقال المدير العام لإدارة الأزمات في إقليم هرمزجان لوسائل الإعلام الإيرانية إنه لم يُبلَّغ حتى الآن عن وقوع أي أضرار جراء الزلزال، لكن عمليات التقييم لا تزال جارية.

وفي اليونان، ضرب زلزال متوسط القوة، بلغت شدته الأولية 3.4 درجات جزيرة هيدرا اليونانية قبل فجر اليوم الأربعاء، لكن لم ترد أنباء عن حدوث أضرار أو إصابات. وذكر معهد أثينا للعلوم الجيوديناميكية أن الزلزال الذي وقع تحت سطح البحر كان على بعد 5.5 كيلومترات شمال غرب جزيرة هيدرا، بين الجزيرة وشبه جزيرة بيلوبونيز شمال شرق البلاد، على عمق 14.8 كيلومتراً، حسب صحيفة كاثيميريني اليونانية، اليوم الأربعاء.

يشار إلى أن الزلازل شائعة للغاية في اليونان، وهي واحدة من أكثر المناطق النشطة زلزالياً في العالم، لكن نادراً ما تتسبب في حدوث أضرار خطيرة أو وفيات. وفي عام 1999، أدى زلزال بقوة 5.9 درجات بالقرب من أثينا إلى مقتل 143 شخصاً.

(أسوشييتد برس، رويتزر)