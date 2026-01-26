إحباط تهريب شحنة كوكايين عبر ميناء اللاذقية مصدرها البرازيل

- ضبطت إدارة مكافحة المخدرات السورية شحنة كبيرة من الكوكايين السائل في ميناء اللاذقية، مخبأة داخل علب زيوت نباتية، قادمة من البرازيل، بفضل معلومات استخباراتية دقيقة ومتابعة ميدانية محكمة. - أحبطت الأجهزة الأمنية السورية محاولة تهريب أسلحة إلى لبنان، حيث ضبطت سيارة محملة بصواريخ وذخائر في عملية مشتركة بين مديريتَي الأمن الداخلي في منطقتَي القصير والنبك. - تأتي هذه العمليات ضمن جهود مكافحة تهريب المخدرات والأسلحة، للحفاظ على الأمن العام ومنع استخدام الأراضي السورية كممر للتهريب في ظل تحديات أمنية معقدة.

تمكّنت إدارة مكافحة المخدرات السورية، اليوم الاثنين، من ضبط شحنة كبيرة من مادة الكوكايين السائلة المخدِّرة في ميناء اللاذقية، كانت قادمة على متن إحدى البواخر من دولة البرازيل، ومخبّأة داخل علب زيوت نباتية بطريقة محكمة، ضمن محاولة تهريب وُصفت بالمعقّدة، كانت تستهدف نقل الشحنة إلى إحدى دول الجوار. وذكرت وزارة الداخلية السورية أن العملية نُفذت استناداً إلى معلومات استخباراتية دقيقة وموثوقة، أعقبتها متابعة ميدانية محكمة، أسفرت عن ضبط الشحنة كاملة قبل خروجها من الميناء، ومصادرة جميع المضبوطات المرتبطة بها.

وبحسب البيان، تواصل الفرق الأمنية المختصّة التحقيق في ملابسات القضية، بهدف تحديد جميع المتورطين في محاولة التهريب، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم، وفق القوانين الوطنية والدولية ذات الصلة، وأكدت إدارة مكافحة المخدرات أن هذه العملية تندرج ضمن جهودها المستمرة لمكافحة شبكات تهريب المخدرات، والحفاظ على الأمن العام، ومنع تسلّل المواد المخدِّرة إلى الأسواق المحلية والدولية، في ظلّ تصاعد محاولات التهريب عبر المنافذ البحرية.

وفي سياق متصل، أحبطت الأجهزة الأمنية السورية، اليوم الاثنين، محاولة تهريب شحنة أسلحة إلى داخل الأراضي اللبنانية، في عملية مشتركة نفذتها مديريتا الأمن الداخلي في منطقتَي القصير بريف حمص، والنبك بريف دمشق. وبحسب وكالة "سانا"، جاءت العملية عقب معلومات دقيقة حول تحرّك سيارة مشتبه بها قادمة من بلدة جريجير باتجاه الحدود اللبنانية عبر منطقة البريج، إذ جرى اعتراض السيارة وضبط كميات من الأسلحة كانت على متنها.

وأوضح مصدر أمني، نقلت عنه الوكالة، أن السيارة من نوع "شفروليه" كانت محمّلة بتسعة صواريخ موجهة من طراز "كونكورس"، و68 حشوة RPG، إضافة إلى صاروخين من نوع 107، وخمسة صناديق ذخيرة من نوع BKS. وتأتي هذه العمليات في إطار الإجراءات الأمنية المتواصلة لملاحقة شبكات التهريب، ومنع استخدام الأراضي السورية ممراً لتهريب الأسلحة أو المخدرات، في ظل تحديات أمنية معقّدة تشهدها المنطقة.