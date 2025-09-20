إحالة لاعب المنتخب المصري رمضان صبحي للمحاكمة بتهمة التزوير

- أحالت النيابة العامة المصرية رمضان صبحي، لاعب نادي بيراميدز، إلى المحاكمة الجنائية بتهمة تزوير أوراق امتحانات رسمية صادرة عن معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق، ضمن قضية تضم عدة متهمين آخرين. - تضمنت الاتهامات تزوير كشوف الحضور والانصراف وتوقيعات مزورة، لإظهار التزام رمضان صبحي بالحضور وأداء الامتحانات، وهو ما اعتبرته النيابة مخالفة للحقيقة. - من المتوقع أن تحدد محكمة جنايات الجيزة موعداً لبدء المحاكمة، حيث يواجه المتهمون عقوبات قد تصل إلى السجن المشدد وفق قانون العقوبات.

أحالت النيابة العامة المصرية، اليوم السبت، رمضان صبحي، لاعب نادي بيراميدز ومنتخب مصر، إلى المحاكمة الجنائية على خلفية اتهامه بتزوير أوراق امتحانات رسمية صادرة عن معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق. جاءت الإحالة في القضية رقم 6407 لسنة 2025 جنايات الجيزة والمقيدة برقم 548 لسنة 2025 كلي جنوب الجيزة، التي ضمت لاعب المنتخب ويوسف. م، 22 عاماً، عامل بمقهى، محبوس احتياطياً، ومحمد. ا، 37 عاماً، مشرف أمن بمعهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق، محبوس احتياطياً، وطارق. م، هارب.

ونسبت النيابة للمتهمين، تزوير محرّرات رسمية في ثبوت وجوده طالباً بالمعهد وكراسات إجابات امتحانات مواد الفرقة الدراسية الثالثة المنسوب صدورها إلى معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق بمحافظة الجيزة غرب العاصمة. وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول حرّر كراسات الإجابة ووقع عليها بتوقيع نسبه زوراً للمتهم (رمضان صبحي)، بما يفيد حضوره وأدائه الامتحانات، وهو ما لم يحدث في الواقع، وذلك بالاتفاق والمساعدة مع باقي المتهمين، الذين أمدوا المتهم الأول بالبيانات اللازمة لتنفيذ جريمة التزوير، بهدف جعل واقعة مزوّرة في صورة واقعة صحيحة.

شملت الاتهامات تزوير كشوف الحضور والانصراف الخاصة بلجان الامتحانات، عبر توقيعات مزوّرة نسبت إلى رمضان صبحي، بما يظهر أنه التزم بالحضور الفعلي وأدى الامتحانات في المواعيد المقررة، وهو ما اعتبرته النيابة مخالفة صريحة للحقيقة. وذهب أمر الإحالة إلى أن المتهمين، ومن بينهم رمضان صبحي، اشتركوا مع آخر مجهول وموظفين عموميين وصفوا بأنهم "حسنو النية"، بطريق الاتفاق والمساعدة، في تزوير محرّرات رسمية أخرى، تضمنت إثبات قيد اللاعب طالباً بالمعهد، واعتباره قد اجتاز الفرقة الأولى والثانية، ليقيد في الفرقة الثالثة بشعبة الدراسات السياحية.

وأوضح أمر الإحالة أن الموظفين، أثبتوا بيانات على غير الحقيقة في سجلات المعهد ومحرّراته الرسمية، مستندين إلى المعلومات التي وفرها لهم المتهمون، وهو ما اعتبرته النيابة تحقيقاً لركن المساعدة في الجريمة. وأشارت النيابة العامة في أمرها إلى أن رمضان صبحي والمتهم الرابع، اشتركا مع آخر مجهول، في تزوير كراسات الإجابة الخاصة بامتحانات الفرقة الثالثة، ليبدو الأمر وكأنه التحق فعلياً بالعملية التعليمية واجتاز المقرّرات الدراسية، بينما الحقيقة كانت على خلاف ذلك تماماً.

ومن المنتظر أن تحدّد محكمة جنايات الجيزة موعداً خلال الشهر المقبل، لبدء أولى جلسات المحاكمة، إذ يواجه المتهمون اتهامات قد تصل عقوبتها، في حال الإدانة، إلى السجن المشدّد وفق نصوص قانون العقوبات المتعلقة بجرائم التزوير في المحرّرات الرسمية والاشتراك فيها.