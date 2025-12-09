- أحالت محكمة جنايات الإسكندرية أوراق المتهم "س.خ.ر.م" إلى مفتي الجمهورية للنظر في إعدامه بعد ثبوت اعتدائه جنسياً على 14 تلميذاً في مدرسة دولية، حيث أكدت النيابة العامة صحة الواقعة وتقرير الطب الشرعي. - اتهمت النيابة إدارة المدرسة بالإهمال الذي سمح للمتهم بارتكاب جرائمه، بينما طالب دفاع المتهم بعرضه على الطب الشرعي وإعادة التحقيقات لوجود متهمين آخرين. - بدأت القضية بعد تلقي بلاغات من أولياء الأمور، وكشفت التحريات عن اعتداء المتهم على الأطفال في حديقة المدرسة.

أحالت محكمة جنايات الإسكندرية في مصر، اليوم الثلاثاء، أوراق "س.خ.ر.م"، العامل المتهم بالاعتداء جنسياً على 14 تلميذاً من مرحلة رياض الأطفال داخل مدرسة دولية بالإسكندرية، إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه. واستمعت المحكمة في جلسة اليوم إلى ممثل النيابة العامة الذي أكد أثناء مرافعته أن التحقيقات أثبتت صحة الواقعة بما لا يدع مجالا للشك، وقال أثناء مرافعته: "المتهم استغل براءة الصغار ولم يراع حرمتهم، كما أن تقرير الطب الشرعي أكدها وكشف تعرض التلاميذ للتعدي".

واتهم ممثل النيابة إدارة المدرسة بترك مساحة للمتهم لممارسة فعله الإجرامي بسبب الإهمال، مطالبا بعقوبة الإعدام للمتهم. فيما تقدّم دفاع المتهم بطلب لهيئة المحكمة لعرض موكله على الطب الشرعي لبيان مدى قدرته الجنسية على ارتكاب واقعة هتك أعراض الصغار، كما طالب بإعادة القضية للنيابة لاستكمال التحقيقات لوجود متهمين آخرين.

وبدأت بعد ظهر اليوم ثاني جلسات محاكمة المتهم بالاعتداء على تلاميذ مرحلة رياض الأطفال داخل مدرسة دولية بالإسكندرية، وذلك عقب تقدم أربعة أولياء أمور ببلاغات ضده، ثم سرعان ما ارتفع العدد لاحقاً إلى 14 بلاغاً.

بدأت الواقعة المقيدة برقم 16372 لسنة 2025 إداري منتزه ثاني، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة منتزه ثاني يفيد بتقدم أربع أسر ببلاغات بالقسم ضد بستاني بإحدى المدارس الدولية الشهيرة بالاعتداء على أبنائهم بحديقة المدرسة. وكشفت التحريات قيام المتهم بالاعتداء على ثلاث فتيات وفتى، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها، وارتفع عدد التلاميذ المعتدى عليهم إلى 14 طفلاً.

جاء في تفاصيل أمر الإحالة: في القضية رقم 27965 لسنة 2025 جنايات ثاني المنتزه والمقيدة برقم 4066 لسنة 2025 كلى المنتزه، بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، وجهت النيابة العامة للمتهم أنه بدائرة قسم ثاني المنتزه محافظة الإسكندرية، في غضون عام 2025، خطف بالتحايل الطفلة المجني عليها مستغلا عمله بالمدرسة الملتحقة بها بأن استدرج فتاة إلى مكان ناء بعيدا عن أعين متولّي رعايتها وآلات المراقبة، أي إلى "الغرفة الخاصة به" الملحقة بفناء المدرسة، موهما إياها باللهو معها مستغلاً حداثة سنها.

اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى، ففي الزمان والمكان ذاته هتك عرض الطفلة البالغة من العمر خمس سنوات (من مواليد عام 2020)، مستغلاً عدم تمييزها، مكررا فعلته تلك لعدة مرات على النحو المبين بالتحقيقات؛ وهو النهج الذي اتبعه أيضا مع باقي الضحايا.