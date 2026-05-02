- تعرضت حافلة سياحية جزائرية لحادث انقلاب قرب العاصمة تونس، مما أدى إلى وفاة رضيع وإصابة 41 سائحاً، بينهم سبعة في حالة خطرة، أثناء توجههم إلى مدينة سوسة. - قامت السلطات الجزائرية بإجلاء المصابين إلى مستشفى عنابة بعد تلقيهم الإسعافات الأولية في مستشفيات تونسية، بفضل التنسيق الجيد بين السلطات الجزائرية والتونسية. - تواصل خلية الأزمة بوزارة الصحة الجزائرية متابعة الوضع لضمان تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين وفق البروتوكولات الطبية المعتمدة.

أجلت السلطات الجزائرية 41 سائحاً جزائرياً أصيبوا في حادث انقلاب حافلة سياحية كانت تقلهم على الطريق السريع قرب العاصمة تونس أثناء توجههم إلى مدينة سوسة على الساحل الشرقي، فيما توفي رضيع في الحادث. ووصلت قافلة الإجلاء، التي تضم عدداً من سيارات الإسعاف أرسلتها وزارة الصحة الجزائرية، فجر السبت، إلى مستشفى مدينة عنابة شرقي الجزائر لتلقي العلاج، وذلك بعد تلقي الإسعافات الضرورية في ثلاثة مستشفيات تونسية، بينها مستشفى في العاصمة تونس استقبل سبعة مصابين بإصابات خطرة.

وأكدت وزارة الصحة الجزائرية، في بيان صادر اليوم السبت، أن عملية الإجلاء الصحي تمت في ظروف محكمة ومنظمة، بفضل التنسيق الجيد مع السلطات التونسية. وأوضحت أن "أغلب المصابين كانت حالتهم مستقرة، حيث جرى توجيههم إلى المصالح الاستعجالية المختصة، وتكفلت بهم الفرق الطبية التي جندت كافة الإمكانيات البشرية والمادية لضمان تقديم الرعاية الصحية اللازمة وفق البروتوكولات الطبية المعتمدة".

وأوضحت الوزارة أن "خلية الأزمة بوزارة الصحة تواصل متابعة تطورات الوضع عن كثب، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، لضمان حسن سير عملية الإجلاء والتكفل اللاحق بالمصابين داخل أرض الوطن".

قضايا وناس وفاة 4 أشخاص غرقاً في حمص وحلب

وتوفي رضيع وأُصيب 41 شخصاً، بينهم سبعة في حالة خطرة، في حادث مروري وقع صباح أمس الجمعة في منطقة مجاز الباب، قرب العاصمة تونس، إثر انحراف حافلة سياحية جزائرية كانت تقل 54 سائحاً. وقد جرى نقل المصابين إلى مستشفيات تونسية، قبل أن تقرر السلطات الجزائرية إرسال قافلة من سيارات الإسعاف مدعومة بأطقم طبية وشبه طبية إلى تونس لإجلاء المصابين.