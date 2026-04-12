إجلاء 27 مريضاً من غزة بعد توقّف معبر رفح لأيام

- غادر 27 مريضاً فلسطينياً مع مرافقين من مستشفى التأهيل الطبي في خانيونس إلى مصر عبر معبر رفح، بعد استئناف عمليات الإجلاء الطبي التي توقفت بسبب حادثة إطلاق نار من جيش الاحتلال. - أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية عن استئناف عمليات الإجلاء الطبي، مع تعهدات بضمان سلامة المرضى والطواقم. - يعاني القطاع الصحي في غزة من انهيار بسبب الحصار الإسرائيلي، مما يستدعي إجلاء 22 ألف مريض وجريح لتلقي العلاج خارج القطاع.

في إطار عملية إجلاء طبي جديدة إلى مصر، غادر 27 مريضاً فلسطينياً مع مرافقين لهم "مستشفى التأهيل الطبي" التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة متوجّهين إلى معبر رفح، بعد أيام من إغلاقه. وهناك، من المتوقّع أن ينتظر المرضى والجرحى لساعات قبل عبورهم إلى مصر، وفقاً للظروف ولإجراءات جيش الاحتلال.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد علّقت عمليات إجلاء المرضى من خلال معبر رفح، يوم الاثنين الماضي، إثر مقتل فلسطيني متعاقد معها بعد إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار تجاه سيارته في شارع صلاح الدين شمال شرقي خانيونس. وأمس السبت، أعلنت المنظمة استئناف عمليات الإجلاء الطبي، بعد تلقّيها "تعهدات من الجهات المعنية بضمان سلامة المرضى والطواقم".

من جهتها، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأحد، مشاركة طواقمها في إجلاء طبي لمرضى وجرحى من خلال معبر رفح، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية. وأوضحت الجمعية، في بيان، أنّ عملية الإجلاء شملت 27 مريضاً و42 مرافقاً، أي بإجمالي 69 شخصاً.

وفي 19 مارس/ آذار الماضي، أعادت سلطات الاحتلال فتح معبر رفح بقيود مشدّدة، بعد إغلاق استمرّ نحو 20 يوماً عقب اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي. ومنذ إعادة فتح المعبر، أفاد عائدون إلى قطاع غزة بأنّهم تعرّضوا لتنكيل إسرائيلي، تخلّله احتجاز وتحقيقات قاسية تمتدّ لساعات، قبل السماح لهم بمواصلة طريقهم نحو القطاع. وتشير تقديرات فلسطينية إلى أنّ 22 ألف مريض وجريح في حاجة إلى مغادرة قطاع غزة لتلقّي العلاج، في ظلّ الوضع الكارثي للقطاع الصحي من جرّاء تبعات حرب الإبادة الإسرائيلية التي استمرّت أكثر من عامَين وأدّت إلى انهيار المنظومة الصحية في القطاع.

وقبل حرب الإبادة، كان مئات الفلسطينيين يغادرون قطاع غزة يومياً من خلال معبر رفح، فيما يعود مئات آخرون إلى القطاع في حركة طبيعية، وكانت آلية العمل في المعبر تخضع لوزارة الداخلية الفلسطينية في غزة والجانب المصري، من دون تدخّل إسرائيلي. غير أنّ الاحتلال عمد إلى تشديد حصاره على قطاع غزة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، الأمر الذي أثّر سلباً على علاج الفلسطينيين الذين هم في حاجة إلى إجلاء طبي، ولا سيّما في حال كان منقذاً للحياة.

(الأناضول، العربي الجديد)