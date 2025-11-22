إجلاء طاقم سفينة مشتعلة في لوس أنجليس ورصد مواد خطرة

- اندلع حريق كبير في سفينة حاويات بميناء سان بيدرو بلوس أنجليس، مما أدى إلى انفجار وتعطيل إمدادات الطاقة والرافعات، وتم إجلاء 23 فردًا من الطاقم دون إصابات. - رُصدت مواد خطرة في الميناء، مما استدعى استخدام معدات وقائية وأجهزة تنفس ذاتية، حيث كانت السفينة محملة بمواد خطرة، واستمرت عمليات التبريد لمنع انتشار الحريق. - شهدت لوس أنجليس حرائق مدمرة هذا العام، مما أدى إلى تلوث خطير بسبب احتراق المباني والسيارات، مع تحذيرات من التسمم المحتمل للهواء.

أفادت إدارة الإطفاء في مدينة لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا الأميركية، بأنّه جرى إجلاء جميع أفراد طاقم سفينة حاويات اشتعلت فيها النيران، في ميناء سان بيدرو، أمس الجمعة، بعدما تسبّب حريق في انفجار أدّى إلى تعطّل إمدادات الطاقة والرافعات، وأوضحت الإدارة أنّه بحلول الساعة 8:27 مساءً تقريباً بالتوقيت المحلي، جرى إجلاء آخر أفراد الطاقم، ليصل إجمالي العدد إلى 23 شخصاً من دون تسجيل أي إصابات، وكان ستة من أفراد الطاقم مفقودين في وقت سابق.

وأشارت الإدارة إلى أنّ موادّ خطرة رُصدت في عددٍ من الخلجان بالميناء، ما دفع فرق الإطفاء إلى ارتداء معدّات وقائية واستخدام أجهزة التنفس الذاتية، إذ إنّ حمولة السفينة تحتوي على مواد خطرة، وكانت راسية في ميناء سان بيدرو المعروف بأنّه الأكثر ازدحاماً في أميركا الشمالية.

A large explosion and resulting fire has occurred onboard the Panamanian-flagged bulk cargo vessel, One Henry Hudson, currently docked at the Port of Los Angeles after arriving recently from Tokyo, with several crewmembers missing as hundreds of firefighters and fireboats from… pic.twitter.com/8endPPFGr1 — OSINTdefender (@sentdefender) November 22, 2025

وذكرت إدارة الإطفاء أنّ وحدات مُشاة البحرية تواصل تبريد الهيكل الخارجي للسفينة، مع منع أي شخص من النزول إلى الأجزاء السفلية. ووفقاً للإدارة، يبدو أنّ الحريق بدأ تحت سطح السفينة، وامتد إلى مستويات عدّة، ثم وقع انفجار في منتصف سطح السفينة، ولم يتّضح على الفور كيف بدأ الحريق.

وكانت رئيسة بلدية لوس أنجليس، كارين باس، قد كتبت في منشور على منصة إكس، أنّ "فرق الطوارئ موجودة في الموقع، إذ يعمل أكثر من 100 عنصر إطفاء على إخماد النيران، فيما تساعد شرطة الميناء الطاقم للوصول إلى برّ الأمان"، وأضافت أنّ إدارة الإطفاء في لوس أنجليس تُواصل مراقبة جودة الهواء مع استمرار عمليات إخماد النيران.

وتعرّضت لوس أنجليس هذا العام لحرائق أودت بحياة 31 شخصاً وأتت على أكثر من 16 ألف مبنى، إذ اجتاحت مدينة ألتادينا وحي باسيفيك باليسايدس المترف. لكن وسط النيران، كانت تشتعل كارثة خفية أخرى هي التلوث الناجم عن احتراق عدد كبير من المباني والسيارات وأجهزة التلفزيون وغيرها من المواد البلاستيكية. وبفعل هبّات رياح وصلت سرعتها إلى 160 كيلومتراً في الساعة، تسرّب دخان سام تحت الأبواب وعبر فتحات التهوية.

ولاحظ أستاذ علوم البيئة في جامعة كاليفورنيا لوس أنجليس (UCLA) مايكل غيريت أن "السمية المحتملة للخليط المنبعث من هذه الحرائق قد تكون أكبر بكثير من سمية الحرائق الكبيرة الأخرى التي شهدتها الولايات المتحدة، لأن السابقة لم تطاول الكثير من المباني المدينية"، بحسب ما أفادت "فرانس برس" في 24 سبتمبر/ أيلول الماضي.

(رويترز، أسوشييتد برس، العربي الجديد)