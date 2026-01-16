إجلاء أكثر من 250 شخصاً إثر حريق في حي فقير في سيول

- اندلع حريق هائل في حي غوريونغ، أحد آخر أحياء الصفيح في سيول، مما أدى إلى إجلاء 258 شخصاً دون إصابات، حيث ساهمت كثافة المباني المؤقتة في سرعة انتشار النيران. - تدخل حوالي 300 رجل إطفاء لإخماد الحريق، لكن الظروف الجوية منعت استخدام الطائرات الهليكوبتر، مما زاد من صعوبة السيطرة على الوضع. - غوريونغ، الواقع قرب غانغنام الفاخر، هو حي عشوائي نشأ بسبب مشاريع تطوير إنمائي في السبعينيات والثمانينيات، ويشهد حرائق متكررة بسبب ظروفه المعيشية.

أُجلي أكثر من 250 شخصاً، الجمعة، بعد أن دمّر حريق هائل حيّاً فقيراً قرب منطقة غانغنام في جنوب سيول، بحسب ما أفادت السلطات. واندلع الحريق فجراً في حيّ غوريونغ الذي غالباً ما يوصَف بأنه أحد آخر أحياء الصفيح المتبقية في العاصمة الكورية الجنوبية. وأفادت وكالة الإطفاء الوطنية في سيول بأن سبب الحريق لا يزال مجهولاً. وأشارت إلى أن "الحريق تحوّل سريعاً إلى كارثة كبيرة، نظراً إلى قابلية المنطقة للاشتعال وكثافة المباني المؤقتة فيها". وأُجلي 258 شخصاً بأمان من دون إصابة أيّ منهم.

وتدخل ما يقرب من 300 من رجال الإطفاء لإخماد الحريق، وفق مسؤول بكوريا الجنوبية. وذكر مسؤول في مقر مكافحة الحرائق والكوارث في العاصمة في وقت سابق عبر الهاتف أنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

وروت كيم أوك إيم (69 عاماً) التي قالت إنها تعيش في المنطقة منذ ما يقرب من 30 عاماً "كنت نائمة إلى أن اتصل بي أحد الجيران قائلاً إن هناك حريقاً. فهرعت إلى الخارج ورأيت ألسنة اللهب تنتشر بالفعل". وأضافت قائلة "قبل بضع سنوات، جرفت السيول كل شيء، وأخشى الآن أن تأتي النيران على ما تبقى". وذكرت أن السلطات أرسلت 85 سيارة إطفاء إلى الموقع، لكن المسؤولين لم يتمكنوا من إرسال طائرة هليكوبتر بسبب الضباب والغبار الناعم في سماء المدينة.

وقرية غوريونغ هي جيب من المساكن المتهالكة في غانغنام، أحد أرقى المناطق في سيول. ومن المقرر إعادة تطويرها لتتحول لمنطقة مبانٍ سكنية شاهقة. وغالباً ما توصف غوريونغ بأنها أكبر حي عشوائي متبق في العاصمة الكورية الجنوبية، ونشأت عندما استقرت أسر نزحت بسبب المشاريع العامة في السبعينيات والثمانينيات، بما يشمل مشروعات مرتبطة بالألعاب الآسيوية وأولمبياد سيول، على أطراف غانغنام من دون تصاريح، وفقاً لتقرير تخطيط مدينة سيول.

وتشكّل حي غوريونغ نتيجة مشاريع تطوير إنمائي أجبرت السكان ذوي الدخل المتدنّي على الانتقال من أماكن سكنهم. يقع هذا الحي بالقرب من غانغنام، أحد أغنى أحياء سيول. والحرائق شائعة في تلك المنطقة. ففي عام 2023، أُجبر 500 شخص على إخلاء منازلهم قبل حلول رأس السنة القمرية الجديدة إثر اندلاع حريق هائل.

(فرانس برس، رويترز)