إجراءات وشروط لمعادلة الشهادة الثانوية غير السورية

- أعلنت وزارة التربية والتعليم في سورية عن إمكانية معادلة الشهادة الثانوية غير السورية في الدوائر الامتحانية بالمحافظات، بشرط تقديم الشهادة الأصلية مصدّقة من وزارة خارجية الدولة المانحة أو سفارتها في سورية، وترجمتها وتصديقها إذا كانت من دولة غير عربية. - تتطلب الإجراءات تقديم إثبات شخصي للطالب، وتنظيم الأوراق في ملف إلكتروني، ودفع الرسوم المالية، مع إمكانية تعديل الشهادة الأجنبية قبل إتمام التصديقات، واجتياز امتحانات إضافية إذا لزم الأمر. - تشمل الخطوات ترجمة وتصديق الأوراق في القصر العدلي والسفارات، مع إجراءات في وزارتي الخارجية والتعليم العالي، وتستغرق وقتاً طويلاً، لكن إتمامها في المحافظات أفضل من الذهاب إلى دمشق.

أعلنت وزارة التربية والتعليم في سورية، أمس السبت، إمكانية معادلة الشهادة الثانوية غير السورية في الدوائر الامتحانية، التابعة لمديريات التربية في كلّ المحافظات، وفقاً لمجموعة من الشروط.

وأوضح مدير الامتحانات في وزارة التربية السورية، محمود حبوب، لـ"العربي الجديد" أنّ الشروط المطلوبة تتضمن الشهادة الثانوية الأصلية للطالب، على أن تكون مصدّقة من وزارة خارجية الدولة التي حصل الطالب على الشهادة منها أو من سفارتها في سورية. وفي حال كانت الشهادة من دولة غير عربية، يجب ترجمتها إلى اللغة العربية وتصديقها من وزارة الخارجية والمغتربين السورية، بالإضافة إلى كشف العلامات في سنوات المرحلة الثانية.

ومن الشروط التي تحدّث عنها حبوب، الإثبات الشخصي للطالب سواء الهوية الشخصية أو جواز السفر أو إخراج القيد المدني، على أن تُنظّم كلّ الأوراق في ملف إلكتروني بصيغة (PDF). وبعد تسليم الأوراق، يدفع الطالب الرسم المالي المحدّد.

ووفقاً لقول حبوب، أتاحت وزارة التربية للطالب إمكانية تعديل الشهادة الأجنبية قبل إتمام عملية تصديق الوثائق شرطياً، لكن لا يحصل الطالب على وثيقة التعديل حتى يستوفي كلّ التصديقات اللازمة، والتحقق من صحة الوثيقة من الجهة المانحة، وبحال وجود نقص في المواد الأساسية يُطلب من الطالب اجتياز امتحانات إضافية بحسب الأنظمة في الوزارة.

وتسبق عملية التعديل إجراءات عدّة، في مقدّمتها ترجمة الأوراق، كما أشار المواطن أحمد خليل لـ"العربي الجديد"، حيث قام بدايةً بترجمة الأوراق الخاصة بابنته من اللغة التركية، وشملت تلك الأوراق: شهادة الثانوية العامة، وكشف العلامات، وبقية الأوراق الدراسية. ومن ثمّ، قام بتصديقها في القصر العدلي في العاصمة دمشق، قبل أن يتوجّه إلى السفارة التركية، حيث سلّم الأوراق، وعاد بعد يومين للحصول على الأختام المطلوبة.

ولفت خليل إلى أنّ الإجراءات في وزارة الخارجية السورية المتعلقة بالأوراق كانت سريعة، حيث توجّه بعدها إلى وزارة الخارجية لتصديق نسخ طبق الأصل عن الأوراق. وتشمل الخطوات كذلك إجراءات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ودائرة الامتحانات في وزارة التربية، مشيراً إلى أنّ استكمال الإجراءات استغرق وقتاً طويلاً، وأنّ إتمام العمليات النهائية في كل محافظة يبقى أفضل من الذهاب إلى دمشق.

وكان معاون وزير التربية والتعليم، يوسف عنان، قد أوضح في حديث لصحيفة الحرية السورية، أنّه بعد تجهيز الأوراق يجري إرسال معاملة الطالب كاملةً، أي بكلّ الوثائق الأصلية، إلى لجنة الوثائق المدرسية في مديرية الامتحانات بوزارة التربية والتعليم، لإجراء التعديل اللازم. وهذا الإجراء جرى تعديله وفقاً للإعلان الأخير للوزارة، حيث تُرسل الأوراق إلى الدوائر الامتحانية في كلّ محافظة سورية.