إبلاغ إلزامي عن العنف الجسدي ضدّ أطفال الدنمارك... وتشكيك في النفسي

- يشهد المجتمع الدنماركي تقدماً في وعي المواطنين بأهمية حماية الأطفال من العنف، حيث يُلزم القانون الجميع بالإبلاغ عن حالات العنف ضد الأطفال دون الثامنة عشرة. - أظهرت استطلاعات الرأي زيادة في استعداد المواطنين للإبلاغ عن العنف الجسدي بنسبة 61%، بينما الإبلاغ عن العنف النفسي أقل شيوعاً بنسبة 43% بسبب صعوبة تحديده والاعتقاد الخاطئ بأنه واجب مهني. - يهدف القانون إلى حماية الأطفال من الأذى، وتعمل الدنمارك على تعزيز الوعي وتوفير خط ساخن للإبلاغ، مع التركيز على توعية المواطنين بالعنف النفسي وآثاره.

يشهد المجتمع في الدنمارك تقدّماً ملحوظاً في وعي المواطنين بأهمية حماية الأطفال من العنف الجسدي والإبلاغ عنه، لكن على الرغم من ذلك يبقى العنف النفسي تحدياً كبيراً يتطلّب مزيداً من التوعية والتدريب.

يُلزم قانون الدنمارك جميع المواطنين الراشدين بالإبلاغ عن حالات العنف الجسدي أو النفسي ضدّ كلّ من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره. يأتي هذا في إطار سياسة كوبنهاغن لحماية الأطفال التي تضع مصلحتهم في رأس الأولويات، في حين يواجه المجتمع تحديات ثقافية واجتماعية تتعلّق بمفهوم الإبلاغ، إذ ثمّة من يصفه بأنّه نوع من أنواع "النميمة" أو تدخّلٌ في شؤون الآخرين.

وأظهر استطلاع حديث للرأي أجرته منظمة "بورنز فيلكو" (أوضاع الأطفال) أنّ 61% من الدنماركيين مستعدّون لإبلاغ السلطات المحلية في حال اكتشافهم تعرّض طفل ما لعنف جسدي. وهذه النسبة تمثّل زيادة عن النسبة التي سُجّلت في العام الماضي مع 56%، الأمر الذي يعكس تحسّناً في وعي المجتمع بأهمية حماية الأطفال. وعلى الرغم من هذا التقدّم، ما زالت ثمّة فجوة واضحة في ما يتعلّق بالعنف النفسي، إذ صرّح 43% فقط من الأشخاص المستطلَعة آراؤهم بأنّهم سوف يُبلغون السلطات في حال علموا بتعرّض طفل ما لعنف نفسي.

ويوضح مدير منظمة "بورنز فيلكو" راسموس كيلدال أنّ العنف النفسي يشتمل على مجموعة واسعة من الأفعال، من بينها التجاهل والإهمال والإهانات اللفظية والتنمّر والإذلال النفسي. ويشير كيلدال إلى أنّ صعوبة تحديد العنف النفسي وتفسيره، مقارنةً بالعنف الجسدي الذي يمكن ملاحظته من خلال الكدمات أو الإصابات، تُعَدّ سبباً رئيسياً وراء انخفاض نسبة الإبلاغ عنه. كذلك يربط مواطنون تردّدهم في الإبلاغ باعتقاد خاطئ، ألا وهو أنّ الأمر واجب مهني محصور بالأطباء أو العاملين الاجتماعيين، وأنّ الإبلاغ يُعَدّ تدخّلاً غير مرغوب فيه في حياة أسرة ما.

ومنذ عام 2016، تجري منظمة "بورنز فيلكو" استطلاعات رأي دورية تشمل ألف دنماركي تزيد أعمارهم عن 18 عاماً، بوصفهم عيّنة عشوائية ممثّلة للمجتمع. وتهدف هذه الاستطلاعات إلى قياس مدى معرفة المواطنين بواجب الإبلاغ الإلزامي، وردات أفعالهم في حال اكتشافهم تعرّض طفل لعنف جسدي أو نفسي.

وأظهرت نتائج الاستطلاع الأخير، الذي أُجري بالتعاون مع شركة "إيبينيون" وجُمعت بياناته ما بين 21 مايو/ أيار 2025 والثاني من يونيو/ حزيران منه ونُشرت نتائجه أوّل من أمس السبت، زيادةً بنسبة أربع نقاط مئوية في وعي المواطنين بواجب الإبلاغ مقارنة بالعام السابق، لكنّ مواطناً دنماركياً واحداً من بين كلّ أربعة مواطنين ما زال، بحسب ما بيّنه الاستطلاع الأخير، غير مدركٍ لالتزامه القانوني، الأمر ما يصفه كيلدال بأنّه "أمر مقلق".

الصورة طفل دنماركي على درّاجته في كوبنهاغن، 16 يوليو 2012 (مارتين ليادو/ Getty)

في سياق متصل، تشير كبيرة المستشارين لدى منظمة "بورنز فيلكو" آن كابلغورد إلى أنّ العنف النفسي ما زال غامضاً عند مواطنين كثيرين، الأمر الذي يخلق نوعاً من التردّد في الإبلاغ عنه، ويُطرَح التساؤل: "متى يكون السلوك النفسي للطفل صارخاً بما يكفي لاستدعاء تدخّل الشرطة أو البلدية؟". كذلك يصعب إثبات العنف النفسي، إذ من الممكن تبريره بعبارات من قبيل "لم يكن ذلك مقصوداً". ومن الأمثلة اليومية على العنف النفسي، يُذكر تجاهل الطفل من قبل أسرته أو محيطه، ووصفه بالغباء أو القبح عند فشله في المدرسة، والإهانات اللفظية أو التعليقات السلبية المستمرّة التي تؤثّر على احترامه لذاته.

وينصّ قانون الدنمارك على أنّ أيّ شخص علم بتعرّض طفل دون 18 عاماً للإهمال أو لمعاملة مهينة أو لظروف تهدّد صحته أو نموّه، ملزم بإبلاغ السلطات المحلية بذلك فوراً. وتشمل عملية الإلزام هذه الجميع، مع التزام خاص للمحترفين العاملين مع الأطفال، من أمثال الأطباء والممرّضين، والعاملين في دور الرعاية والملاجئ، إلى جانب المراكز التعليمية والاجتماعية والخدمات الخاصة التي تتعامل مع الفئات الضعيفة.

ويهدف هذا الالتزام القانوني إلى ضمان حماية أطفال الدنمارك من أيّ أذى، سواء أكان جسدياً أم نفسياً، وهو يؤكد أنّ في إمكان التدخّل المبكر أن يقلّل بصورة كبيرة من آثار العنف في مستقبل الطفل المعرّض له، بحسب ما تفيد وزارة الشؤون الاجتماعية والإسكان. كذلك تخصّص الدنمارك خطاً ساخناً للأطفال أنفسهم، في حال أرادوا الإبلاغ أو التحدّث عمّا يتعرّضون له، ويُطلَق عليه "هاتف الأطفال".

وعلى الرغم من ارتفاع نسب الإبلاغ عن تعرّض أطفال للعنف، ما زال ثمّة اعتقاد خاطئ لدى عدد من الدنماركيين، إذ يُعَد ذلك "نميمة" أو تجسّساً على أسرة ما أو تدخّلاً غير مقبول في شؤونها. أما عند منظمة "بورنز فيلكو"، فإنّ هذا الاعتقاد قد يحرم الأطفال من الحماية اللازمة ويؤدّي إلى استمرار تعرّضهم للعنف من دون تدخّل فعّال. ويشدّد كيلدال على ضرورة تعريف المواطنين بالعنف النفسي وبآثاره على الأطفال، وعلى ضرورة تشجيع الجميع على تجاوز المخاوف الثقافية والاجتماعية، لضمان أن يكون الإبلاغ واجباً أخلاقياً وقانونياً على حدّ سواء. ومن خلال تعزيز المعرفة بالقانون وتوضيح ماهية العنف النفسي، يمكن للمجتمع زيادة نسب الإبلاغ وحماية الأطفال من أضرار قد تكون طويلة المدى، سواء على المستوى النفسي أو الاجتماعي.