- يشهد شمال المحيط الأطلسي تغيرات مناخية حادة، حيث ارتفعت درجات الحرارة بشكل كبير، مما أدى إلى ظهور البعوض في أيسلندا، مهددًا التوازن البيئي. - يؤدي ذوبان الجليد في القطب الشمالي إلى ضخ كميات كبيرة من المياه العذبة إلى شمال الأطلسي، مهددًا تيار الخليج، وإطلاق غاز الميثان من التربة الصقيعية، مما يسرع الاحترار العالمي. - تزداد الحاجة إلى تحرك عالمي عاجل لمواجهة التغيرات المناخية، مع التركيز على تقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري والاستثمار في التحول الأخضر لتحقيق العدالة المناخية.

وصل البعوض إلى أقصى الشمال البارد، بالقرب من جزيرة غرينلاند الجليدية، لتصبح أيسلندا، الجزيرة التي كانت باردة عادة صيفاً وشتاءً، عرضة لموجات حر لم تشهدها من قبل، ما ينبئ بتغيّر مناخي غير مسبوق.

يشهد أقصى شمال المحيط الأطلسي ارتفاعاً في درجات الحرارة بمعدل يساوي أربعة أضعاف المتوسط العالمي، ما يغيّر وجه الكوكب من المحيطات إلى الحشرات. وفي هذا التحوّل العميق، يظهر البعوض في أيسلندا، وهو غير قادر تقليدياً على البقاء هناك، في مؤشر بيولوجي على اختلال مناخي واسع يؤثر في النظام البيئي في عمقه.

ولطالما كانت أيسلندا باردة أكثر مما يحتمله البعوض. فشتاؤها الطويل وصيفها القصير شكّلا حاجزاً طبيعياً يمنع تكاثر هذه الأنواع. لكن مع ارتفاع متوسط درجات الحرارة بنحو درجتين مئويتين منذ ثمانينيات القرن الماضي، أي أسرع بأربع مرات من المتوسط العالمي، أصبحت الجزيرة مهيّأة لظهور أنواع جديدة لم تكن لتعيش فيها سابقا. هذه ليست ملاحظة بيئية عابرة، بل جرس إنذار لتسارع التغير المناخي في شمال الأطلسي.

القطب الشمالي... حين يذوب التوازن

ترتفع حرارة القطب الشمالي والمناطق المحيطة به، مثل أيسلندا وغرينلاند والمحيط المتجمد الشمالي، بوتيرة غير مسبوقة. فبين عامي 1979 و2024، فقدت المنطقة أكثر من نصف مساحة الجليد البحري الصيفي، وتراجعت رقع جليدية رئيسية في غرينلاند بمعدلات قياسية. يؤدي هذا الذوبان إلى تغيير انعكاسية سطح الأرض، حيث تمتص المياه الداكنة والأراضي المكشوفة مزيدا من الطاقة الشمسية بدلا من عكسها، مما يعزز حلقة التسخين الذاتي.

لكن، ووفقا لتحليل نشره موقع CarbonBrief في يوليو/تموز 2024، فإن الظاهرة لا ترتبط فقط بذوبان الجليد، بل أيضا بطريقة انتقال الحرارة والرطوبة في الغلاف الجوي. فالغلاف الجوي هناك أصبح أكثر استقرارا وأقل اختلاطا، ما يحبس حرارة غازات الدفيئة قرب السطح. وفي الوقت نفسه، تنقل الرياح كميات أكبر من الهواء الرطب شمالا، وحين يتكثف بخار الماء تنبعث حرارة إضافية تزيد الاحترار. الرطوبة نفسها تعمل كالغازات الدفيئة، مما يضاعف التأثير ويجعل خطوط العرض العليا ترتفع حرارتها بوتيرة تتجاوز المتوسط العالمي بأضعاف.

منظومة في حالة انقلاب

ما يحدث في أقصى الشمال لا يبقى هناك. فذوبان الجليد البحري وغرينلاند يضخ كميات ضخمة من المياه العذبة إلى شمال الأطلسي، مما يهدد تيار الخليج (Gulf Stream) الذي ينظم المناخ في أوروبا وأميركا الشمالية. أي تباطؤ في هذا التيار يعني تغيّرات جذرية في أنماط الأمطار والعواصف وحتى الزراعة.

كما أن ذوبان التربة الصقيعية (Permafrost) في سيبيريا وكندا يطلق كميات هائلة من غاز الميثان، أحد أقوى الغازات الدفيئة، مما يخلق حلقة تغذية راجعة تُسرّع الاحترار أكثر. تشير تقديرات إلى أن نحو 60% من الميثان الطبيعي المحبوس في القطب الشمالي بات في طور الانبعاث الجزئي، ما قد يرفع حرارة الأرض بمقدار نصف درجة إضافية خلال العقود المقبلة.

إلى ذلك، تؤدي هذه التحولات إلى اختلال أنماط الطقس في خطوط العرض الوسطى: موجات حر في أوروبا وآسيا، وأعاصير شتوية قاسية في أميركا الشمالية، وجفاف متزايد في مناطق البحر المتوسط. إن ما كان يُعتبر تغيرا مناخيا بعيدا بات اليوم جزءا من الحياة اليومية في الشمال والجنوب على حد سواء.

من الجليد إلى الحشرات

إن ما يحدث في القطب الشمالي لا يقتصر على الأنهار الجليدية، بل يمتد إلى كل مكونات الحياة. فمع كل درجة ترتفع فيها حرارة الشمال، تتحرك حدود الحياة نحو القطبين: أنواع جديدة تغزو بيئات باردة، وأخرى مهددة بالاختفاء. هكذا يصبح البعوض في أيسلندا أكثر من مجرد ظاهرة غريبة؛ إنه رمز دقيق لتحوّل كوكبي واسع. فذوبان الجليد لا يُغرق الجزر فحسب، بل يُغرق التوازن البيئي بأسره. وفي التفاصيل الصغيرة، كطنين بعوضة في أيسلندا، يمكن للعالم أن يسمع الصدى الحقيقي لاختلال المناخ على كوكب يزداد سخونة كل يوم.

من القطب الشمالي إلى الأمازون... دورة اختلال واحدة

كما يذوب الجليد في أقصى الشمال، تختنق غابات الأمازون في أقصى الجنوب. فهذه الغابات، التي كانت تُعدّ "رئة الأرض"، تفقد قدرتها على امتصاص الكربون بسبب الحرائق المتكررة وإزالة الغابات لأغراض الزراعة والتعدين. وتشير التقديرات إلى أن الأمازون فقدت أكثر من 20% من مساحتها الأصلية، وأن أجزاءً منها تحولت من مخزن للكربون إلى مصدر له، بعدما تجاوزت قدرة التربة والنباتات على التجدد. هذا التحول يعني أن النظام المناخي يفقد أحد أهم صماماته الطبيعية، في الوقت نفسه الذي ينهار فيه الجليد في الشمال. فاختلال القطبين، كلٌّ بطريقته، يعيد رسم توازن المناخ العالمي: شمال يذوب وجنوب يحترق، وكوكبٌ يختنق بين نقيضين يوحّدهما خطر واحد.

قبيل قمة الأرض في البرازيل... دعوة إلى التحرك

مع اقتراب قمة الأرض، مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 30) في مدينة بيليم البرازيلية، من 10 إلى 21 نوفمبر/تشرين الثاني القادم، لا يبدو أن الوقت في صالح الكوكب. فشمال الأرض يذوب بسرعة تفوق قدرة الاتفاقيات على اللحاق بها، والجنوب يدفع ثمنا بيئيا واقتصاديا متصاعدا. ما يحدث في القطب ليس شأنا محليا، بل جرس إنذار عالمي بأن سياسات الانبعاثات الراهنة، والوعود المؤجلة، لم تعد كافية.

وبالنسبة لكثيرين، فإن العدالة المناخية لم تعد شعارا بل ضرورة للبقاء. من أيسلندا إلى الأمازون، ومن غرينلاند إلى دلتا النيل، ويتطلب إنقاذ المناخ التزاما فعليا بتقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري، والاستثمار في التحول الأخضر، وحماية النظم البيئية التي تحفظ استقرار الأرض. فالعالم الذي وصل فيه البعوض إلى أيسلندا، قد لا يعرف حدودا بعد الآن لتداعياته إن استمرّ الصمت والاختلافات قبيل قمة البرازيل المقبلة،لأن الكوكب ببساطة لم يعد يحتمل الانتظار.