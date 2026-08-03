أيزيديو العراق يستذكرون "الإبادة": المطالب ذاتها منذ 12 عاماً

- في الذكرى الثانية عشرة لجريمة سنجار، استذكر الأيزيديون الفاجعة التي ارتكبها تنظيم "داعش" في 2014، حيث لا يزال مصير نحو ثلاثة آلاف منهم مجهولاً، مع استمرار البحث عن المفقودين والمقابر الجماعية. - أكد مسؤولون عراقيون على أهمية إنصاف الأيزيديين، داعين إلى إعادة النازحين وكشف مصير المختطفين وإعادة إعمار سنجار، مع تعزيز الأمن والاستقرار لمنع تكرار الجرائم. - رغم إقرار قانون الناجيات في 2020، لم يُنفذ بعد، وتستمر الصراعات الأمنية في سنجار، مما يعوق استقرار المنطقة وعودة النازحين.

استذكر الأيزيديون في العراق، اليوم الاثنين، الجريمة التي ارتكبها تنظيم "داعش" الإرهابي في بلدة سنجار بمحافظة نينوى العراقية قبل 12 عاماً، والتي أدت لمقتل آلاف الأيزيديين وخطف وسبي آلاف آخرين، معظمهم نساء وأطفال. وفي الثالث من أغسطس/ آب 2014، ارتكب "داعش" إحدى أبشع جرائمه في العراق، حين اقتحم مئات من مسلحيه بلدة سنجار، وأعدم مئات من الرجال والشبان، وخطف آلاف النساء والفتيات، بينهم أطفال، ما زال نحو ثلاثة آلاف منهم مجهولي المصير حتى الآن.

وشارك في الفعالية معظم ممثلي الأحزاب العراقية بالإضافة إلى أعداد من الناجين والناجيات من الأسر لدى داعش، فيما أكد مسؤولون ومراقبون أن وضع المدينة لم يتطور في كل النواحي منذ تحريرها عام 2015، وأن عملية البحث عن مفقودين وعن مقابر يعتقد أنها تضم رفاتهم تتواصل، بينما ما زالت المباني والمنازل مدمّرة وخالية من السكان الذين يقطن بعضم منذ أعوام في مخيمات النازحين.

وقال ناشطون أيزيديون شاركوا في الفعالية إن "الأهالي في مثل هذا اليوم من كل عام يستذكرون أزمتهم الإنسانية، حيث أن النكبة لم تكن هينة، ولا سيما أن كل بيت خسر فرداً أو أكثر بسبب عنف وإرهاب تنظيم داعش الذي هاجم البلدة وقتل كل إنسان أيزيدي لم يستطع الهروب". وقال الناشط أمجد شنكالي، وهو عضو في جمعية محلية تسعى للوصول إلى المفقودين من الأيزيديين، لـ"العربي الجديد": "النكبة كبيرة، ولا تزال الحكومات العراقية مقصرة في تمكين الأهالي أو التوصل إلى معلومات جديدة عن مصير المفقودين الذين يزيد عددهم عن 2500 مفقود".

بالمقابل، أقر محافظ نينوى عبد القادر دخيل بوجود تقصير في عدد من الملفات المتعلقة بالأيزيديين، مؤكداً أن ذلك لا يقتصر على جهة بعينها، بل يشمل ملفات الخدمات والمختطفين وفتح المقابر الجماعية، مضيفا خلال مشاركته في فعالية تأبين والذكرى الثانية عشرة للإبادة الجماعية للأيزيديين في قضاء سنجار أن "إدارة المحافظة تشعر بمسؤولية كبيرة تجاه القضية الأيزيدية"، مشيراً إلى أن "المشاركة في مراسم التأبين ليست حضوراً شرفياً، بل جزء من عمل مستمر مع الخيرين لتضميد الجراح والوقوف إلى جانب أهالي سنجار". وبشأن ملف المقابر الجماعية، أوضح المحافظ أن متابعته تقع ضمن مسؤولية مؤسسة الشهداء، وأن هناك مقابر جماعية أخرى في الموصل وتلعفر، فضلاً عن مقبرة "الخسفة" التي تضم أكثر من 20 ألف ضحية، بينهم مسنون من الأيزيديين.

من جهته، أكد رئيس جمهورية العراق نزار آميدي أن إنصاف الأيزيديين يمثل استحقاقاً وطنياً وأخلاقياً، داعياً إلى اتخاذ قرارات شجاعة وخطوات عملية تنهي معاناتهم المستمرة منذ أكثر من عقد. وذكر آميدي في بيان إن "الأيزيديين أثبتوا أن إرادة الحياة أقوى من الإرهاب، وتمسكوا بأرضهم وهويتهم رغم ما تعرضوا له. وأن رئاسة الجمهورية وضعت هذا الملف في مقدمة أولوياتها انطلاقاً من قناعة بأن إنصاف الأيزيديين ليس قضية تخص مكوناً بعينه، بل استحقاق وطني وأخلاقي يمس كرامة العراق"، وشدد على "ضرورة العمل لإعادة جميع النازحين إلى مناطقهم، وكشف مصير المختطفين والمفقودين، وإعادة إعمار سنجار والمناطق المتضررة، وتعويض الضحايا، وتوفير حياة آمنة وكريمة لهم. وأن العدالة لن تكتمل ما لم يستعد الأيزيديون حقوقهم كاملة".

من جانبه، أكد رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي، في تغريدة، أن "الوفاء للضحايا يتحقق عبر إنجاز العدالة، والكشف عن مصير المختطفين، ورعاية الناجيات، وإعادة إعمار سنجار، وتأمين العودة الطوعية والآمنة والكريمة للنازحين، مشيراً إلى "التزام الدولة بحماية حقوق جميع العراقيين، ومواصلة حماية سيادة البلاد، وحصر السلاح بيد الدولة، وتجفيف منابع الفساد، وترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية والعدالة، بما يمنع تكرار مثل هذه الجرائم مستقبلاً".

بدورها، أشارت الأستاذة الجامعية من محافظة نينوى ليلى حاجو إلى أن "الذكرى ليست مجرد استعادة لجريمة وقعت في الماضي، بل وقفة للمطالبة بالكشف عن مصير أكثر من 2500 أيزيدي مفقود، بينهم نساء وأطفال ورجال كبار في السن، بالإضافة إلى تحسين واقع 200 ألف أيزيدي بعيدين عن مناطقهم ويعيش كثيرون منهم في المخيمات أو في مدن وبلدان المهجر"، مؤكدة لـ"العربي الجديد" أن "الأهالي يطالبون بأن تتحسن أحوالهم رداً للجميل، والذهاب سريعاً لضبط السلاح المنفلت وتمكين القوى الأمنية في سنجار وبقية القرى التي يعيش فيها الأيزيديون وتعويض المتضررين، وتشجيع الذين هاجروا على العودة لبلدهم".

وكان البرلمان العراقي قد أقرّ في مارس/ آذار 2020 قانون الناجيات الخاص بالأيزيديات المخطوفات، الذي منح الناجيات امتيازات مالية ومعنوية لتسهيل إعادة اندماجهن في المجتمع، من بينها راتب تقاعدي وقطعة أرض للسكن، وأولوية في التوظيف، إلى جانب استثناءات تتعلق بشروط الدراسة، عبر إعفائهن من شروط العمر والأجور وغيرها. ورغم أن القانون لاقى ترحيباً واسعاً من المستفيدين منه، وتحديداً آلاف النساء من ضحايا التنظيم اللواتي حررتهن القوات العراقية والتحالف الدولي وقوات "البشمركة" التابعة لإقليم كردستان، لكن القانون لم يُنفذ لغاية الآن، بحسب مسؤولين ونشطاء أيزيديين، فيما لا تزال بلدة سنجار تعاني صراعاً أمنياً بسبب انتشار السلاح مع فصائل متفرقة، في ظل وضع سياسي مرتبك بسبب صراعات حزبية عربية وكردية.