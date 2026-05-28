أوّل أيام التشريق: الحجاج يبدأون برمي الجمرات في مِنى

- بدأ حجاج بيت الله الحرام برمي الجمرات في مشعر مِنى بأول أيام التشريق، استعداداً لاختتام مناسكهم بطواف الوداع، وسط تنظيم وانسيابية عالية دون زحام. - أعلنت السلطات السعودية أن الحالة الصحية للحجاج مستقرة، حيث لم تُسجل أي تهديدات صحية مؤثرة، وتم تقديم أكثر من 1.2 مليون خدمة صحية، بما في ذلك عمليات جراحية وإسعافية. - تبدأ رحلات مغادرة الحجاج الجوية يوم الجمعة، مع تخصيص 870 منصة في المطارات لتسهيل إجراءات السفر، وتستمر حتى 15 محرّم المقبل.

بدأ حجاج بيت الله الحرام برمي الجمرات في مشعر مِنى غربي السعودية، في أول أيام التشريق الثلاثة من ضمن مناسك الحج، تمهيداً لاختتام مناسكهم بطواف الوداع، فيما أعلنت السلطات السعودية البدء بتسيير أولى رحلات مغادرة الحجاج جوّاً ابتداءً من يوم غدٍ الجمعة. وأفادت قناة الإخبارية السعودية، اليوم الخميس، في رابع أيام مناسك الحج، بأنّ الحجاج راحوا يتوافدون إلى منشأة الجمرات مشعر مِنى "بانسيابية عالية ومن دون زحام"، وسط إجراءات تنظيمية وخدمات متكاملة.

ويرمي الحجاج في أوّل أيام التشريق الجمرات الثلاث، بواقع 21 حصاة، تبدأ من الجمرة الصغرى ثمّ الوسطى فجمرة العقبة الكبرى، بسبع حصيات لكلّ منها. والتشريق هي الأيام الثلاثة التي تعقب أوّل أيام عيد الأضحى، ويقضيها الحجاج في مشعر مِنى، وتُعرَف كذلك بـ"الأيام المعدودات". ويمكن للمتعجّل من الحجاج الاكتفاء برمي الجمرات في خلال يومَين، قبل التوجّه إلى مكة المكرمة لأداء طواف الوداع، آخر مناسك الحج.

"خدمات متكاملة" لضيوف الرحمن

وتناولت السلطات السعودية موضوع العناية بالحجاج وخدمتهم، مبيّنةً أنّ أوّل أيام عيد الأضحى، أمس الأربعاء، شهد تقديم خدمات متكاملة، بحسب ما جاء في بيانات أصدرتها أكثر من هيئات ووزارة اليوم الخميس وكذلك يوم أمس. في هذا الإطار، أعلنت وزارة البلديات والإسكان مشاركة أكثر من 17 ألف متطوّع ومتطوّعة، حتى اليوم الخميس، في خدمة ضيوف الرحمن، وذلك لدعم الجهود الميدانية والخدمية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمنافذ المؤدية إليها.

من جهتها، أعلنت شركة المياه الوطنية في السعودية توزيع أكثر من 773 ألف متر مكعّب من المياه في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في اليوم الأوّل من عيد الأضحى، من ضمن خططها التشغيلية لخدمة الحجاج في هذا الموسم.

أمّا جمعية الهلال الأحمر السعودي، فقد رفعت جاهزيتها التشغيلية إلى الدرجة القصوى تزامناً مع عيد الأضحى، عبر انتشار ميداني مكثّف في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، من أجل تقديم الخدمات الإسعافية في خلال ذروة الحركة المصاحبة لأداء مناسك رمي الجمرات وطواف الإفاضة.

كذلك أعلنت شركة "كدانة" للتنمية والتطوير، الذراع التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، الجاهزية التشغيلية لمنشأة الجمرات في مشعر منى التي تستضيف مناسك الحجاج حالياً، وذلك من ضمن خططها التشغيلية لموسم الحج الجاري، وتدير منشأة الجمرات الحشود عبر بنية تحتية متكاملة تشمل 11 مبنى للسلالم الكهربائية و10 أنفاق حيوية، بما يُسهم في تعزيز انسيابية الحركة بين الطبقات والمسارات المختلفة في داخل المنشأة.

استقرار في وضع الحجاج الصحي ورحلات المغادرة تبدأ الجمعة

من جهة أخرى، أعلنت السلطات السعودية، في مؤتمر صحافي عُقد مساء أمس الأربعاء للإحاطة بمستجدات موسم الحج الجاري، أنّ "الحالة الصحية العامة للحجاج مستقرة ومطمئنة". وأوضح المتحدّث باسم وزارة الصحة السعودية عبد العزيز عبد الباقي أنّ "أيّ تهديدات صحية مؤثّرة" لم تُسجَّل، وذلك "بفضل المنظومة الصحية المتقدّمة التي تعمل بكفاءة عالية". لكنّه أشار إلى التعامل مع 466 حالة إجهاد حراري حتى يوم أمس.

وبيّن عبد الباقي أنّ إجمالي الخدمات الصحية المقدّمة للحجاج منذ بدء موسم حج 1447 للهجرة، حتى يوم أمس الأربعاء، تخطّى 1.2 مليون خدمة، من بينها 83 ألف حالة إسعافية، و29 عملية قلب مفتوح و251 عملية قسطرة قلبية، بالإضافة إلى 337 عملية جراحية مختلفة.

وفي المؤتمر الصحافي نفسه، استعرض المتحدّث باسم منظومة النقل والخدمات اللوجستية السعودية عبد العزيز العتيبي ملامح خطة مغادرة الحجاج الأراضي المقدسة؛ وبيّن أنّ أولى الرحلات الجوية لضيوف الرحمن تنطلق يوم غدٍ الجمعة 12 ذو الحجة، الموافق فيه 29 مايو/ أيار الجاري. أضاف العتيبي أنّ آخر رحلة مغادرة حُدّدت بتاريخ 15 محرّم المقبل بالتقويم الهجري، أي بعد أقلّ من شهر، مؤكداً تخصيص 870 منصّة في المطارات لإنهاء إجراءات السفر بيسر وسهولة.

يُذكر أنّ وزارة الصحة السعودية أشارت، في سياق متصل، إلى استقبال مركز الاتصال الموحّد التابع لها أكثر من مليون اتصال بسبع لغات، على الرقم 937، منذ بداية موسم الحج وحتى أوّل أيام الأضحى، من ضمن منظومة تشغيلية تعمل على مدار الساعة.

وكانت السعودية قد أعلنت، أوّل من أمس الثلاثاء، أنّ إجمالي عدد حجاج موسم 1447 للهجرة بلغ مليوناً و707 آلاف و301 حاج، من بينهم مليون و546 ألفاً و655 حاجاً من خارج المملكة، توزّعوا في 165 جنسية، في مقابل 160 ألفاً و646 حاجاً من الداخل. يُذكر أنّ عدد الحجاج في موسم العام الماضي بلغ مليوناً و673 ألفاً و230 حاجاً من السعودية وخارجها.

(الأناضول، العربي الجديد)