أونروا: 75 ألف نازح يحتمون داخل مبانٍ معظمها متضرر في غزة

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أنّ نحو 75 ألف نازح في قطاع غزة يحتمون داخل أكثر من 100 مبنى تابع لها، رغم تضرر معظم تلك المرافق جراء القصف الإسرائيلي واكتظاظها بالنازحين. وأوضحت وكالة الغوث، عبر منشور على منصة إكس، أنّ الظروف الإنسانية في هذه الملاجئ باتت قاسية للغاية، في ظل النقص الحاد في المياه والغذاء والمستلزمات الأساسية.

كذلك حذرت من تدهور الوضع الصحي وانتشار الأمراض بسبب الاكتظاظ وسوء الصرف الصحي. وأكدت أن طواقمها تواصل العمل رغم محدودية الإمكانات لتقديم المساعدات العاجلة للنازحين، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لضمان توفير الحماية للمدنيين وتحسين الأوضاع الإنسانية المتفاقمة في القطاع. ولفتت إلى أن 90% من سكان غزة يعانون سوء التغذية.

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تواجه "أونروا" أكبر أزمة إنسانية في تاريخها، إذ تحولت مدارسها ومراكزها الصحية إلى ملاجئ مؤقتة تؤوي مئات الآلاف من النازحين، في ظل الدمار الواسع وانهيار الخدمات الأساسية. وتقدّر بيانات المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة حجم الركام بما بين 65 مليون طنّ و70 مليوناً، ناجماً عن آلاف المنازل والمنشآت والمرافق الحيوية التي تعمّد الاحتلال تدميرها في خلال حربه الأخيرة، الأمر الذي حوّل القطاع إلى منطقة منكوبة بيئياً وإنشائياً. وقد توقّع المكتب الإعلامي أن تواجه عملية إزالة الركام معوّقات جسيمة، أبرزها عدم توفّر المعدّات والآليات الثقيلة التي يمنع الاحتلال الإسرائيلي إدخالها في إطار حصاره غزة.

(قنا، العربي الجديد)