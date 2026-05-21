"أونروا": 125 ألف إصابة بالتهابات جلدية في غزة بين يناير ومايو

- أعلنت "أونروا" عن تسجيل أكثر من 125 ألف إصابة بالالتهابات الجلدية المرتبطة بالقوارض والطفيليات في غزة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، نتيجة تدمير البنى التحتية بسبب الحرب الإسرائيلية. - تعالج الفرق الطبية التابعة لـ"أونروا" حوالي 400 حالة يومياً، لكنهم بحاجة إلى مزيد من الأدوية لتوسيع نطاق العلاج، وسط تزايد مخاطر الأمراض. - تقدر الأضرار في القطاع الصحي بنحو 1.4 مليار دولار، مع تدمير أكثر من 1800 مرفق صحي، مما يفاقم الأزمة الصحية والإنسانية في غزة.

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، الخميس، تسجيل أكثر من 125 ألف إصابة في قطاع غزة بالالتهابات الجلدية المرتبطة بالقوارض والطفيليات خلال أول 5 أشهر من العام الجاري. وخلّفت حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على غزة دماراً هائلاً سبَّب انتشار القوارض، فضلاً عن تدمير البنى التحتية، وبينها شبكات المياه والصرف الصحي، ما زاد من انتشار الأمراض في القطاع الفلسطيني المحاصر منذ عام 2007.

وقالت "أونروا" عبر منصة إكس: "أزمة أخرى في قطاع غزة. القوارض والطفيليات في تزايد. والالتهابات الجلدية تنتشر. كما تتزايد مخاطر الإصابة بالأمراض". وأضافت أن كوادرها الطبية تعالج نحو 400 حالة يومياً، "لكنهم يستطيعون فعل المزيد إذا توفرت لهم كميات كافية من الأدوية".

Hundreds of UNRWA medical personnel are treating around 400 cases a day, but they could do more if they received adequate quantities of… pic.twitter.com/H4TSQXTSGB — UNRWA (@UNRWA) May 21, 2026

الوكالة أفادت بأنه "أُبلغ عن أكثر من 125 ألف حالة من الالتهابات الجلدية المرتبطة بالقوارض والطفيليات بين يناير/ كانون الثاني ومايو/ أيار 2026 في قطاع غزة". وطالبت بالسماح بدخول الإمدادات إلى غزة على نطاق واسع. وفي إبريل/ نيسان الماضي، سجّلت منظمة الصحة العالمية أكثر من 17 ألف إصابة بين النازحين الفلسطينيين بقطاع غزة مرتبطة بالقوارض والطفيليات الخارجية منذ بداية العام، وسط تدهور الأوضاع الصحية والإنسانية من جراء تداعيات حرب الإبادة الإسرائيلية، مشيرة إلى ارتفاع معدلات العدوى بين العائلات، في وقت يفتقر فيه القطاع الصحي إلى الإمدادات والأدوات اللازمة للاستجابة.

وقدرت الأضرار التي لحقت بالقطاع الصحي وحده بنحو 1.4 مليار دولار، موضحة أن أكثر من 1800 مرفق صحي دُمر جزئياً أو كلياً، "بدءاً من المستشفيات الكبرى مثل مستشفى الشفاء في مدينة غزة، وصولاً إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية الأصغر حجماً، والعيادات، والصيدليات، والمختبرات".

(الأناضول)