أونروا: نقص حاد بالأدوية والجرذان تزيد الالتهابات الجلدية في غزة

- تعاني غزة من تدهور صحي حاد بسبب انتشار الجرذان والطفيليات، مما أدى إلى زيادة التهابات جلدية وسط نقص حاد في الأدوية ومنع الاحتلال الإسرائيلي إدخال المساعدات. - فرق الأونروا تعالج 40% من الحالات التي تُقدر بالآلاف، والتي يمكن علاجها بسهولة في الظروف الطبيعية، لكن نقص الأدوية يعوق ذلك، مما يحرم العديد من المرضى، خاصة الأطفال، من العلاج. - رغم وقف إطلاق النار في 2025، لا تزال الأوضاع المعيشية والصحية متدهورة لـ2.4 مليون فلسطيني بسبب تنصل الاحتلال من التزاماته بإدخال المساعدات.

حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الثلاثاء، من تدهور الأوضاع الصحية في قطاع غزة، جراء تزايد حالات الالتهابات الجلدية نتيجة انتشار الجرذان، وسط نقص حاد في الأدوية ومنع الاحتلال الإسرائيلي إدخال المساعدات. وقالت الوكالة في بيان نشرته على منصة "إكس"، إن "الفلسطينيين في غزة يعانون بشكل متزايد من التهابات جلدية ناتجة عن انتشار الجرذان... والفئران والقمل والبراغيث والعث".

وأوضحت أن فرقها الصحية تعالج نحو 40% من الحالات التي تُقدر بالآلاف، مشيرة إلى أن هذه الأمراض يمكن علاجها بسهولة وبأدوية بسيطة في الظروف الطبيعية، إلا أن نقص الأدوية يحول دون ذلك. مضيفة أن قطاع غزة يشهد نقصاً حاداً في الأدوية، ما يحرم أعداداً كبيرة من المرضى، خصوصاً الأطفال، من تلقي العلاج اللازم. ودعت أونروا إلى السماح بإدخال المساعدات على نطاق واسع إلى غزة، محذرة من أن استمرار القيود قد يؤدي إلى مزيد من التدهور في الأوضاع الصحية والإنسانية.

يعاني الناس في #غزة بشكل متزايد من التهابات جلدية نتيجة انتشار الجرذان، بما في ذلك الفئران والقمل والبراغيث والعث.



تقوم الفرق الصحية التابعة للأونروا بعلاج نحو 40٪ من الحالات التي تُقدر بالآلاف، والتي عادةً ما يُمكن علاجها بسهولة بأدوية بسيطة، لكنها غير متوفرة.



يعاني قطاع غزة… pic.twitter.com/xIKNNuCXFd — الأونروا (@UNRWAarabic) May 5, 2026

وفي 25 إبريل/نيسان الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل أكثر من 17 ألف إصابة في قطاع غزة، بسبب القوارض والطفيليات الخارجية منذ بداية العام. وقالت المنظمة إن الظروف "اليائسة والخطيرة" في غزة لا تزال تعرقل جهود التعافي، مشيرة إلى ارتفاع معدلات العدوى بين العائلات.

ورغم دخول اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، بعد عامين من حرب الإبادة، لا تزال الأوضاع المعيشية والصحية متدهورة لـ2.4 مليون فلسطيني، بينهم 1.4 مليون نازح، جراء تنصل الاحتلال الإسرائيلي من التزاماته، بما يشمل فتح المعابر وإدخال الكميات المتفق عليها من المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية ومواد الإيواء. فقد خلفت الإبادة التي بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، بدعم أميركي، أكثر من 72 ألف قتيل وما يزيد على 172 ألف جريح.

(الأناضول)