أونروا: طفل من كلّ 3 في غزة لم يتناول طعاماً خلال 24 ساعة

- يعاني قطاع غزة من أزمة إنسانية حادة، حيث أفادت أونروا بأن طفلاً من كل ثلاثة أطفال لم يتناول الطعام خلال 24 ساعة بسبب الحصار الإسرائيلي، مما أدى إلى مجاعة مؤكدة في بعض المناطق. - الأطفال في غزة يواجهون ظروفاً قاسية، حيث يلجأ العديد منهم إلى العمل أو التسوّل، مع معاناة 70% من الأطفال من مشكلات في النوم، و1% فقط من الأسر تُعتبر آمنة غذائياً. - دعت لجنة الإنقاذ الدولية إلى وصول إنساني سريع وغير معرقل لتوفير الحماية والغذاء والرعاية للأطفال في غزة.

أفادت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الجمعة، بأنّ طفلاً واحداً من بين كلّ ثلاثة أطفال في قطاع غزة المحاصر لم يتناول أيّ طعام في خلال 24 ساعة، من جرّاء انعدام المواد الغذائية وسط الحصار الإسرائيلي، وذلك استناداً إلى بيانات تقييم سريع أخير أعدّته "لجنة الإنقاذ الدولية"، في حين تواصل إسرائيل حربها على القطاع منذ نحو عامَين.

According to a rapid needs assessment in #Gaza by the IRC, one in three young children went a full day without food in the past 24 hours.



The toll on children and their childhood is unbearable. Many are being forced into begging, looting or child labour.



وتعمد إسرائيل إلى تجويع الفلسطينيين في قطاع غزة المستهدف بحرب إبادة جماعية، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، الأمر الذي أدّى بالفعل إلى تأكيد لجنة خبراء الأمن الغذائي التابعة للتصنيف المرحلي المتكامل وقوع مجاعة في مدينة غزة شمالي القطاع، في أغسطس/ آب الماضي، علماً أنّها حذّرت من تمدّد المجاعة إلى دير البلح في وسط القطاع وخانيونس جنوبه بحلول نهاية شهر سبتمبر/ أيلول الجاري. يُذكر أنّ التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي مبادرة عالمية تضمّ وكالات من الأمم المتحدة وشركاء إقليميين ومنظمات إغاثة.

أضافت وكالة أونروا، في تدوينة مقتضبة نشرتها على منصة إكس، أنّ "الثمن الذي يدفعه الأطفال وطفولتهم (في غزة) لا يُحتمَل". وبيّنت أنّ استناداً إلى هذه الظروف القاسية، يلجأ أطفال كثيرون في قطاع غزة مجبرين إلى العمل أو التسوّل أو النهب. وجدّدت الوكالة الأممية مطالبتها بضرورة إعلان وقف فوري لإطلاق النار، فـ"أطفال غزة في حاجة إلى وقف إطلاق النار الآن".

وكانت "لجنة الإنقاذ الدولية" قد شدّدت، في تقييمها الأخير، على أنّ أطفال غزة في حاجة إلى الحماية مع تصاعد الجوع وإصابات الحرب. وبيّنت كذلك، بناءً على ما أفادت به الأسر الفلسطينية المستطلعة آراؤها، أنّ 70% من الأطفال يعانون مشكلات في النوم، وطفلاً واحداً من كلّ خمسة أطفال يبقى إمّا منعزلاً وإمّا صامتاً. أضافت اللجنة أنّ 1% فقط من الأسر في قطاع غزة تُعَدّ "آمنة غذائياً"، وقد سجّلت علامات واضحة لسوء التغذية في معظم الأسر التي لديها أطفال دون الخامسة، أي في نحو ثلاثة أرباع الأسر التي شملها الاستطلاع.

وفي وقت تمضي فيه إسرائيل في تشديد حصارها على الفلسطينيين في قطاع غزة ومنع الإمدادات عنهم، ولا سيّما تلك المنقذة للحياة، دعت "لجنة الإنقاذ الدولية" إلى "وصول إنساني سريع ومن دون عوائق" إلى أطفال غزة، ليحصلوا على "الحماية والغذاء والرعاية التي يحتاجون إليها بشدّة". وشدّدت اللجنة، في تقييمها، على أنّ "الأهمّ من كلّ ذلك هو وجوب حماية الأطفال من مزيد من الأذى، ووجوب السماح باستمرار عمليات الإغاثة من دون عراقيل".

(الأناضول، العربي الجديد)