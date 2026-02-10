- شارك آلاف الفلسطينيين في تظاهرة أمام مقر "أونروا" في غزة، احتجاجاً على تقليصات تهدد وجود الوكالة، معتبرين أنها محاولة لتصفية الوكالة كشاهد على النكبة الفلسطينية. - أكد المتظاهرون أن المساس بأونروا يهدد حق العودة وقضية اللاجئين، مشددين على مسؤولية المجتمع الدولي في تداعيات استهدافها، ودعم حركة فتح الكامل للوكالة. - أوضح المشاركون أن أونروا تقدم خدمات حيوية، وأن تقليصها يزيد الفقر، مطالبين المجتمع الدولي بتمويل مستدام لضمان استمرار خدماتها الأساسية.

شارك آلاف الفلسطينيين في مدينة غزة، اليوم الثلاثاء، في تظاهرة أمام المقرّ المركزي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" غربي المدينة، رفضاً للإجراءات والتقليصات كافّة التي تستهدف تصفية الوكالة على اعتبار أنها الشاهد الأبرز على النكبة الفلسطينية

ونُظمت التظاهرة بدعوة من دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، وبمشاركة فاعلة من اللجان الشعبية والمكتب الحركي المركزي للعاملين في وكالة الغوث بالمحافظات الجنوبية، تحت شعار: "أونروا خط أحمر". ورفع المشاركون في التظاهرة لافتات وشعارات تؤكد رفضهم القاطع لكل الإجراءات والتقليصات التي تستهدف وكالة أونروا، معتبرين أنها تمثل حلقة خطيرة في مسلسل تصفيتها سياسياً وإنسانياً، وضرب جوهر دورها شاهداً دولياً حياً على النكبة الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني قسراً من أرضه وقراه ومدنه المحتلة عام 1948.

وشدد المتظاهرون على أنّ المساس بأونروا لا يعني تقليص خدمات إغاثية أو تعليمية وصحية، بل يشكل استهدافاً مباشراً لحق العودة ومحاولة لشطب قضية اللاجئين من الوعي الدولي.

وألقى عضو اللجنة القيادية العليا في حركة فتح، جمال عبيد، كلمة الحركة نيابة عن عضو اللجنة المركزية أحمد حلس، أكد فيها أن التظاهرة التي ضمّت الجموع العفيرة جاءت لإيصال رسالة للعالم أن غزة لا زالت على قيد الحياة على الرغم من المقتلة الشرسة والجوع والحصار والتطهير العرقي.

وشدد على أن غزة لم تنحرف بوصلتها رغم كل ما تعرضت له، وقال: "جئنا لنؤكد أن أونروا ليست مؤسسة خدماتية عابرة، إنما شاهد على المأساة، وأنّ المساس بها يعتبر جريمة مكتملة الأركان"، وحمّل عبيد المجتمع الدولي تداعيات هذا الاستهداف، مؤكداً أن الصمت في مثل هذه المراحل يعتبر "شراكة في محاولات التصفية للشاهد الدولي الأبرز على نكبة ومعاناة الشعب الفلسطيني".

وشدد على دعم قيادة الحركة الكامل لوكالة الغوث وموظفي أونروا في المحافظات الجنوبية، مبيناً أن "الحركة منحازة للقضايا العادلة، ولن تتخلى يوماً عن مسؤولياتها تجاههم"، وأضاف، "نعلم أن القضية ليست إجراءات وتقليصات عابرة وإنما استهداف سياسي يهدف إلى تصفية أونروا باعتبارها الشاهد الأبرز"، مبيناً أن التظاهرة الكبرى ليست الأخيرة وإنما فاتحة الكتاب لمزيد من الفعاليات الداعمة لأونروا ضد أي ابتزاز أو محاولات تصفية، وقال "يجب المضي معاً في مواجهة التحديات كافة".

وألقى مدير عام المخيّمات في المحافظات الجنوبية، عادل منصور، كلمة دائرة شؤون اللاجئين نيابة عن رئيس الدائرة أحمد أبو هولي، أوضح فيها أن الفعالية التضامنية جاءت لتأكيد الموقف الأخلاقي والإنساني دفاعاً عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وعن ولايتها الأممية التي وجدت من أجلها، وعن حق اللاجئ الفلسطيني في الحصول على الخدمات الأساسية.

وأضاف منصور "فوجئنا بسلسلة من القرارات الخطيرة التي هددت جوهر عمل أونروا، في محاولة لتفريغ الوكالة من دورها المركزي القائم على خدمة اللاجئين الفلسطينيين وصولاً إلى إيجاد حل عادل لقضيتهم"، وتابع "نقول بوضوح إننا ضد قرارات الفصل التعسفي، والعقاب الجماعي والوظيفي وضد تخفيض الرواتب وأي تقليصات تتعلق بالخدمات، وفي الوقت ذاته سنعمل على حماية ولاية أونروا وندعم حقوق الموطفين مهما تطلب الأمر".

وخلال كلمات أُلقيت في التظاهرة، شددت الفعاليات المنظمة على أن أونروا ليست مؤسسة خيرية يمكن الاستغناء عنها أو إخضاعها للابتزاز السياسي، بل هي ثمرة قرار أممي يحمّل المجتمع الدولي مسؤولية تاريخية تجاه اللاجئين الفلسطينيين، إلى حين عودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها قسراً، كما حذّر المشاركون من التداعيات الكارثية لأي تقليص جديد في خدمات الوكالة، خاصة في قطاع غزة الذي يعيش أوضاعاً إنسانية واقتصادية غير مسبوقة بفعل الحصار والحرب المستمرة.

اللاجئ الفلسطيني خالد السوافيري (52 عاماً)، من مدينة يافا المحتلة وهو أحد المشاركين في التظاهرة، قال إن وجوده اليوم أمام مقر أونروا هو "صرخة دفاع عن حقنا في الحياة قبل أن يكون دفاعاً عن مؤسسة"، وأضاف السوافيري لـ"العربي الحديد": "أونروا بالنسبة لنا ليست مبنى ولا موظفين فحسب، هي المدرسة التي تعلم فيها أبناؤنا، والعيادة التي نتعالج فيها، وسجل رسمي يثبت أنّنا لاجئون ولسنا عابرين".

وبيّن أن أي تقليص في خدماتها يعني مزيداً من الفقر والحرمان، ومحاولة شطب قضية اللاجئين من الذاكرة الدولية، مؤكداً أن اللاجئين في غزة يدفعون ثمناً مضاعفاً في ظل الحصار والحرب، ولا يحتملون مزيداً من الضغوط.

وأكدت التظاهرة أن الجماهير الفلسطينية ستبقى في حالة اشتباك شعبي وسياسي مفتوح دفاعاً عن أونروا، باعتبارها خط الدفاع الأخير عن حقوق ملايين اللاجئين، ورسالة واضحة بأن محاولات تصفية الوكالة أو تقزيم دورها ستواجَه برفض واسع وإرادة شعبية لا تقبل المساومة على الذاكرة والحقوق والثوابت الوطنية.

من جانبه، أوضح محمد سليمان، الذي جرى فصل شقيقه مؤخراً من وكالة الغوث "تعسفياً" أن التظاهرة تحمل رسالة واضحة للمجتمع الدولي، أن الممارسات ضد الوكالة تنعكس سلباً على موظفيها الذين عملوا معها في أحلك ظروف الحرب.

وقال سليمان على هامش الوقفة لـ"العربي الجديد": "نحن هنا لنقول إنّ استهداف أونروا هو استهداف مباشر لملايين اللاجئين الفلسطينيين، ولمسؤولية الأمم المتحدة تجاههم، والتقليصات الأخيرة انعكست سلباً على جودة الخدمات، وتهدّد استمرارية برامج حيوية في التعليم والصحة والإغاثة". وشدد سليمان على أن العاملين واللاجئين يقفون في خندق واحد، دفاعاً عن الوكالة ودورها الإنساني والسياسي شاهداً حياً على نكبة الشعب الفلسطيني وحقه في العودة.

كما طالب المشاركون المجتمع الدولي، والأمم المتحدة على وجه الخصوص، بتحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه استمرار عمل وكالة أونروا دون قيود أو شروط سياسية، وتوفير تمويل مستدام يضمن بقاء خدماتها الأساسية. وشددت الجهات المنظمة على أن الدفاع عن أونروا هو دفاع عن حق العودة غير القابل للتصرف، وأن اللاجئين لن يقبلوا بأي بدائل أو حلول تنتقص من حقوقهم التاريخية، وأنها ستبقى عنواناً للذاكرة حتى تحقيق العدالة وعودة اللاجئين إلى ديارهم.