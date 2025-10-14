أونروا: حان وقت دخول المساعدات إلى غزة على نطاق واسع

- أكد فيليب لازاريني على ضرورة توسيع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بعد تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، حيث أفرجت إسرائيل عن 1968 أسيراً فلسطينياً مقابل 20 إسرائيلياً. - دخلت 173 شاحنة مساعدات إلى غزة بعد وقف إطلاق النار، لكن الكميات وُصفت بالمحدودة، مع استمرار منع إسرائيل دخول الغاز والوقود باستثناء فترات الهدنة. - توصلت إسرائيل وحماس لاتفاق بوساطة أميركية يشمل إنهاء الحرب، وانسحاب الجيش الإسرائيلي، وإطلاق الأسرى، ودخول المساعدات، ونزع سلاح حماس، وسط اتهامات بارتكاب إبادة جماعية.

شدد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني على أنه "حان الوقت للسماح بدخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع" إلى قطاع غزة. جاء ذلك في تدوينة على حسابه بمنصة إكس، مساء أمس الاثنين، عقب تنفيذ عمليات تبادل أسرى إسرائيليين وفلسطينيين ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الموقع بين حركة حماس وإسرائيل قبل أيام. وقال لازاريني: "أخيراً، يومٌ من المشاعر الإيجابية، ولقاءٌ لعائلات إسرائيلية وفلسطينية (بذويهم)، بما يُلقي بصيص أملٍ بعد أكثر من عامين من الظلام".

ووفق ما ينص عليه اتفاق إنهاء الحرب في غزة، أتمّت "حماس"، أمس الاثنين، إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين العشرين الأحياء من غزة، فيما تقدّر تل أبيب وجود جثامين 28 محتجزاً آخرين، تسلمت إسرائيل رفات أربعة منهم. فيما قالت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير في فلسطين، في بيان مشترك، إنّ إسرائيل أفرجت عن 1968 أسيراً، بينهم 250 من المحكومين بالمؤبد و1718 من أسرى غزة اعتقلوا بعد الحرب. يأتي ذلك وسط اتهامات فلسطينية لتل أبيب بالتلاعب بقوائم الأسرى.

وأضاف لازاريني: "حان الوقت لبناء مستقبلٍ يسوده السلام من خلال التعافي والعدالة والاعتراف المتبادل". وتابع: "حان الوقت للسماح بدخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع (إلى غزة)، بما في ذلك من خلال أونروا".

Finally, a day of positive emotions & a reunion for Israeli & Palestinian families shedding some light of hope after more than 2 years of total darkness.



Time to build a future of peace through healing, justice & mutual recognition.



Time for rebuilding lives & dreams through… — Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) October 13, 2025

وصباح أمس الاثنين، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة دخول 173 شاحنة مساعدات إلى القطاع، الأحد، عقب قرار وقف إطلاق النار، واصفاً الكميات بأنها "محدودة جداً"، وأوضح أنّ قافلة المساعدات تضمنت "ثلاث شاحنات محمّلة بغاز الطهي وست شاحنات وقود سولار مخصصة لتشغيل المخابز والمولدات والمستشفيات".

وعلى مدار سنتين من الإبادة الجماعية، منعت إسرائيل دخول الغاز والوقود إلى الفلسطينيين في قطاع غزة. وتستثنى من ذلك كميات محدودة جداً وصلت خلال فترة الهدنة في يناير/ كانون الثاني الماضي، وكميات شحيحة لمؤسسات دولية لتوزيعها على قطاعات حيوية، منها المستشفيات والمخابز. وتواصل الجهات الحكومية في غزة تنسيقها مع المؤسسات الإغاثية والإنسانية الدولية، لتنظيم عملية إدخال المساعدات وتوزيعها بعدالة وبما يضمن وصولها إلى جميع أبناء الشعب الفلسطيني، بحسب المكتب الإعلامي الحكومي.

وبحسب وثيقة لاتفاق وقف إطلاق النار، نشرتها هيئة البث العبرية، فإنه "يتم السماح فوراً بدخول جميع المساعدات الإنسانية وتوزيعها بحرية وفقًا للآلية المتفق عليها، بما يتماشى مع القرار الإنساني الصادر في 19 يناير 2025"، في إشارة إلى الملحق الإنساني في اتفاق هدنة يناير. وينص هذا القرار على دخول 600 شاحنة مساعدات إنسانية يومياً إلى غزة، بينها وقود وغاز طهي.

والخميس، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب توصل إسرائيل و"حماس" لاتفاق على المرحلة الأولى من خطته، إثر مفاوضات غير مباشرة في شرم الشيخ، بمشاركة تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أميركي. وتتضمن الخطة: إنهاء الحرب، وانسحاب متدرج للجيش الإسرائيلي، وإطلاق متبادل للأسرى، ودخول فوري للمساعدات الإنسانية إلى القطاع، بالإضافة إلى نزع سلاح "حماس". وبدعم أميركي ارتكبت إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلّفت 67 ألفاً و869 شهيداً، و170 ألفاً و105 جرحى، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 463 فلسطينياً، بينهم 157 طفلاً.

(الأناضول، العربي الجديد)