أونروا تُنهي عقود موظفيها الموجودين في الخارج من غزة

- أونروا تنهي إجازات موظفيها في الخارج وتبدأ إجراءات الفصل النهائية، مع ضمان حقوقهم المالية وتعويضات إضافية، وسط تحديات إغلاق المعابر بسبب الحرب على غزة. - تعاني أونروا من أزمة مالية حادة بعد توقف التمويل الأمريكي، مما دفعها للاعتماد على التمويل العربي والدولي، رغم استمرارها في تقديم الخدمات لنحو 12 ألف موظف في غزة. - الجمعية العامة للأمم المتحدة تمدد ولاية أونروا لثلاث سنوات، رغم تصاعد الحملة الإسرائيلية ضدها واتهامات بانتماء موظفيها لفصائل المقاومة.

وجّهت إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في غزة، رسائل إلكترونية إلى موظفيها من قطاع غزة والموجودين في الخارج تبلغهم بانتهاء إجازتهم الإجبارية في 28 فبراير/شباط المقبل وبدء إجراءات الفصل النهائية. وأبلغت أونروا في رسالة لموظفيها المعنيين أنهم سيحصلون على حقوقهم المالية الكاملة وفقاً لقواعد العمل المتبعة داخل المنظمة الأممية، بالإضافة إلى تعويض بديل عن الإشعار وعدد من المزايا الأخرى التي لم يتم تفصيلها في الرسالة.

ووفقاً للرسالة التي تسلمها مئات الموظفين ونشرها بعضهم على وسائل التواصل الاجتماعي، سيتم توفير تحليل مفصل للتسوية النهائية وفقاً لقواعد عمل موظفي المنطقة. وطالبت أونروا موظفيها باستكمال إجراءات إنهاء الخدمة الرسمية بحلول 17 يناير/كانون الثاني الجاري.

وخلال حرب الإبادة التي شنتها إسرائيل على غزة، غادر نحو 600 موظف يعملون في أونروا القطاع متجهين إلى مصر وعدد من الدول العربية والأوروبية، بحثاً عن النجاة برفقة عوائلهم أو بهدف تلقي العلاج. ولم يتمكن هؤلاء من العودة بسبب إغلاق السلطات الإسرائيلية للمعابر الحدودية، واستمرار إغلاق معبر رفح البري.

وبحسب بيانات أونروا، يبلغ عدد موظفيها في قطاع غزة نحو 12 ألف موظف يعلمون في مختلف المجالات التعليمية والإغاثية والخدمية، واستمر آلاف منهم في تقديم الخدمات بظل حرب الإبادة على القطاع.

وتعاني المؤسسة الأممية من ضائقة مالية كبرى نتيجة توقف الولايات المتحدة عن تمويلها، إذ تعتبر الممول الأكبر لأنشطتها بمبلغ 350 مليون دولار أميركي. وقد اتجهت المنظمة على مدار السنوات الماضية، للاعتماد على التمويل العربي وعدد من الدول الأخرى.

وفي 5 ديسمبر/كانون الأول الماضي، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على تمديد ولاية أونروا لمدة ثلاثة أعوام، في خطوة اعتبرتها المؤسسة دليلاً جديداً على اتساع قاعدة التضامن الدولي مع اللاجئين الفلسطينيين.

وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، قد صعدت في العامين الماضيين من حملتها ضد "أونروا" بزعم انتماء عدد من موظفيها إلى فصائل المقاومة الفلسطينية. كما أقرّ الكنيست الإسرائيلي، في 28 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، مشروع قانون يحظر عمل الوكالة داخل إسرائيل، فيما ادّعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن "موظفي أونروا متورطون في أعمال إرهابية"، متعهداً بـ"ضمان أمن إسرائيل" عبر منع نشاط الوكالة.