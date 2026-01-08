"أونروا" تفتح مكتباً في تركيا خلال أسابيع

أعلن المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني من أنقرة، اليوم الخميس، أنّ وكالته التي تواجه ضغوطاً متزايدة سوف تفتح مكتباً لها في تركيا قريباً. وقال لازاريني أمام صحافيين، في أثناء زيارته العاصمة التركية اليوم وبعد لقائه زوجة الرئيس التركي أمينة أردوغان: "وقّعنا الاتفاق النهائي مع حكومة تركيا، وقد صدّق عليه هذه المرّة البرلمان (التركي) كذلك". وأضاف المفوض الأممي أنّ فتح المكتب في أنقرة ما هو إلا "مسألة أسابيع".

First Lady Erdoğan meets with UNRWA Commissioner-General Lazzarini https://t.co/N5vNlpptjl pic.twitter.com/QomScQSi9t — Presidency of the Republic of Türkiye (@trpresidency) January 8, 2026

وتأتي هذه الخطوة بعدما كانت وكالة أونروا قد أعلنت أنّها تمرّ بأزمة مالية حادة، الأمر الذي أجبرها على الاستغناء عن مئات من موظفي قطاع غزة الذين غادروه بعدما دمّرته الحرب الإسرائيلية التي استمرّت أكثر من عامَين، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023. وأفادت الوكالة، أمس الأربعاء، بأنّ القرار كان "صعباً جداً"، لكنّه يأتي على خلفية "الأزمة المالية غير المسبوقة" الناجمة عن تراجع التبرّعات التي تعتمد عليها الوكالة الأممية، بعدما تعرّضت لهجمات إسرائيلية متزايدة تهدف إلى التخلّص منها.

يُذكر أنّ إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية حاولتا، خلال الحرب المدمّرة الأخيرة على قطاع غزة، أن تشوّها سمعة وكالة أونروا، وأن تستبدلاها بأطر أخرى، غير أنّهما فشلتا على الرغم من الضرر الكبير الذي لحق بالوكالة، ولا سيّما على صعيد التمويل. وكانت مديرة العلاقات الخارجية والإعلام لدى وكالة أونروا تمارا الرفاعي قد حذّرت من تفاقم العجز المالي في موازنة الوكالة، خصوصاً مع تعليق إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تمويلها، وأكدت في مقابلة مع "العربي الجديد"، في سبتمبر/ أيلول الماضي، أنّ ما يتوفّر في موازنة الوكالة لا يكفي للاستمرار في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، لافتةً إلى أنّ ثمّة نوايا لإلغاء الوكالة الشاهدة على تهجير الفلسطينيين.

وبيّن المفوض العالم لوكالة أونروا أنّها قدّمت، على مدى أكثر من سبعة عقود، المساعدة للاجئين الفلسطينيين في كلّ قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة ولبنان والأردن وسورية. وأكد لازاريني أنّ وكالته ما زالت تواصل نشاطها في أقاليم عملها الخمسة "على الرغم من قيود كثيرة جداً".

وكان متحدّث باسم وكالة أونروا قد أفاد في رسالة إلكترونية إلى وكالة فرانس برس أمس الأربعاء، بأنّ خدمات 571 موظفاً فلسطينياً تابعاً للوكالة الأممية، موجودين خارج قطاع غزة، "أُنهيت مع أثر فوري"، وأوضح أنّ نشاط وكالة أونروا كلّف نحو 880 مليون دولار أميركي في عام 2025، في حين أنّها لم تتلقَّ إلا نحو 570 مليون دولار من المساهمات. وأضاف: "في ظلّ الوضع الراهن، نتوقّع عجزاً كبيراً في عام 2026".

تجدر الإشارة إلى أنّ جميع الموظفين المتأثرين بالإعلان كانوا يعملون في قطاع غزة، لكنّهم تمكّنوا من الخروج منه في وقت مبكر من الحرب الإسرائيلية الأخيرة. وأوضح المتحدّث باسم الوكالة أنّ هؤلاء بمعظمهم لم يتمكّنوا من أداء واجباتهم منذ مغادرتهم القطاع، لكنّهم ظلّوا يتقاضون رواتبهم حتى مارس/ آذار 2025، عندما وُضعوا في إجازة استثنائية غير مدفوعة الأجر. وتابع: "لقد ظلّ الموظفون المتضرّرون من دون أجر لأكثر من عشرة أشهر، ومن المستحيل التوقّع متى أو ما إذا كان بإمكانهم استئناف مهامهم بسبب ظروف خارجة تماماً عن سيطرة أونروا"، وبيّن أنّ "الوكالة اتّخذت قراراً يسمح لهم على الأقلّ بالوصول إلى موارد مالية بسرعة، من بينها تعويضات إنهاء الخدمة".

(فرانس برس، العربي الجديد)