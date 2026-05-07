"أونروا": الجرذان تعض أطفال غزة أثناء نومهم في الخيام

- تواجه غزة أزمة صحية حادة حيث تعض الجرذان الأطفال أثناء نومهم في الخيام، مما يزيد من مخاطر الأمراض بسبب الاكتظاظ ونقص المياه النظيفة وتعطل أنظمة الصحة البيئية. - تعمل الأونروا مع منظمة الصحة العالمية لمكافحة انتشار الأمراض الجلدية الناتجة عن الجرذان والقمل، وسط نقص حاد في الأدوية ومنع إسرائيل إدخال المساعدات. - منذ بداية الحرب الإسرائيلية المدعومة أمريكياً في أكتوبر 2023، تعاني غزة من حصار مستمر وقصف يومي، مما أدى إلى آلاف الشهداء والجرحى، وتفاقم الأوضاع الإنسانية.

أفادت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الخميس، بأن الجرذان تعض الأطفال أثناء نومهم في الخيام بغزة، ودعت إلى إدخال المبيدات الحشرية والأدوية إلى القطاع المحاصر إسرائيليا. الوكالة قالت عبر حسابها في منصة شركة "إكس": "تقوم الجرذان بعضّ الأطفال ليلا داخل خيامهم أثناء نومهم".

وأضافت أنه "في غزة، يواجه السكان، الذين هم أصلا في أوضاع هشة، مخاطر متزايدة للإصابة بالأمراض نتيجة النزوح، واكتظاظ الخيام، ونقص المياه النظيفة، وتعطل أنظمة الصحة البيئية". وتابعت أنها "تعمل بشكل وثيق مع منظمة الصحة العالمية والشركاء المحليين لمتابعة تزايد حالات الالتهابات الجلدية ومخاطر انتشار الأمراض"، جراء انتشار الجرذان. وشددت على ضرورة "إدخال المزيد من الخيام، والمبيدات الحشرية، والأدوية إلى غزة".

وقبل يومين، حذرت "أونروا" من تدهور الأوضاع الصحية في غزة، جراء تزايد حالات الالتهابات الجلدية نتيجة انتشار الجرذان والقمل والبراغيث والعث، وسط نقص حاد في الأدوية ومنع إسرائيل إدخال المساعدات. وأفادت بأن فرقها الصحية تعالج نحو 40% من الحالات التي تُقدر بالآلاف، مشيرة إلى أن هذه الأمراض يمكن علاجها بسهولة وبأدوية بسيطة في الظروف الطبيعية، لكن نقص الأدوية يحول دون ذلك.

وفي 25 إبريل/ نيسان الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل أكثر من 17 ألف إصابة في غزة، بسبب القوارض والطفيليات الخارجية منذ بداية العام. وشددت على أن الظروف "اليائسة والخطيرة" في غزة لا تزال تعرقل جهود التعافي، مشيرة إلى ارتفاع معدلات العدوى بين العائلات.

وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بدأت إسرائيل بدعم أميركي حرب إبادة جماعية بغزة استمرت عامين، وخلّفت أكثر من 72 ألف شهيد وما يزيد عن 172 ألف جريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء. ورغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر الماضي، تواصل إسرائيل الإبادة عبر حصار مستمر وقصف يومي قتل 846 فلسطينيا وأصاب 2418، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن دمار مادي. كما تمنع إسرائيل إدخال الكميات المتفق عليها من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء والمنازل الجاهزة إلى غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني، بينهم 1.5 مليون نازح، أوضاعا كارثية.

(الأناضول، العربي الجديد)