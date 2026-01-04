أونروا: أكثر من 12 ألف طفل فلسطيني نازحون قسراً في الضفة الغربية

- أطلقت إسرائيل عملية "الجدار الحديدي" في يناير 2025، مستهدفة مخيمات جنين ونور شمس وطولكرم، مما أدى إلى نزوح 50 ألف فلسطيني وتدمير البنية التحتية. - أفادت أونروا بأن أكثر من 12 ألف طفل فلسطيني نازح في الضفة الغربية، وأطلقت برنامجاً تعليمياً طارئاً في فبراير 2025 لضمان استمرارية التعليم والدعم النفسي-الاجتماعي. - منذ أكتوبر 2023، كثفت القوات الإسرائيلية والمستوطنون جرائمهم في الضفة الغربية، مما أدى إلى مقتل 1,105 فلسطينيين واعتقال أكثر من 21 ألفاً.

أفادت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بأنّ أكثر من 12 ألف طفل فلسطيني يُعَدّون نازحين قسراً في الضفة الغربية المحتلة، وذلك من جرّاء العملية العسكرية الإسرائيلية المتواصلة في الشمال منذ نحو عام. جاء ذلك في تدوينة نشرتها، اليوم الأحد، على موقع إكس.

وفي 21 يناير/ كانون الثاني 2025، شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية في شمال الضفة الغربية المحتلة، أُطلق عليها اسم "الجدار الحديدي"، استهدفت بداية مخيّم جنين ثمّ توسّعت إلى مخيّمَي نور شمس وطولكرم. وبالتالي، راحت تفرض القوات الإسرائيلية حصاراً على المخيمات الثلاثة، مع تدمير واسع للبنية التحتية والمنازل والمتاجر، الأمر الذي أدّى إلى نزوح نحو 50 ألف فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، وفقاً لمعطيات رسمية.

More than 12,000 children remain forcibly displaced in the occupied #WestBank.



In response to the Israeli operation “Iron Wall” in the northern West Bank, UNRWA launched an emergency education programme for displaced children in February 2025.



UNRWA has provided a continuity of… pic.twitter.com/Vk9BtKrXnX — UNRWA (@UNRWA) January 4, 2026

وأشارت وكالة أونروا، في تدوينتها اليوم، إلى أنّها أطلقت في فبراير/ شباط 2025 برنامجاً تعليمياً طارئاً للأطفال النازحين في شمال الضفة الغربية حيث تتواصل العملية العسكرية. وأوضحت أنّها، بهدف ضمان استمرارية تعلّم الأطفال الفلسطينيين النازحين، عمدت إلى مساحات تعليم مؤقتة وكذلك إلى التعليم عن بُعد وإلى توفير وسائل تعليم ذاتي بالإضافة إلى تقديم دعم نفسي-اجتماعي لهؤلاء.

وبيّنت الوكالة الأممية، في التدوينة نفسها على موقع إكس، أنّ نحو 48 ألف طفل فلسطيني يتابعون تعليمهم في المدارس التابعة لها في الضفة الغربية المحتلة.

وتدير وكالة أونروا 96 منشأة تعليمية في الضفة الغربية المحتلة، موفّرةً التعليم الإعدادي فقط للأطفال الفلسطينيين، وبالتالي يتعيّن على تلاميذ المرحلة الثانوية الالتحاق بالمدارس الوطنية. إلى جانب ذلك، تدير الوكالة مركزَين للتدريب المهني، يستفيد منهما نحو ألف طالب يُدرَّبون على المهارات التجارية والصناعية.

ومنذ بداية حرب الإبادة التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة المحاصر، في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والتي استمرّت أكثر من عامَين، كثّفت القوات الإسرائيلية والمستوطنون جرائمهم في الضفة الغربية المحتلة، بما يشمل قتل الفلسطينيين وهدم المنازل وتهجير أصحابها، بالإضافة إلى توسيع البناء الاستيطاني. وقد شملت هذه العمليات القدس الشرقية كذلك، وأسفرت عن مقتل ما لا يقلّ عن 1,105 فلسطينيين وإصابة نحو 11 ألفاً آخرين، إلى جانب اعتقال أكثر من 21 ألفاً.

(الأناضول، العربي الجديد)