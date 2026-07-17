أوغندا: مصرع 20 تلميذاً في حادث تصادم حافلة مدرسية

- لقي 20 تلميذاً وشخص بالغ حتفهم في حادث تصادم حافلة مدرسية في منطقة كابتشوروا شرقي أوغندا، أثناء عودتهم من رحلة إلى شلالات سيبي فالز. - تم نقل الناجين، ومن بينهم ثلاثة بالغين وعدد من الأطفال، إلى مستشفيات محلية لتلقي العلاج، بينما لا تزال أسباب الحادث قيد التحقيق بعد فقدان السائق السيطرة على الحافلة. - تُعزى حوادث الطرق المتكررة في أوغندا إلى إهمال صيانة المركبات، السرعة الزائدة، وتردي حالة الطرق، وضعف الالتزام بإجراءات السلامة المرورية.

ذكرت الشرطة الأوغندية، اليوم الجمعة، أن 20 تلميذاً وشخصاً بالغاً لقوا حتفهم في حادث تصادم حافلة مدرسية. وقالت الشرطة، في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، إن الحادث وقع مساء الخميس في منطقة كابتشوروا شرقي أوغندا، بينما كانت الحافلة تقل التلاميذ في طريق عودتهم من رحلة مدرسية إلى منطقة شلالات سيبي فالز.

وأضافت أن الناجين، ومن بينهم ثلاثة بالغين وعدداً من الأطفال، نُقلوا إلى مستشفيات محلية لتلقي العلاج. ولم تعلن السلطات على الفور عدد المصابين بالتحديد. وبحسب الشرطة، كانت الحافلة تابعة لمدرسة "كينج ديفيد جونيور" الابتدائية قي العاصمة كامبالا. وأوضح بيان الشرطة أن السائق فقد السيطرة على الحافلة، التي انحرفت عن الطريق واصطدمت بصخرة وانقلبت، وأضاف أنه لم تُحدّد هوية السائق بعد. وأشارت الشرطة إلى أن المعلومات المتوافرة حتى الآن أولية، فيما لا تزال أسباب الحادث قيد التحقيق.

. @M_Kananura "We wish to confirm that, following the fatal road traffic crash that occurred yesterday evening at Chekwatit Village, Kimawa Parish, Kawowo Sub-county, Kapchorwa District, a total of 21 people, comprising 20 pupils and one adult, have so far been confirmed dead.… pic.twitter.com/MW9ACBwZYu — Uganda Police Force (@PoliceUg) July 17, 2026

طلاب وشباب بريطانيا: تحطم حافلة مدرسية يودي بحياة طالب ويصيب 21 آخرين

وأظهرت صورة نشرتها الشرطة الأوغندية الحافلة وهي منقلبة على جانبها، وقد تحطم وانفصل سقفها بالكامل، بينما ظهرت المقاعد مكشوفة.

. @M_Kananura "The Uganda Police Force confirms that police in Kapchorwa have this evening registered a fatal road traffic crash involving a school bus, registration number UA 108BQ, transporting pupils of Kings David Junior School, Ndejje.



The crash occurred at Chekwatit… pic.twitter.com/glghTPX2AH — Uganda Police Force (@PoliceUg) July 16, 2026

وتُعد حوادث الطرق من الظواهر المتكررة في أوغندا، إذ غالباً ما تُعزى إلى عوامل عدة، أبرزها إهمال صيانة المركبات، والسرعة الزائدة، وتردي حالة العديد من الطرق، إلى جانب ضعف الالتزام بإجراءات السلامة المرورية.

(أسوشييتد برس)