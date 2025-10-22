لقي 46 شخصاً في أوغندا حتفهم، ليل الثلاثاء الأربعاء، بعد تصادم حافلتين، وفق ما أفادت الشرطة. وتُعد حوادث الطرق شائعة في البلاد الواقعة في شرق أفريقيا، كما في كل أنحاء القارة الأفريقية. وبحسب إحصاءات للشرطة، سُجِّل 4434 حادث تصادم مميتاً في أوغندا عام 2024، أدت إلى مقتل 5144 شخصاً.

وتصادمت، اليوم الأربعاء، أربع مركبات، حافلتان وشاحنة وسيارة، عند الساعة 00,15 (21,15 توقيت غرينتش) على طريق كامبالا-غولو، قرب قرية كيتاليبا، في شمال البلاد. وبحسب التحقيقات الأولية، فإن سائق حافلة كانت متّجهة من العاصمة كامبالا إلى غولو، وهي رحلة تبلغ مسافتها حوالى 650 كيلومتراً، حاول تجاوز شاحنة، وفي الوقت نفسه، حاولت حافلة آتية من الاتجاه المعاكس تجاوز مركبة أخرى. وأوضحت الشرطة في بيان أنه "خلال مناورات التجاوز، اصطدمت الحافلتان مباشرةً". وأضافت أن أحد السائقين حاول تجنب الاصطدام، لكنه بدلاً من ذلك تسبب في "سلسلة من ردود الفعل" أدت إلى فقدان أربع مركبات أخرى على الأقل "السيطرة وانقلابها مرات عدة".

🚨 At 12:15AM, a fatal crash on the Kampala–Gulu highway in Kiryandongo claimed 63 lives, with several others injured.@PoliceUg confirmed the toll.



Our emergency response team in Kiryandongo responded swiftly to save lives. We remain on standby for such emergencies! Call our… pic.twitter.com/U2cUU7iy0h — Uganda Red Cross Society (@UgandaRedCross) October 22, 2025

ونُقل المصابون إلى مستشفى كرياندونغو ومرافق طبية أخرى قريبة، وفق بيان الشرطة الذي لم يقدم أي تفاصيل بشأن عدد المصابين أو مدى خطورة إصاباتهم. وكانت الشرطة قد أعلنت في البداية مقتل 63 شخصاً، من بينهم جميع ركاب السيارات المعنية في الحادث، وإصابة أشخاص آخرين، قبل أن تعدل حصيلة القتلى إلى 46، استناداً إلى معلومات من المستشفى. وأوضحت على "إكس" أنه "لحظة وقوع الحادث، عثر على عدد من الضحايا فاقدي الوعي، وربما أدرج بعضهم من طريق الخطأ في حصيلة (القتلى) الأولية".

وأظهرت صور جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، الحافلتين متضررتين بشكل كبير محاطتين بكومة من المعدن في منتصف الليل. ودعا الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني الذي يحكم البلاد منذ حوالى 40 عاماً "جميع مستخدمي الطرق إلى توخي الحذر الشديد لتجنب وقوع مآسٍ مماثلة".

وبحسب الأرقام الرسمية، ارتفع عدد الحوادث بنسبة 6 في المئة بين عامَي 2023 و2024. ومطلع أغسطس/آب، قتل أكثر من 20 تاجراً في أثناء عودتهم من سوق مزادات، وأصيب عدد آخر بجروح، عند انقلاب شاحنتهم. وفي إبريل/نيسان قُتل عشرة أشخاص على الأقل، وأصيب آخرون، بعدما فقد سائق حافلة السيطرة عليها وانقلبت على طريق سريع مزدحم على بعد 300 كيلومتر تقريباً غرب كامبالا.

والعام الماضي، لقي 26 شخصاً حتفهم في انفجار شاحنة صهريج بعدما فقد سائقها السيطرة عليها على الطريق السريع ذاته الذي وقع عليه الحادث الأربعاء. وتعد الحوادث المماثلة شائعة في هذا البلد الفقير. وغالباً ما يهرع السكان لسحب البنزين من المركبات التي تتعرض لحوادث، فتشتعل وتودي بحياة من حولها.

(فرانس برس)