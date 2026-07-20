أوضاع الشباب العرب كارثية

- تفاقم البطالة بين الشباب العرب: يعاني الشباب العرب من معدلات بطالة مرتفعة، حيث تصل إلى 26%، مع تفاوتات كبيرة بين الدول، مثل فلسطين (28.6%) والأردن (21.4%). هذا الوضع يدفع الكثيرين للعمل في "الاقتصاد الموازي" الذي يفتقر إلى الأمان الوظيفي. - الهجرة كملاذ أخير: بسبب فقدان الأمل، يتزايد عدد الشباب العرب الراغبين في الهجرة بحثاً عن حياة أفضل، حيث تتصدر تونس القائمة بنسبة 46%، مما يعكس أزمة اجتماعية واقتصادية عميقة. - تحديات اجتماعية متزايدة: مع ارتفاع معدلات البطالة والتسرب التعليمي، تنتشر آفة المخدرات بين الشباب، حيث تشير التقارير إلى أن 50% من الشباب العراقي يتعاطون المخدرات، مما يزيد من تعقيد المشهد الاجتماعي.

تواجه أعداد متزايدة من الشباب العرب واقعاً يتسم بفقدان الأمل وغياب آفاق المستقبل، ما يدفعهم إلى دروب الإحباط، أو الجريمة، أو الإدمان، أو الهجرة، في حين تتجاهل الحكومات معالجة جذور المشكلات، ما يؤدي إلى تفاقمها.

وكشفت منظمة العمل الدولية في تقرير حديث بعنوان "الاتجاهات الاجتماعية والتوظيفية 2026" أن نسبة الشباب غير الملتحقين بالتعليم أو العمل أو التدريب تصل إلى 27.9% في البلدان العربية منخفضة الدخل. وبحسب بيانات 2023، يقدر عدد الشباب العرب غير الملتحقين بالتعليم أو العمل أو التدريب بنحو 11 مليون شاب، فيما يبلغ عدد الباحثين عن عمل نحو 17.5 مليون شاب، وتسجل الدول العربية واحداً من أعلى معدلات بطالة الشباب عالمياً، بمعدل 26%، أي أكثر من الربع.

وتخفي الأرقام تفاوتاً صارخاً بين الدول، ففي فلسطين يصل معدل البطالة إلى 28.6%، تليها جيبوتي بنسبة 25.9%، ثم الأردن بـ21.4%، والسودان بـ20.8%، وفي ليبيا 18.6%، واليمن 17.1%، والعراق 15.5%، وتونس 15.4%، وفي المغرب 13.1%، وسورية نحو 13%، ولبنان 11.5%، والجزائر 11.4%.

وحين لا يتوفر العمل الرسمي يتوجه الشباب إلى "الاقتصاد الموازي"، ويتجاوز هذا القطاع 60% من إجمالي التوظيف عربياً، وفقَ التقرير العربي للتنمية الصادر في عام 2025، ويعني هذا أن ستة من كل عشرة شبان عرب يعملون في وظائف لا توفر لهم تأميناً صحياً، ولا ضماناً اجتماعياً، ولا حتى دخلاً ثابتاً يغطي احتياجاتهم الأساسية، ويعيشون على هامش الاقتصاد الرسمي، بلا أفقٍ للترقية أو الاستقرار.

وفي ظل تنامي التسرّب التعليمي والبطالة، تظهر آفة المخدرات، ورغم عدم توفر إحصائيات دقيقة حول الإدمان عربياً، فإن التقارير المحلية تثير القلق، ففي العراق، يؤكد مسؤولون أن نحو 50% من الشبان يتعاطون أحد أنواع المخدرات.

وتبرز الهجرة مخرجاً من الأزمات، ولم تعد مجرد ظاهرة عربية فردية، بل باتت أشبه بـ"تعبير جماعي عن فقدان الأمل"، حسب تقرير حديث للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان. وكشف تقرير الباروميتر العربي (2023-2024)، أن أعداداً كبيرة من الشبان العرب يرغبون في مغادرة بلدانهم بحثاً عن ظروف معيشية أفضل، وتتصدر تونس القائمة بنسبة 46%، تليها الأردن 42%، ثم لبنان 38%.

وفي مصر، تُشير التقديرات الرسمية إلى أن المحافظات المهمشة هي الأكثر تصديراً للمهاجرين، لكن الثمن البشري فادح، إذ سجلت المنظمة الدولية للهجرة أكثر من 2100 وفاة في محاولات الهجرة عبر البحر المتوسط وحده خلال عام 2025.