أوروبا العطشى... الاحترار يحوّل وفرة المياه إلى تحدٍ جديد

- تشهد السويد تزايدًا في حفر الآبار الخاصة لتأمين المياه، مما يثير قلق الباحثين من استنزاف المياه الجوفية الضحلة وتأثيره على الأنظمة البيئية، حيث يعتمد أكثر من مليون سويدي على هذه الآبار. - ترتبط قضية المياه في أوروبا بالأمن الغذائي والطاقة والاقتصاد، مما دفع المفوضية الأوروبية لتبني استراتيجية مرونة المياه الأوروبية، التي تشمل استثمارات في إعادة استخدام المياه وتحسين شبكات التوزيع. - تواجه أوروبا تحديات متزايدة بسبب الاحترار وحرائق الغابات، حيث تؤثر ندرة المياه على نحو ثلث سكان الاتحاد الأوروبي، مع زيادة تكرار موجات الجفاف وشدتها.

تشهد السويد تزايدا في حفر الآبار الخاصة لتأمين المياه اللازمة لري الحدائق والمزروعات الصغيرة، بدل استخدام مياه الشرب البلدية. وبحسب تقرير للتلفزيون السويدي، في مقاطعة سكانيا، اليوم الاثنين، حذر باحثون، من أن الحلول الفردية قد لا تكون كافية، بل قد تزيد المشكلة إذا تحولت إلى ظاهرة واسعة، لأن الإفراط في استخراج المياه الجوفية الضحلة قد يضر بالأنظمة البيئية ويقلل الموارد المتاحة للجميع.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت يعتمد فيه أكثر من مليون سويدي على آبار خاصة للحصول على مياه الشرب، إضافة إلى عدد مماثل تقريباً من أصحاب البيوت الصيفية، ما دفع السلطات إلى تشجيع تسجيل الآبار ومراقبة استخدامها لحماية المخزون المائي.

وكان يُنظر إلى الجفاف طويلاً باعتباره مشكلة تخص جنوب أوروبا، لكن السنوات الأخيرة أظهرت أن تأثيرات أزمة المياه وصلت إلى شمال القارة أيضاً. ففي جنوب السويد، حذرت هيئة المسح الجيولوجي السويدية (SGU) من انخفاض مستويات المياه الجوفية، مع توقع استمرار التراجع في المناطق التي تشهد طقساً جافاً، وذلك وفقا لتحديثات الهيئة في 21 الشهر الحالي. وأكدت الوكالة الأوروبية للبيئة والمفوضية الأوروبية في مايو/أيار الماضي، أن التكيف مع أزمة المياه لا يعتمد فقط على تطوير البنية التحتية، بل يحتاج أيضاً إلى تغيير أنماط الاستهلاك، إذ يمكن للسلوك الفردي إلى جانب الاستثمارات التقنية أن يخفف الضغط على الموارد ويزيد قدرة المدن على مواجهة فترات الجفاف الطويلة.

الماء... قضية أمن في أوروبا الجديدة

وأصبحت قضية المياه في نظر صناع القرار الأوروبيين مرتبطة بالأمن الغذائي والطاقة والاقتصاد والاستقرار الاجتماعي، وليست مجرد ملف بيئي، ولهذا تتوسع الاستثمارات في إعادة استخدام المياه، وتحسين شبكات التوزيع، وتقليل الهدر، وتطوير تقنيات تساعد المجتمعات على التكيف مع مناخ يتغير بسرعة، وذلك بحسب ما ذهبت المفوضية الأوروبية في تبنيها استراتيجية مرونة المياه الأوروبية (Water Resilience Strategy) في يونيو/حزيران العام الماضي. ودخلت أوروبا التي اعتادت لعقود التعامل مع الماء باعتباره مورداً وفيراً، مرحلة جديدة تصبح فيها كل قطرة ذات قيمة استراتيجية، إذ لا تواجه القارة مجرد موجات صيف أكثر حرارة، بل تحولاً طويل الأمد يفرض إعادة التفكير في علاقتها بالمياه.

ومع تصاعد الاحترار وحرائق الغابات في أنحاء أوروبا، لم يعد الماء مورداً مضموناً كما كان لعقود. ففي كل صيف تتكرر مشاهد الأنهار التي تنخفض مناسيبها، والغابات التي تلتهمها الحرائق، والبلديات التي تطلب من السكان تقليل استهلاك المياه، وسط تحذيرات متزايدة من أن الجفاف لم يعد ظاهرة استثنائية، بل أصبح جزءاً من واقع مناخي جديد.

وتشير بيانات الوكالة الأوروبية للبيئة والمفوضية الأوروبية المتتالية خلال السنوات الأخيرة إلى أن أوروبا تُعدّ من أسرع القارات احتراراً، إذ ترتفع درجات الحرارة فيها بوتيرة تقارب ضعف المتوسط العالمي، كما نشرت الوكالة في يونيو/حزيران الماضي على موقعها الرسمي، وهو ما تؤكده الأمم المتحدة منذ عام 2022. ويؤدي ذلك إلى زيادة تبخر المياه، وتراجع رطوبة التربة، وتكرار موجات الحر والجفاف، حتى في مناطق شمالية إسكندنافية كانت تُعرف تاريخياً بوفرة الأمطار.

وتشير بيانات الوكالة الأوروبية للبيئة إلى أن ندرة المياه أصبحت تؤثر سنوياً في نحو ثلث سكان الاتحاد الأوروبي تقريباً، إذ يتعرض حوالي 30–34% من السكان لضغوط مائية خلال فترات معينة، فيما تطال ظروف شح المياه نحو 30% من أراضي الاتحاد في المتوسط. وتحذر الوكالة من أن تغير المناخ سيزيد من تكرار موجات الجفاف وشدتها، في ظل تغير أنماط الهطول وارتفاع درجات الحرارة، وفق تقرير صدر في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أشار إلى تصاعد مخاطر الجفاف وندرة المياه، خصوصاً في جنوب وغرب أوروبا. كما أكدت المفوضية الأوروبية، في 22 مارس/آذار 2024 بالتزامن مع اليوم العالمي للمياه، أن تغير المناخ يفاقم الضغوط على الموارد المائية الأوروبية، وأن موجات الجفاف أصبحت أكثر تواتراً وشدة.