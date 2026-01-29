أوبئة وأمراض تهدد الحيوانات في ليبيا

- تواجه الأسر الريفية في ليبيا تحديات كبيرة بسبب انتشار أمراض الحيوانات مثل نيوكاسل والحمى القلاعية، مما يؤدي إلى نفوق الماشية وتراجع الإنتاجية وزيادة الضغوط الاقتصادية. - تعاني المنظومة الصحية البيطرية من ضعف كبير، مع نقص في الأدوية والكوادر، مما يؤثر على توفر المنتجات الحيوانية ويزيد من مخاطر انتقال الأمراض إلى البشر. - يشدد الخبراء على ضرورة تدخل السلطات لمواجهة المخاطر ودعم المزارعين، حيث أن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى هجرة المزارعين وارتفاع أسعار الأدوية البيطرية.

تواجه أسر في ريف ليبيا تعتمد على تربية الماشية والدواجن مصدراً رئيسياً لدخلها، تداعيات انتشار أمراض الحيوانات، إذ يُفاقم نفوق الحيوانات وفقدانها الضغوط على حياتهم، ما يجعل كثيرين يفكرون في إيجاد مصادر أخرى للعيش.

تتعرّض الثروة الحيوانية في ليبيا لموجات أوبئة متتالية تقلق من يربون الحيوانات والمواطنين الذين يستهلكونها، في وقت تعاني المنظومة الصحية البيطرية من ضعف كبير. ونهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، اشتكى أصحاب مزارع دواجن في مناطق بنغازي والمرج والجبل الأخضر والبيضاء من الانتشار الواسع لمرض نيوكاسل الذي يصيب الطيور، والذي تسبب في نفوق أعداد كبيرة من الدجاج. وأكدت لجنة الزراعة البرلمانية نفوق أكثر من 145 ألف طائر، ما تسبب في اضطراب كبير في إنتاج الدجاج الأبيض وتوفره في الأسواق المحلية.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن المركز الوطني للبحوث ظهور أول إصابة بحمى كيو في مراعي الأغنام بزنتان (أقصى غرب)، من دون أن يصدر أرقاماً دقيقة عن عدد الحيوانات النافقة بسبب هذا المرض. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر الماضيين، رصدت مراكز صحية حالات مرضية لأغنام نتيجة عضات كلاب مصابة بداء الكلب. وأكد مركز السيطرة على الأمراض المعدية الوطني الحكومي نفوق عدد محدود من الحيوانات المصابة، لكنه حذر المزارعين من مخاطر تزايد الأمراض المعدية بين الحيوانات في مناطق مختلفة.

وكان المركز الوطني للصحة الحيوانية الحكومي أعلن في نوفمبر 2024 انتشار مرض اللسان الأزرق بين قطعان أغنام في مناطق تقع شرق وغرب ليبيا، وحدد عدد الإصابات بنحو أربعة آلاف، ونفوق نحو 150، وأكد أن تفشي المرض أدى إلى تراجع الإنتاجية وخلق مشاكل صحية للحيوانات. وفي بداية 2024، شهدت ليبيا موجات متكررة من الحمى القلاعية بين الأبقار والأغنام والماعز والإبل، مع تسجيل عشرات بؤر الإصابات في مناطق مختلفة. وأكد المركز الوطني للصحة الحيوانية أن 551 رأس غنم نفقت، وفقدان بعض المزارعين نحو 70% من قطعانهم.

ويُبدي حسن العروسي الذي يملك مزرعة دواجن في ضواحي طرابلس، في حديثه لـ"العربي الجديد"، قلقه الكبير من تفشي مرض نيوكاسل الذي اجتاح مزارع شرق ليبيا، ويؤكد أنه يتابع الأوضاع في منطقته واحتمال وصول هذا المرض إلى مزرعته. وينقل عن أصدقاء في مناطق الشرق قولهم إن خسائرهم كبيرة وتزيد عن عشرة آلاف طير في أسبوع واحد، ما يؤثر في قدرة المواطنين على الوصول الى احتياجاتهم من لحوم الدواجن. وينتقد العروسي عدم تجاوب الحكومات مع شكاوى المزارعين، "فحكومة شرق البلاد لم تزود المزارعين بالأدوية اللازمة، كما لم تدعم الحكومة في طرابلس استعدادات المزارعين لوصول المرض".

ووفق الهيئة العامة للمعلومات، تملك ليبيا ثروة حيوانية كبيرة ومتنوعة، لا سيما في مجال تربية الدواجن، وتصل سعة استيعاب حظائر التسمين إلى نحو 150 ألف طن سنوياً، ما يجعلها أحد أهم الموارد الحيوانية التي تتضمن أيضاً نحو 6 ملايين رأس من الأغنام، و150 ألف رأس من الإبل، إضافة إلى 45 ألف رأس من الأبقار المخصصة لإنتاج اللحوم والحليب. وعام 2024، صنّفت ليبيا ضمن الدول العربية ذات الكثافة العالية في عدد رؤوس الأغنام بـ8.7 ملايين، ما مثل نحو 0.59% من العدد العالمي للأغنام، ويجعل ليبيا تحتل المرتبة التاسعة بين الدول العربية على صعيد امتلاك هذا النوع من الثروة الحيوانية، لكن هذه الأرقام باتت مهددة بسبب تفشي الأوبئة التي لم يعرفها المزارعون قبل عام 2024.

الصورة تعاني المراكز البيطرية الحكومية في ليبيا من نقص في الكوادر والأدوية، 5 فبراير 2022 (عبد الله دوما/ فرانس برس)

من جهته، يشدد مالك الجعيدي، الخبير المختص بالصحة الحيوانية، في حديثه لـ"العربي الجديد"، على ضرورة مواجهة السلطات المخاطر التي تهدد الثروة الحيوانية، وتشجيع المهن المرتبطة بها، "فعدم ثقة الأسر والشبان في توفر متطلبات استمرار هذه المهن يؤدي إلى هجرة كثيرين إلى المدن الكبرى بحثاً عن بدائل". ويتحدث عن "وجود مخاطر مباشرة على صحة الانسان من جراء تفشي الأمراض بين الحيوانات، ومثلاً قد تنتقل حمى كيو من الحيوانات إلى البشر عبر استنشاق جسيمات ملوثة، وتتسبب في أعراض تنفسية حادة للإنسان".

ويذكر أن "مستهلكي المنتجات الحيوانية معرضون لمخاطر صحية تسببها هذه الأمراض، وأيضاً المزارعين أنفسهم في حال لم يلتزموا بإجراءات الوقاية ويتبعوا التعليمات الصحية لدى التعامل مع الحيوانات المصابة. ومن المؤسف ما يعانيه المزارعون من جراء ارتفاع أسعار الأدوية البيطرية في الصيدليات الخاصة، مقابل ركود تام في المراكز البيطرية الحكومية التي تعاني من نقص في الكوادر والأدوية، وربما لا تساعد إلا في إجراء كشوفات".