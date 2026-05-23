أوامر بإجلاء حوالى 40 ألف شخص في كاليفورنيا بسبب تسرب كيميائي

صدرت أوامر بإجلاء حوالى 40 ألف شخص من منازلهم في كاليفورنيا، الجمعة، بسبب تسرب من خزان مواد كيميائية قد يؤدي إلى انفجار وانتشار أبخرة سامة فوق منطقة مكتظة. ويحتوي الخزان على 26 ألف ليتر من ميثيل ميثاكريلات، وهو سائل متطاير وقابل للاشتعال يستخدم في صناعة البلاستيك، وقد حذر عناصر الإطفاء من أن الأمور تبدو سيئة.

وأوضح مسؤول في هيئة الإطفاء أن هذا الوضع قد يتسبب في تلوث كيميائي كبير أو حتى قد يؤدي إلى انفجار. وقال أمير الفرا، قائد شرطة غاردن غروف، في مقاطعة أورنج (في جنوب شرق لوس أنجليس)، المنطقة التي وقع فيها التسرب، إن أمر الإخلاء يطاول حوالى 40 ألف شخص، إلا أن الآلاف يرفضون المغادرة.

وأمر المسؤولون سكان مدينة غاردن غروف بالمغادرة، ووسعوا أوامر الإخلاء يوم الجمعة لبعض سكان خمس مدن أخرى في مقاطعة أورانج، وهي سيبرس وستانتون وأنهايم وبوينا بارك وويستمنستر، بعدما فشلوا في وقف التسرب خلال الليل في الخزان في شركة "جي كيه ان ايروسبيس" التي تصنع قطع غيار للطائرات التجارية والعسكرية.

وقالت هيئة الإطفاء في مقاطعة أورانج إن صهريج تخزين يحتوي على ما يراوح بين 22700 و26500 ليتر من ميثاكريلات الميثيل ارتفعت درجة حرارته يوم الخميس وبدأ بتنفيس الأبخرة في الهواء في منشأة بلاستيك للطيران في مدينة غاردن غروف بالمقاطعة. وقال كريغ كوفي، رئيس إدارة الإطفاء في غاردن غروف يوم الجمعة، إن الخزان قد يتصدع، ما قد يؤدي إلى إطلاق المادة الكيميائية على الأرض، أو قد ينفجر. وقال كوفي: "هذا الشيء سينهار، ولا نعرف متى. نحن نبذل جهدنا لمعرفة متى أو كيف يمكننا منع ذلك".

ولم تبلغ السلطات عن أي تقارير بوقوع إصابات أو وفيات حتى الآن، كذلك فإنها لم توضح سبب التسرب. وتعمل السلطات على وضع حواجز لمنع المواد السامة من تلويث المجاري المائية أو المحيط الواقع على مسافة كيلومترات. وفي تحديث في وقت لاحق من يوم الجمعة، قال كوفي إن السلطات تمكنت من الحفاظ على درجة حرارة الخزان، لتكسب بذلك مزيداً من الوقت لمعرفة كيفية إصلاحه.

