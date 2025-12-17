أهالي غزة يستصرخون لتوفير البيوت المتنقلة قبل فوات الأوان

- نظم سكان مخيم الشاطئ في غزة وقفة احتجاجية للمطالبة بتوفير الكرفانات كبديل عن الخيام المهترئة لحماية الأطفال والعائلات من الظروف القاسية. رفع المشاركون لافتات تطالب بالتحرك الفوري لتوفير الكرفانات. - دعا رئيس لجنة الحي، محمد ماضي، الجهات الدولية للقيام بواجبها الأخلاقي تجاه الأسر المتضررة، مشددًا على ضرورة البدء بإعادة الإعمار وإدخال الكرفانات كحل مؤقت لحماية النازحين. - يعاني سكان المخيم من ظروف صعبة بسبب الحصار الإسرائيلي، مما يعيق دخول مواد البناء. طالب المشاركون بتوفير الكرفانات بشكل عاجل كحل إغاثي طارئ.

أطلق العشرات من سكان مخيم الشاطئ للاجئين الفلسطينيين غربي مدينة غزة، اليوم الأربعاء، صرخة استغاثة في وقفة شعبية نظمتها "لجنة أهالي المخيم" لتوفير الكرفانات (البيوت الجاهزة المتنقلة) بدلاً عن الخيام المهترئة، في رسالة أخيرة قبل أن تبتلع الأمطار ما تبقى من كرامة السكان والنازحين.

وتحت مبدأ "الكرفان حق وليس رفاهية" تجمع السكان تحت سماء تلبدت بغيوم تنذر بشتاء غزير، لدعوة المؤسسات المحلية والدولية والجهات المعنية إلى حماية أطفالهم من الغرق، والمعاناة الشديدة التي يواجهونها يومياً بفعل اهتراء الخيام، وتداعي البيوت، وسقوطها جراء التصدع الناتج عن القوة التدميرية الهائلة التي استخدمتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب.

الصورة

ورفع المشاركون خلال الوقفة التي نُظمت وسط الخيام المقامة على أنقاض نادي الشاطئ لافتات تبين أن صمود الأهالي لا يعني القبول بالموت البطيء تحت أنقاض المنازل المتهالكة أو بين طيات القماش المهترئ، ومن بينها "ما بدنا خيام بدنا كرفانات"، و"برد قارس ومطر غزير أدخلوا الكرفانات الآن"، و"الأطفال يموتون من البرد أين الإنسانية".

وقال رئيس لجنة الحي في مخيم الشاطئ، محمد ماضي، إن الخيام المهترئة تحولت إلى قبور جماعية، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية لآلاف العائلات التي ترتجف من البرد، ويتعرض أطفالها لأبشع الأوضاع الإنسانية المزرية.

ودعا ماضي في كلمته خلال الوقفة الجهات الدولية وذات العلاقة للقيام بواجبهم الأخلاقي والتاريخي تجاه الأسر التي تتعرض لأسوأ الأوضاع، والبدء بإعادة الإعمار، وإدخال الكرفانات بديلاً مؤقتاً عن الخيام التي لا تحمي النازحين من برد الشتاء أو حر الصيف، مشدداً على أهمية توفير البيوت المتنقلة، وقال "لن نهجر ولن نترك أرضنا ما بقي الزعتر والزيتون، نحن ضد كل المخططات المشبوهة لتصفية قضية اللاجئين، لذلك سنصمد وكل ما نحتاجه تعزيز صمود المواطنين في هذه المرحلة الحرجة".

الصورة

وطالب المشاركون بالضغط الدولي الفوري لإجبار الاحتلال على فتح المعابر وإدخال الكرفانات الجاهزة كحل إغاثي طارئ، والبدء الفوري بالإعمار وعدم ربط القضايا الإنسانية بالمسارات السياسية المعقدة، إلى جانب تأمين المواد الأساسية التي تضمن للمواطنين الحد الأدنى من العيش الكريم.

وأوضح الفلسطيني سعد الكومي (39 عاماً) أنه يعيش مع أسرته المكونة من ثمانية أفراد داخل خيمة بلاستيكية لا تحتمل الأمطار القوية والرياح الشديدة، بينما تغرق مع كل موجة مطر بسبب سوء التصريف الناتج عن تدمير البنية التحتية، مضيفاً لـ"العربي الجديد" على هامش الوقفة أنه انتظر كثيراً للحصول على ما يعينه على تحدي الأزمات المركبة التي يواجهها مع أسرته وأطفاله، إلا أنه لم يحصل على شيء، تارة بحجة إغلاق المعابر وعدم توفر مساعدات، وتارة أخرى بحجة شح المساعدات وعدم كفايتها للجميع. وشدد على ضرورة توفير البيوت المتنقلة على وجه السرعة لحماية المواطنين من خطر الغرق والأمراض، خاصة في ظل تهاوي المنظومة الصحية، ومواصلة العمل بعدها حتى توفير مواد البناء، وتسريع عجلة الإعمار. وتابع الكومي حديثه وقد بدا السخط واضحاً على نبرة صوته "حتى البيوت المتنقلة لا يمكنها حل أزماتنا بعد فقدان بيوتنا ومصادر دخلنا ومستقبل أطفالنا، لكنها ستساهم في التخفيف من المعاناة التي نعيشها من مختلف النواحي".

الصورة

من ناحيتها، أوضحت النازحة سلوى أبو سيف، التي فقدت بيتها في مخيم الشاطئ، أنها تعيش داخل خيمة بالقرب من شاطئ البحر تفتقر إلى أبسط المقومات التي من شأنها حماية أفراد أسرتها من كبيرهم إلى صغيرهم، حيث يتعرض جميعهم للخطر اليومي. وعن سبب مشاركتها في الوقفة، قالت لـ"العربي الجديد" إن الخيام لا تصلح لأي شيء، حيث تحاصرها المياه من كل النواحي، مضيفة: "فراشنا وملابسنا مبللة ولا أحد يجيب مطالبنا المتواصلة بضرورة توفير بيوت متنقلة تمنحنا بعض الراحة لنتمكن من مواجهة الأعباء اليومية".

ويواجه أهالي قطاع غزة تحديات جسيمة، من أبرزها مأساة الخيام والبيوت الآيلة إلى السقوط والتي اضطر بموجبها آلاف النازحين للسكن في خيام مصنوعة من النايلون والقماش الخفيف، وبيوت آلية للسقوط، بفعل التصدع والتغيرات المناخية. وتترافق معاناة أهالي القطاع مع تشديد الحصار الإسرائيلي الخانق وإغلاق المعابر ومنع دخول مواد البناء "الإسمنت، والحديد، والحصمة" اللازمة لترميم ولو غرفة واحدة، وحتى البدائل من الخيام الجيدة، أو المنازل المتنقلة التي تعتبر الحل السريع والمؤقت لحماية الأسر من المطر والبرد.