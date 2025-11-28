أهالي شرقي لبنان عالقون بين القصف الإسرائيلي وإهمال الدولة

يتقاطع مشهد الخوف والقلق جنوب لبنان مع المشهد ذاته في محافظة بعلبك - الهرمل شمال شرقي البلاد، من حيث استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، إذ لم تهدأ الغارات والاستهدافات المعادية منذ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024. الأمر الذي فاقم الواقع الأمني والمعيشي في المحافظة، خصوصاً أن الضربات الجوية الإسرائيلية طاولت مواقع قريبة من التجمعات السكنية.

وتمتد جذور المعاناة في محافظة بعلبك - الهرمل إلى عقود من الإهمال الرسمي الذي ترك المنطقة عرضة للفقر والتهميش، قبل أن تتأزم أحوال سكانها مع توسع الحرب الإسرائيلية العام الماضي، وما تشهده اليوم من استمرار الخروقات وهواجس عودة الحرب، إذ لم يعد بوسع الأهالي سوى التشبّث بأمل انقضاء هذه المرحلة الصعبة من دون أن تفقد المنطقة ما تبقّى من مقومات الحياة.

وبحسب بيانات وزارة الصحة العامة في لبنان، فقد بلغ عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية الأخيرة في محافظة بعلبك - الهرمل 2,466 بينهم 575 شهيداً و1,891 جريحاً منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وحتى 10 نوفمبر 2025.

من بلدة النبي شيت شرقي بعلبك، تصف المواطنة رشا الموسوي (43 عاماً)، الواقع المقلق مع كل ضربة إسرائيلية تطاول بلدتها أو بلدة محاذية، وتقول لـ"العربي الجديد": "تعايشنا مع الخوف المستمر في المنطقة، لكن الأمومة تجعل خوفي مضاعفاً، خصوصاً عندما يكون أولادي بعيدين عني، ما يثير لديّ حالة رعب غريبة".

تواصل رشا حياتها على وقع المستجدات الأمنية، حالها حال سائر أبناء المنطقة، فإذا استهدفت الغارات الإسرائيلية بلدتها لا ترسل أولادها إلى المدرسة، وإذا كان الاستهداف في المنطقة الجردية المحاذية تتابع يومها بشكل طبيعي. وتشير رشا، وهي المهندسة في القطاع العام، إلى تأخر رواتبهم على الرغم من أنها أقل من بقية المناطق. وتضيف: "أسست مشروعاً صغيراً لإنتاج المؤنة المنزلية، كان يعينني على تلبية متطلبات العيش، لكنه توقف مع استمرار الضربات الجوية المعادية، باعتبار أن أولوية الأهالي لم تعد شراء المؤنة، بل الحفاظ على مدخراتهم القليلة في حال تجددت الحرب واضطروا إلى النزوح، ولا سيما في ظل تفاقم التدهور الاقتصادي، حيث نلحظ أن معظم أهالي المنطقة يعيشون لكسب قوت يومهم، ويترقبون ما ينتظرهم في اليوم التالي".

يبقى هاجس النزوح ماثلاً، بعلبك، 28 نوفمبر 2024 (فضل عيتاني/ فرانس برس)

ينسحب الواقع الأمني الصعب على بلدة شمسطار غربي بعلبك، والتي تتعرّض بدورها لضربات إسرائيلية متكررة، وقد كانت الضربة الأخيرة بالقرب من مدرسة علي وهبة العزير، ما فاقم مشاعر الخوف والقلق لدى الأهالي. يقول المواطن الأربعيني حسان طفيلي لـ"العربي الجديد": "ترافقنا طائرة الاستطلاع المعادية بشكل يومي، نحاول التكيف والتعايش مع صوتها، خصوصاً أنها تحلّق لساعات، وتُنذر بغارات واستهدافات مرتقبة. وقد سبق أن تعرضت بلدتنا لنحو خمس ضربات إسرائيلية خلال الحرب الأخيرة، وحتى بعد اتفاق وقف إطلاق النار، كان آخرها قبل نحو شهر، ما يزيد من معاناتنا على مختلف المستويات".

ويتابع أستاذ مادة الرياضيات في معهد شمسطار الفني: "نُقاسي أوضاعاً نفسية صعبة، فقد أثارت الضربة الأخيرة المحاذية للمدرسة حالة من الذعر والرعب بين أطفالي وزملائهم، فضلاً عن أن بعض التلامذة فقدوا وعيهم، على وقع صراخ تلامذة آخرين وتردادهم خبر استشهاد اثنين من زملائهم في الصف المحاذي. فكان أن هرع الأهالي لإنقاذ حياة أولادهم وتحوّل مشهد المدرسة إلى ما يشبه حالة نزوح ذكّرتنا بمآسي الحرب".

وعلى الرغم من محاولات سكان البلدة النهوض بمشاريع صغيرة بعد الحرب، سرعان ما تفشل. ويرى طفيلي أن السبب يكمن في الانكماش الاقتصادي وما تعانيه المنطقة من تهميش مزمن. ويلفت إلى أن الكثير من أصدقائه تكبدوا خسائر مادية بفعل استمرار الخروقات والاستهدافات الإسرائيلية. ويضيف: "خسر صديقي وهو صاحب محل خضراوات كامل بضاعته جراء الضربة الإسرائيلية التي استهدفت البلدة، فضلاً عن أن الحركة شبه معدومة، خصوصاً عند ساعات المغيب تخوّفاً من أي استهداف مُعادٍ. فالحرب لم تنتهِ، والعائلات تخرج فقط لشراء الأساسيات اليومية، بينما تبقى في حالة جهوزية تامّة لأي نزوح".

لم تسلم مناطق شرق لبنان من الدمار، 28 نوفمبر 2024 (فضل عيتاني/ فرانس برس)

ويشير طفيلي إلى أن المقاهي والمحال التي كانت تستقطب الزوّار من خارج البلدة توقفت بشكل شبه كلي، حتى إن أهالي بلدة شمسطار القاطنين في العاصمة بيروت أو ضواحيها، توقفوا عن زيارة أقاربهم بشكل أسبوعي، كما جرت العادة، وذلك تخوفاً من أي استهداف للمنطقة. ويقول: "مع العلم أن المقيمين خارج البلدة يعيش معظمهم في الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث خطر الاستهدافات قائم بدوره".

ومنذ اتفاق وقف إطلاق النار، سُجّلت ضربات متكرّرة في محافظتَي بعلبك - الهرمل والبقاع شملت مناطق متفرقة، منها السلسلة الشرقية ووادي البقاع ومواقع قرب الحدود السورية، كما تعرضت مدينة ‎بعلبك لضربات إسرائيلية عنيفة، ما يمثّل توسعاً في نطاق الضربات من جنوب لبنان إلى شرقه.

ومع بدء عمل المجالس البلدية الجديدة في لبنان بعد الانتخابات الأخيرة في شهر مايو/ أيار الماضي، انشغل رؤساء بلديات المناطق المتضررة من الحرب الإسرائيلية في رفع آثار العدوان وإزالة الركام وفتح الطرقات على وقع استمرار الاستهدافات. ويقول رئيس اتحاد بلديات بعلبك، حسين رعد، لـ"العربي الجديد": "أولويتنا إنجاز أعمال الترميم وإعادة الإعمار، علماً أننا بصدد تجهيز خطة تفصيلية بالتعاون مع وحدة إدارة مخاطر الكوارث (حكومية) ومحافظة بعلبك - الهرمل، وذلك من أجل الاستجابة الطارئة في حال حدوث نزوح مفاجئ جراء التصعيد الإسرائيلي، ما يمكننا من توفير مراكز إيواء وتلبية متطلبات النازحين واحتياجاتهم، لكن حتى اليوم لم يتّضح بعد موعد إطلاق الخطة، لكنه سيكون قريباً جداً، إذ إننا سنلتقي مع نحو 150 مواطناً من الخبراء والمتخصصين لمناقشة استراتيجية استجابة كاملة في حال تجدد الحرب". ومن خلال تجربة الحرب الإسرائيلية الأخيرة التي استمرت 66 يوماً، يكشف رعد أن الخطة المرتقبة ستكون على شقين؛ الأول سيتناول مخاطر الحرب، والثاني سيركز على الشق التنموي وإعادة الإعمار.

ووسط الواقع الأليم، يواصل سكان شرقي لبنان من محافظتَي بعلبك - الهرمل والبقاع عموماً، العيش تحت وطأة الرعب اليومي والحرب شبه المستمرة، أسوة بأهالي الجنوب اللبناني. تجمعهم المعاناة اليومية ذاتها، ولو كانت وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية في الجنوب أعلى، مع فارق حجم الدمار بين المحافظتين، إلا أن عامل التهميش يلاحق سكان شرقي البلاد منذ عقود عديدة، ما يفاقم مأساتهم ويتركهم في مهبّ الخوف والفقر والدمار.