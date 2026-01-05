أهالي المقرز السورية... خدمات غائبة واعتداءات إسرائيلية

- تقع قرية المقرز في الريف الجنوبي لمحافظة القنيطرة السورية، ويعيش فيها نحو 800 نسمة، بينهم لاجئون فلسطينيون يواجهون تحديات بسبب نقص الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التسرب المدرسي وانتشار الأمراض. - يعتمد سكان القرية على الزراعة وتربية المواشي، بينما يعمل اللاجئون الفلسطينيون في أعمال موسمية، ويعانون من توقف المساعدات وارتفاع تكاليف الأعلاف، مما يزيد من صعوبة الحياة اليومية. - يعيش سكان المقرز تحت تهديد انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي، ويشعر الفلسطينيون بالعزلة بسبب غياب الدعم الدولي، لكنهم يتمسكون بالبقاء في أرضهم على أمل تحسين ظروفهم.

على خطّ التماس مع مرتفعات الجولان المحتلة

، يعيش أهالي قرية المقرز في الريف الجنوبي لمحافظة القنيطرة السورية، ومن بينهم عدد قليل من اللاجئين الفلسطينيين ، وهؤلاء تحديداً وجدوا أنفسهم على هامش الاهتمام الرسمي والدولي.يحد قرية المقرز من الشرق سدّ الرقاد والوادي، ومن الغرب قرية صيدا الجولان ، ويغلُب على سكانها الطابع العشائري، ويقدّر عدد سكانها بنحو 800 نسمة، وجميعهم يعيشون التحديات نفسها، لكن اللاجئين الفلسطينيين من بينهم يواجهون أوضاعاً مزرية مضاعفة، سواء لقلة عددهم، أو لغياب مظلة حماية فاعلة. ويتمثّل الوجود الفلسطيني في المقرز بعائلة القديري، والتي تعود أصولها إلى بلدة كفر مصر في قضاء بيسان، ويقدّر عدد هؤلاء الفلسطينيين بنحو 25 شخصاً، وهو رقم آخذ في التراجع بفعل الهجرة، سواء إلى لبنان، أو إلى التجمعات الفلسطينية الأكبر في القنيطرة.ويقول أحد أبناء القرية إنّ "الموقع الحدودي، وغياب مقومات الاستقرار جعلا البقاء خياراً صعباً، خصوصاً للعائلات الفلسطينية التي تفتقر إلى أي شبكة دعم حقيقية، ومن ذلك أن القرية لا تضم سوى مدرسة ابتدائية، ما يضطر طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية إلى التوجه يومياً إلى قرية صيدا الجولان عبر طرق وعرة".ويصف اللاجئ الفلسطيني محمد القديري الرحلة المدرسية اليومية لأبنائه بأنها "مغامرة خطرة"، ويقول لـ "العربي الجديد": "لا توجد وسائل مواصلات منتظمة، وغالباً ما يذهب الطلاب إلى المدرسة سيراً على الأقدام، أو ينتظرون مركبة عابرة، أو إحدى الدراجات النارية التي باتت منتشرة بوضوح في المنطقة مؤخراً، لكنها لا تحمل أكثر من شخصين، وفي أيام الشتاء تصبح الطرق شبه مقطوعة".ودفعت هذه الصعوبات الكثير من عائلات المقرز إلى إخراج أبنائها من المدارس، خصوصاً مع تفشي الفقر وارتفاع تكاليف النقل. يقول المدرّس المتقاعد أحمد السلمان، وهو من سكان المنطقة، إنّ "الحرمان من التعليم بات ظاهرة مقلقة في القرى الحدودية السورية، والفلسطينيين من أكثر المتضررين بسبب أوضاعهم القانونية والاقتصادية الهشّة، ما يهدد جيلاً كاملاً بالأمية، وتبرز الحاجة الملحة إلى تأهيل المدرسة الإعدادية الموجودة في القرية، والتي أغلقت بسبب الحرب، في خطوة عملية لتخفيف معاناة مئات الأسر، ولتشجيعهم على إكمال تعليم أبنائهم".ويعتمد معظم سكان المقرز على الزراعة وتربية المواشي، وتشتهر القرية بزراعة البامية واللوبيا. ويقول السوري خالد الفاران إن تربية الأغنام تشكّل مصدر الدخل الأساسي للكثير من العائلات، لكن غياب الدعم وارتفاع أسعار الأعلاف جعلا هذا المصدر مهدداً.



أما اللاجئون الفلسطينيون فيمارس بعضهم الأعمال الموسمية، كالعمل في البناء، ويقول محمود القديري إنّ بيع الحطب شتاءً بات وسيلته الأساسية لتأمين لقمة العيش، مضيفاً أنّ المساعدات التي كانت تقدّمها وكالة أونروا توقفت قبل سنوات، ولم يُعوض عنها بأي بديل.

وفي القطاع الطبي، تبدو الصورة أكثر قتامة، فالقرية تفتقر إلى أي مركز صحي أو طبيب مقيم، ويضطر المرضى إلى التوجه إلى صيدا الجولان، أو قطع مسافات طويلة إلى مشفى نوى الذي يبعد قرابة 45 كيلومتراً. يعمل الطبيب سامر العلي في الريف الجنوبي للقنيطرة، ويؤكد أنّ غياب الخدمات الصحية الأساسية يضاعف المخاطر، خصوصاً على الأطفال وكبار السن، في ظل انتشار أمراض ناتجة من تلوث المياه بسبب عدم وجود شبكة صرف صحي.

ويشتكي الأهالي من تلوث المياه الجوفية بالصرف الصحي، وانتشار الأمراض. ويؤكد أبو محمد، وأحد سكان المقرز، أن "الأيام الأخيرة حملت معها شعوراً متزايداً بالقلق نتيجة تصاعد انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتوسّع تحركاته داخل القرى القريبة من خط وقف إطلاق النار". ويوضح لـ "العربي الجديد" أنّ "دوريات الاحتلال باتت تدخل القرية بشكل متكرر، وتنفّذ عمليات مداهمة وتفتيش للمنازل".

ويقول السوري أبو خالد، إن جنود الاحتلال يطالبون الأهالي بإبراز دفاتر العائلة، كما جرى استدعاء مختار القرية أكثر من مرة، في محاولة لجمع معلومات تفصيلية عن السكان، وإنهم "لم يكتفوا بذلك، بل أجروا إحصاءً فعلياً لأهالي القرية، وبدأوا السؤال عن هويات الأشخاص الذين يزورونها. وكل هذه الإجراءات والتحركات يرافقها تحليق مكثف للطائرات المسيّرة فوق القرية ومحيطها، ما يضاعف شعور الأهالي بأنهم تحت مراقبة دائمة".

ويصيف أبو خالد: "يعيش الأهالي حالة من الترقب في ظل غياب أية ضمانات تحميهم من هذه الانتهاكات، والخوف يتزايد من أن تتحول الإجراءات الحالية إلى واقع دائم يفرضه الاحتلال بالقوة، ما يعيد إلى الأذهان تجارب مريرة عاشها سكان المنطقة على مدار العقود الماضية".

بدوره، يؤكد الناشط المجتمعي السوري فؤاد الحسن لـ"العربي الجديد"، أن "القرى الحدودية تُترك لمصيرها، وكأنها خارج خريطة الخدمات الرسمية، رغم أن سكانها يدفعون ثمناً باهظاً".

ويعبر الفلسطينيون في المقرز عن شعور متزايد بالعزلة. يقول أبو خالد القديري: "لم تزر أي منظمة دولية القرية طوال السنوات الماضية، بما فيها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. نضطر للذهاب إلى درعا أو خان أرنبة للحصول على المساعدات متكبدين مخاطر الطرق والنزاعات التي كانت تشهدها تلك المناطق".

ورغم كل ذلك، يبقى فلسطينيو المقرز، كغيرهم من أبناء شعبهم اللاجئين، جزءاً من مشهد الحدود، وهم يتمسكون بالبقاء حاملين هويتهم وذاكرتهم، بانتظار أن يصل صوتهم إلى أي جهة، وأن يستعيدوا الحد الأدنى من الاهتمام، ما يضمن لهم حياة أكثر كرامة، ومستقبلاً أقل قسوة.