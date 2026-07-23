- ناقش المؤتمر الإقليمي للهجرة والعودة في أنقرة سبل تحقيق العودة الطوعية والمستدامة للاجئين السوريين، مع التركيز على التعاون بين الدول الإقليمية والجهات غير الحكومية لتوفير بيئة آمنة ودعم إعادة الإعمار. - تناول المؤتمر التحديات مثل تضرر البنية التحتية والمخاطر الأمنية، وشارك ممثلون من المنطقة في استعراض الجهود لتأمين العودة الطوعية، مع التركيز على إعادة تأهيل البنية التحتية وإزالة الألغام. - أكد الباحثون على أهمية عدم إجبار اللاجئين على العودة، مع تسهيل المغادرة الطوعية وتحديث الأطر القانونية في تركيا لضمان حقوق وكرامة اللاجئين العائدين.

تحت شعار "آفاق العودة الآمنة والمستدامة إلى سورية"، عُقَد المؤتمر الإقليمي للهجرة والعودة في العاصمة التركية أنقرة، ما بين 21 يوليو/ تموز الجاري و23 منه. وبحث المؤتمر، من منظور إقليمي، سبل تحقيق العودة الآمنة والطوعية والمستدامة، وتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية لمعالجة التحديات المرتبطة بها.

وتناول المؤتمر الإقليمي للهجرة والعودة، الذي اختتم أعماله اليوم، محاور عودة اللاجئين السوريين الطوعية، بوصفها الركيزة الأساسية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار، وليس إجراءً إدارياً لإغلاق ملف لجوء السوريين في تركيا الممتدّ منذ عام 2011. وبُحث دور الدول الإقليمية، ولا سيّما تركيا ولبنان وسورية، ومسؤولياتها، في ما يخصّ الخروج بحلول من شأنها أن تحفظ حرية اللاجئين وكرامتهم، إلى جانب دور الجهات غير الحكومية المتعلق بتعزيز التعاون والشراكات مع الدول المضيفة، لتوفير البيئة الآمنة والمستدامة للعودة الطوعية.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز التحديات الأمنية التي تواجه عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم؟ ما هي الآليات القانونية الجديدة التي قد تُطبق في تركيا على اللاجئين السوريين بعد انتهاء صلاحية قانون الحماية المؤقتة؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

ويفيد رئيس اتحاد منظمات المجتمع المدني للتنمية مهدي داوود بأنّ المشاركين في المؤتمر تطرّقوا إلى تحديات عودة اللاجئين في ظلّ تضرّر المرافق الأساسية في سورية من جرّاء الحرب، ولا سيّما المدارس والمشافي وشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، من دون إغفال المخاطر الأمنية التي تمثّلها مخلّفات الحرب. ويتحدّث داوود لـ"العربي الجديد" عن ورش عمل بحثت في الصعوبات التي تحول دون عودة اللاجئين السوريين أو تؤخّرها، وفي آليات تذليلها، قبل رفع المقترحات إلى الجهات التركية الرسمية المعنية وإلى وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة. ويشير إلى أنّ المؤتمر شدّد على الانتقال من إدارة أزمات اللاجئين إلى تقاسم الحلول والتعافي الشامل.

وشاركت جهات عديدة من المنطقة في المؤتمر الإقليمي للهجرة والعودة، من بينها وفد من وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في سورية التي استعرضت التحديات القائمة والجهود المبذولة على الأرض. كذلك شاركت وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية حنين السيد في أعمال المؤتمر في أنقرة، إلى جانب جمعيات ومؤسسات إقليمية ومنظمات مجتمع مدني متخصّصة في شؤون الإغاثة والتنمية والتعافي المبكّر. أمّا تمثيل الدولة المضيفة فأتى من خلال رئاسة إدارة الهجرة التركية ووزارة الداخلية.

وأفادت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في سورية بأنّ "تأمين العودة الطوعية والآمنة والكريمة والمستدامة للسوريين يمثّل أولوية وطنية وإنسانية، لما لذلك من دور في تعزيز الاستقرار ودعم مسارات إعادة الإعمار والتنمية". أضافت، من خلال ما صرّح به معاون الوزير لشؤون الكوارث أحمد اقزيز المشارك في المؤتمر، أنّ "الأضرار الواسعة التي لحقت بالبنية التحتية والمرافق الحيوية، بما فيها المدارس والمشافي والأفران، ما زالت من أبرز العوائق أمام عودة السوريين، إلى جانب انتشار الألغام ومخلفات الحرب غير المنفجرة وتراجع فرص العمل وسبل العيش في عدد من المناطق". ولفت اقزيز إلى جهود الحكومة السورية الآيلة إلى إعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات الأساسية وإزالة الألغام ومخلفات الحرب، إلى جانب تنفيذ رؤية "سورية بلا مخيمات" في إطار المرسوم الرئاسي رقم 59.

في سياق متصل، يقول الباحث والأكاديمي التركي وهبي بايصان إنّ بلاده أعلنت مراراً أنّها لن تلزم اللاجئين السوريين على العودة، لكنّها تنظّم المغادرة من خلال مراكز متخصّصة بهدف تنسيق العودة الطوعية وتفعيل المنصّة الرقمية لحجز المواعيد إلكترونياً عبر بوابة إدارة الهجرة الرسمية، بالإضافة إلى وثائق السفر، من بينها استمارة العودة الطوعية وإذن بالسفر صالح لمدّة 15 يوماً لتسهيل أمور العائلات الراغبة في مغادرة تركيا مباشرة.

ويوضح بايصان لـ"العربي الجديد" أنّ المؤتمر الإقليمي للهجرة والعودة يأتي من ضمن المساعي الجادة والتنسيق المشترك بين الدول المعنية، تركيا وسورية ولبنان، سواء لنقل واقع الملف إلى الجهات الدولية المعنية والمساعدة، أو لتسهيل معاملات العودة وتثبيت الوثائق الرسمية والشخصية للعائدين بما يضمن كرامتهم وحقوقهم، ويشدّد على "وجوب أن نركّز دائماً، بصفتنا دولاً معنية، على عدم العودة القسرية وأخذ واقع سورية بعين الاعتبار". ويتابع: "لكن، يجب علينا أن نتنبّه كذلك إلى أنّ قانون الحماية المؤقتة التي رعى إقامة السوريين (في تركيا)، لم يعد صالحاً بوصفه إطاراً قانونياً بعد تحرير سورية وعودة الأمان. لذا من المحتمل أن تلحظ آليات وأطر قانونية جديدة في تركيا تحكم من يبقى على أراضيها من اللاجئين حملة بطاقة الحماية المؤقتة (الكيملك)".

وبينما عاد نحو 760 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم بعد إسقاط نظام الأسد، في ديسمبر/ كانون الأول 2024، ما زال نحو مليونَين و296 ألف شخص موجودين على الأراضي التركية حتى يومنا. ووفقاً لبيانات نشرتها وكالة الأناضول، مستندةً إلى مصادر رسمية، فإنّ عدد السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة في تركيا بلغ ذروته في عام 2021 مع ثلاثة ملايين و737 ألفاً و369 سورياً، قبل مغادرة مليون و440 ألفاً و801 سوري تركيا في خلال الأعوام الخمسة الماضية.

وتبيّن البيانات أنّ من بين السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة في تركيا اليوم ثمّة مليوناً و183 ألفاً و799 لاجئاً من الذكور، فيما يبلغ عدد الإناث مليوناً و112 ألفاً و769 لاجئة. وتتصدّر إسطنبول المناطق التركية التي تستضيف سوريين، مع 405 آلاف و16 لاجئاً، تليها ولاية غازي عنتاب (جنوب وسط)، ثمّ ولاية شانلي أورفا (جنوب شرق).