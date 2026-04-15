- دعت منظمة "أنقذوا الأطفال" إلى جهود أكبر لحماية المدنيين في السودان، مشيرة إلى أن العالم يشاهد الأزمة دون اتخاذ إجراءات فعّالة، حيث قُتل أو شُوّه أكثر من 1300 طفل وتعرض 190 آخرون للعنف الجنسي في العام الماضي وحده. - يركز المؤتمر الدولي الثالث حول السودان على تعهدات المساعدات الإنسانية، حيث لم يُؤمّن سوى 16% من التمويل المطلوب لعام 2026، مما يبرز الحاجة الملحة لدعم أكبر. - يولد ثلاثة أطفال في السودان كل دقيقة وسط الحرب، مما يعرضهم وأمهاتهم لخطر الموت بسبب انهيار الخدمات الصحية والهجمات على البنية التحتية.

دعت منظمة "أنقذوا الأطفال" في ألمانيا، قبيل انعقاد المؤتمر الدولي الثالث حول السودان، إلى بذل جهود أكبر بكثير لحماية المدنيين في البلد الذي تمزقه الحرب. وقال فلوريان فيستفال، الرئيس التنفيذي للمنظمة المعنية بحماية الأطفال: "يبدو وكأن العالم يشاهد هذه الأزمة دون اتخاذ إجراءات، بدلاً من مواجهتها بشكل فعّال". مضيفاً: "يجب ألا يتحول هذا المؤتمر مرة أخرى إلى مجرد كلمات فارغة لا تحقق أي تقدم حقيقي".

وأشار فيستفال إلى تقرير للأمم المتحدة أفاد بأن أكثر من 1300 طفل قتلوا أو تعرّضوا للتشويه في السودان خلال العام الماضي وحده، كما تعرض أكثر من 190 طفلاً للاغتصاب أو العنف الجنسي. وقال إن هذه الأرقام "ليست سوى غيض من فيض، لأن العديد من الجرائم المرتكبة ضد الأطفال لا يجري توثيقها"، مضيفاً: "المشكلة ليست في أن أزمة السودان غير معروفة، بل في عدم كفاية الجهود المبذولة لمواجهتها".

ومن المقرر أن يركز المؤتمر، الذي يعقد اليوم الأربعاء، برعاية كل من الحكومة الألمانية والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، أيضاً على تعهدات المساعدات الإنسانية. ووفقاً للأمم المتحدة، لم يجرِ تأمين سوى نحو 16% من التمويل المطلوب لعام 2026 حتى الآن.

ووفقاً لمنظمة إنقاذ الطفولة، يولد ما لا يقل عن ثلاثة أطفال في خضم الحرب كل دقيقة في السودان منذ اندلاع النزاع قبل ثلاث سنوات، حيث يُعرّض العنف المستشري والهجمات المتكررة على البنية التحتية المدنية وانهيار الخدمات الصحية الأساسية ملايين الأمهات والمواليد الجدد لخطر الموت.

وأشارت المنظمة، في بيان لها، أمس الثلاثاء، إلى أن الفترة ما بين إبريل/نيسان 2023 وإبريل/نيسان 2026 شهدت ولادة نحو 5.6 ملايين طفل، وفقاً لتحليل بيانات جديدة صادرة عن وزارة الصحة السودانية، أي ما يعادل أكثر من 5000 ولادة يومياً في المتوسط، أو 3 مواليدٍ على الأقل في الدقيقة، موضحة أن هؤلاء الأطفال الجدد وُلِدوا لأمهاتٍ نازحات في ملاجئ مكتظة أو مرافق تفتقر إلى الموارد، وغالباً ما تفتقر إلى الكهرباء والمعدات الأساسية والكوادر الطبية المؤهلة.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)