"أنا متبرع"... حملة أمل لمرضى الموت المؤكد في المغرب

تعتمد منظمات مدنية وطبية في المغرب على التحسيس والتوعية لمواجهة خطر الموت المؤكد الذي يهدد آلاف المرضى الذين لم يحالفهم الحظ في الإفادة من عمليات زراعة الأعضاء بسبب قلّة عدد المتبرعين، وليس بسبب موانع قانونية وطبية وحتى دينية. وأطلقت جمعية "إسعاد" وكلية الطب والصيدلة وطب الأسنان والمركز الاستشفائي الحسن الثاني بمدينة فاس (شمال)، وجمعية "رحمة" لمرضى القصور الكلوي، النسخة الثانية من الحملة التحسيسية للتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية في 16 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري والتي ستمتد إلى 3 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بشعار "أنا متبرع".

يقول رئيس جمعية "الرحمة" لمرضى القصور الكلوي، ياسين العلمي، لـ"العربي الجديد": "تهدف الحملة إلى نشر ثقافة التبرع بالأعضاء وإبراز أهميته باعتباره عملاً إنسانياً نبيلاً يمنح الأمل في حياة جديدة للعديد من المرضى، وأيضاً إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة، وتقديم معطيات طبية قانوينة وشرعية موثوقة، إضافة إلى تعبئة الشركاء والمهنيين ووسائل الإعلام لدعم رسائل الحملة وتوسيع أثرها".

ولمواجهة التردد المجتمعي الملحوظ في التبرع بالأعضاء في المغرب، تراهن الفعاليات الطبية والمدنية التي تقف وراء الحملة، وفق العلمي، على تنظيم العديد من المناقشات والندوات التحسيسية والأنشطة الفنية والرياضية واللقاءات الإعلامية لـ"شرح قضيتنا الخاصة بالتبرع بالأعضاء". كما تراهن على نشر محتويات رقمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي تشمل فيديوهات مصورة لمرضى يحتاجون إلى زراعة أعضاء، وأخرى لمرضى أجروا عمليات زرع وعادوا إلى حياتهم الطبيعية، وأيضاً فيديوهات لدعم المرضى والتضامن معهم.

وكان المغرب من بين الدول العربية السباقة في إجراء عملية زرع عضو بشري في مستشفى ابن رشد بمدينة الدار البيضاء عام 1985، لكن عدد العمليات التي أجريت في المستشفيات المغربية الثمانية الرئيسية ظلت متواضعة، رغم أن زرع الأعضاء مسألة حياة أو موت عند آلاف المرضى.

وتجاوز عدد الأشخاص المسجلين في سجلات التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية في المحاكم الابتدائية بالمملكة 1200 منذ عام 1990، بحسب إحصاءات نشرتها الجمعية المغربية لمحاربة أمراض الكلى، بالتزامن مع اليوم العالمي للتبرّع وزرع الأعضاء في 17 أكتوبر، وعلّقت عليها بالقول: "هذا الرقم يؤكد الفشل في تغيير الثقافة المجتمعية".

عمليات زرع الأعضاء مسألة حياة أو موت لآلاف المرضى، 19 سبتمبر 2019 (فاضل سنّا/ فرانس برس)

وفي 20 أكتوبر، كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن المغرب سجل 564 حالة تبرع بالأعضاء بين عامي 2013 و2022، رغم أن عدد سكان البلاد يتجاوز 36 مليوناً. وأشار إلى أن "طلبات التسجيل ارتفعت تدريجياً من 42 عام 2022 إلى 110 عام 2023، وصولاً إلى 149 العام الماضي، لكنها لا تزال منخفضة مقارنة بالاحتياجات، ما يستدعي تعزيز حملات التوعية لدى المواطنين".

ويرتبط غياب ثقافة التبرع لدى المغاربة بأسباب عدة تتوزع بين المسؤولية الفردية والجماعية، وأبرزها قلّة الوعي المجتمعي، ونقص المعلومات حول الممارسات والتقنيات المستخدمة في عمليات الزرع، وأيضاً المعتقدات الخاطئة والخوف من هذه العمليات أساساً.

ويقول العلمي:" العائق الكبير الذي يواجهنا هو أن عملية التبرع بالأعضاء ضعيفة جداً مقارنة بالمرضى الذين يحتاجون إلى تبرع، ومن بينهم 40 ألفاً يعانون من قصور كلوي. وعدد هؤلاء المرضى يزداد بمعدل 4 آلاف كل عام، وهذا رقم كبير جداً".

ويسمح القانون المغربي الذي صدر عام 1999 بالتبرع بأعضاء بشرية وفق ضوابط صارمة تتمثل في أن يكون الغرض من التبرع بالأعضاء أو أخذها أو زرعها تحقيق هدف علاجي أو علمي، وعدم إلحاق أي ضرر بالمتبرع. ويحصر القانون التبرع بكل جزء من جسم الإنسان والأنسجة البشرية، باستثناء تلك المرتبطة بالتوالد.

وبغض النظر عن هدف التبرع، يشترط القانون أن يرتبط المتبرع بعلاقة قرابة مع المريض، كما يسمح بأن يتبرع أزواج بعضهم لبعض بأعضاء شرط مرور عام على الأقل على عقد القران. ويطالب القانون أيضاً بالحصول على موافقة مكتوبة من المتبرع لإجراء عملية الزرع، ويصادق عليها القضاء. وهو يفسح في المجال أمام المتبرع بتغيير قراره في أي وقت، ويشدد على ضرورة أن تحصل عمليات نقل الأعضاء وزرعها في مستشفيات تخضع لإشراف أطباء ذوي كفاءات عالية، ويحظر أيضاً الاتجار بالأعضاء البشرية.

