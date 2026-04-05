أمير قطر يكرم 11 فائزاً بجوائز روضة للتميز في العمل الاجتماعي

- كرم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 11 فائزاً بجائزة روضة للتميز في العمل الاجتماعي، التي تهدف إلى تعزيز ثقافة العمل الاجتماعي وتشجيع المبادرات المجتمعية ذات الأثر الإيجابي. - تحمل الجائزة اسم الشيخة روضة بنت محمد آل ثاني، وتبلغ قيمة جوائزها مليونين وسبعمائة ألف ريال قطري، وتشمل الفائزين مبادرات متنوعة مثل "الحرب والإعاقة والرياضة والسلام". - تمثل الجائزة منصة وطنية لتبادل الخبرات وتسليط الضوء على التجارب الناجحة، وتتماشى مع رؤية قطر 2030 لتعزيز التنمية الاجتماعية والمستدامة.

كرم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، في حفل أقيم بالدوحة، 11 فائزاً وفائزة بجائزة روضة للتميز في العمل الاجتماعي، إحدى المبادرات الوطنية الهادفة إلى دعم وتعزيز ثقافة العمل الاجتماعي وتشجيع المبادرات المجتمعية ذات الأثر الإيجابي في المجتمع.

وتسعى جائزة "روضة"، إلى إبراز النماذج المتميزة في خدمة المجتمع، وتشجيع الأفراد والمؤسسات على تبنّي مبادرات تسهم في تحقيق التنمية الاجتماعية وتعزيز قيم التكافل والتعاون داخل المجتمع. كما تهدف الجائزة إلى دعم المشاريع والمبادرات التي تقدم حلولًا مبتكرة للتحديات الاجتماعية.

وتعد الشيخة روضة بنت محمد آل ثاني، المسماة الجائزة باسمها، إحدى الشخصيات النسائية البارزة في تاريخ قطر، وتنتمي إلى الأسرة الحاكمة وهي شقيقة المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني. اشتهرت بالكرم والعمل الخيري، وكانت "زوجة شهيد وأم شهيد" إذ استشهد زوجها وابنها في معارك وطنية، وتعتبر من أفراد الأسرة الحاكمة الذين يتفاخرون بلقب "إخوان روضة"، حيث تركت إرثًا إنسانيًّا وتاريخيًّا خالدًا في المجتمع.

وقال أمير قطر في منشور على حسابه في منصة "إكس": " فخورون بانطلاق الدورة الأولى من جائزة روضة للتميز في العمل الاجتماعي، كأول جائزة وطنية من نوعها، احتفاء بما جسدته الشيخة روضة رحمها الله من مآثر اجتماعية نبيلة، ونهنئ الفائزين بالجائزة على مبادراتهم وجهودهم المتميزة في دعم ركائز التنمية الاجتماعية انسجاماً مع رؤية قطر الوطنية".

فخورون بانطلاق الدورة الأولى من جائزة روضة للتميز في العمل الاجتماعي، كأول جائزة وطنية من نوعها، احتفاءً بما جسدته الشيخة روضة رحمها الله من مآثر اجتماعية نبيلة. ونهنئ الفائزين بالجائزة على مبادراتهم وجهودهم المتميزة في دعم ركائز التنمية الاجتماعية، انسجاماً مع رؤية قطر الوطنية. pic.twitter.com/nsQhONdfzV — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) April 5, 2026

وتضم الجائزة عدة فئات رئيسية تشمل فئة الأفراد، وفئة الأسر، وفئة المؤسسات غير الربحية، وفئة القطاع الخاص، إضافة إلى فئة الإعلام، وذلك بهدف تكريم الجهود المتميزة في مختلف مجالات العمل المجتمعي. ويجري اختيار الفائزين وفق معايير دقيقة تراعي تأثير المبادرات واستدامتها ومدى إسهامها في خدمة المجتمع.

وتتكون الجائزة من ثلاثة مستويات، المستوى الأول جائزة روضة، والمستوى الثاني درع إتقان العمل الاجتماعي، والمستوى الثالث شهادة تقدير. وتبلغ قيمة جوائزها مليونين وسبعمائة ألف ريال قطري (نحو 742 ألف دولار أميركي)، وتوزع على الفائزين بالفئات الثلاث.

وفازت الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني "متوفاة " في فئة الأفراد عن مبادرة "الحرب والإعاقة والرياضة والسلام". وحصلت بثينة بنت عبد الله العبد الغني على درع التميز عن مبادرة "رعاية وتمكين المبادرات القيمية ذات الأثر المجتمعي ضمن مؤسسة حضارة.

أما في فئة الأسر، ففازت أسرة صالح بن ماجد الخليفي، عن مبادرة "آباء التوحد"، وحصل فهد عبد الهادي الأحبابي على درع التميز عن مبادرة "رحلة الأمل والتحدي". وفي فئة المؤسسات غير الربحية فازت منصة "وياكم "، والجمعية القطرية للسرطان، برئاسة الشيخ خالد بن جبر آل ثاني، ومشروع "معاً"، ومدارس السلام التابعة لمؤسسة التعليم فوق الجميع بقيادة محمد سعد الكعبي. وحصلت قطر الخيرية على درع التميز عن مبادرة "تحدي صناع الأثر". وحصل مركز الاستشارات العائلية "وفاق" على شهادة تقدير عن برنامج "التأهيل قبل الزواج".

وفاز في فئة القطاع الخاص، مجموعة "سي شور" عن برنامج الاستدامة الخاص بالشركة، وحصلت "أوريدو" على درع التمييز عن ماراثون الدوحة، كما حصلت شركة "رفيق الدرب" على شهادة تقدير عن مبادرة "رفيق الخير". أما الفائزون في فئة الإعلام، فقد حصل برنامج حياتنا على تلفزيون قطرعلى جائزة روضة "المركز الأول" لدوره في إبراز القضايا الاجتماعية وتسليطه الضوء على المبادرات الاجتماعية، وحصل برنامج المجلس لإذاعة قطر على درع التميز في العمل الاجتماعي تقديراً لمساهمته في مناقشة القضايا المجتمعية، وحصلت منصة "دوحة 360" على شهادة تقدير لدورها في نشر المبادرات المجتمعية عبر الإعلام الرقمي.

وأكد منظمو الجائزة أن هذه المبادرة تمثل منصة وطنية لتبادل الخبرات وتسليط الضوء على التجارب الناجحة في العمل الاجتماعي، كما تسهم في تحفيز المزيد من المبادرات المجتمعية التي تدعم مسيرة التنمية في الدولة، وتأتي في إطار الجهود التي تبذلها دولة قطر لتعزيز التنمية الاجتماعية ودعم المبادرات التي تسهم في بناء مجتمع متماسك ومستدام، بما ينسجم مع رؤية قطر 2030 التي تركزعلى تطوير الإنسان والمجتمع بوصفهما ركيزة أساسية للتنمية الشاملة. وتمثل الجائزة خطوة مهمة في دعم العمل الاجتماعي في قطر، إذ تكرّم المبادرات الملهمة وتشجع على نشر ثقافة العطاء والمسؤولية المجتمعية، بما يسهم في تعزيز دور المجتمع في تحقيق التنمية المستدامة.

وصدر قرار أميري عام 2025 بإنشاء جائزة روضة للتميز في العمل الاجتماعي، بهدف تأصيل وتطوير وتشجيع ثقافة العمل الاجتماعي بدولة قطر، وتعزيز قيم المجتمع، وتشجيع القطاع الخاص وكافة فئات المجتمع للتنافس على الريادة في تقديم العمل المجتمعي بكافة جوانبه من خلال تكريم الإنجازات والجهود المتميزة لجميع الفئات والمساهمة في تحقيق ركيزة التنمية الاجتماعية ضمن الرؤية الوطنية لدولة قطر.