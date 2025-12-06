أميركا تعلن تفشي عدوى "نورو" بين ركاب وطاقم سفينة ألمانية

أفادت هيئة الصحة الأميركية "سي دي سي" الخاصة بمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بتفشي العدوى بفيروس "نورو" على متن سفينة رحلات بحرية تابعة لشركة "عايدة" الألمانية للرحلات البحرية السياحية في مدينة روستوك، شمال شرقي ألمانيا.

وأوضحت الهيئة أنه سُجّل ما مجموعه 101 حالة مرضية منذ بداية رحلة السفينة، منها 95 حالة بين الركاب وست حالات بين أفراد طاقم السفينة. وأضافت الهيئة أنها أُبلغت بتفشي الفيروس في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. وكانت عدة وسائل إعلام داخل ألمانيا وخارجها أوردت تقارير عن هذا الموضوع في وقت سابق. وبحسب خدمة التتبع "فيسلفايندر" وموقع "عايدة" الإلكتروني، فإن سفينة "عايدة ديفا"، التي ترفع العلم الإيطالي، موجودة حالياً قرب مدينة كولون الساحلية في بنما والواقعة عند مدخل قناة بنما.

ورداً على استفسارات الصحافة، قالت شركة "عايدة" إنّ "الأمر يتعلق بانتشار عدوى موسمية نموذجية مرتبطة بموسم الشتاء"، وأضافت أن هناك انتشاراً مماثلاً للعدوى على اليابسة، وأنّ السفينة قامت بتطبيق إجراءات إضافية تتعلّق بالنظافة الصحية، كما أنّ أعداد الإصابات بدأت في الانخفاض حالياً.

وكانت الشركة قد أعلنت الشهر الماضي أنّ السفينة السياحية المُحدَّثة ستقوم برحلة حول العالم من 10 نوفمبر/ تشرين الثاني حتى 23 مارس/ آذار المقبل، وعلى متنها نحو 2000 ضيف. وتُعد "عايدة" الشركة الرائدة في سوق الرحلات البحرية بألمانيا، وهي تابعة لمجموعة "كارنيفال" متعددة الجنسيات التي تصنف نفسها أكبر مشغل لسفن الرحلات البحرية في العالم.

وتُعد فيروسات "نورو" واسعة الانتشار عالمياً، ومن أكثر مسببات الالتهابات الحادة في المعدة والأمعاء لدى البشر. وتشمل الأعراض النموذجية القيء الشديد المفاجئ والإسهال مصحوباً بحالة غثيان وآلام في البطن وصداع بالإضافة إلى شعور عام بالضعف.

(أسوشييتد برس)