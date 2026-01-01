أمنيات 2026... الأمل في مواجهة الأزمات

- يواجه سكان الأرض تحديات كبيرة مع بداية العام الجديد، حيث يفتقرون إلى الاستقرار السياسي والاقتصادي والبيئي، مما يؤثر سلباً على معيشتهم. - تتفاقم الأوضاع في المنطقة العربية، حيث تزداد معاناة السكان بسبب الغلاء والتضخم وغياب الأمن، مع ارتفاع أعداد النازحين واللاجئين. - رغم الصورة القاتمة، يظل الأمل قائماً لدى الملايين في تحسن الأوضاع بحلول عام 2026، رغم أن المؤشرات الحالية لا تبشر بذلك وتنبئ بأزمات جديدة.

لا يملك سكان الأرض عموماً القدر الكافي من الاستقرار مع حلول العام الجديد، لا سياسياً ولا اقتصادياً ولا بيئياً، ما يجعلهم مضطربين معيشياً. الأوضاع في المنطقة العربية ومحيطها أسوأ، فالمعيشة أكثر تدهوراً، ومتلازمة الغلاء والتضخم وغياب الأمن تصبغ تفاصيل حياة الناس اليومية، فيما أعداد النازحين واللاجئين في ازدياد. رغم تلك الصورة القاتمة، يأمل الملايين أن يكون عام 2026 أفضل، ولو قليلاً، وإن كانت معظم المعطيات لا تؤشر إلى ذلك، بل تهدد بأزمات جديدة، وتفاقم عدد من الأزمات القائمة.