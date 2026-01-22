أمطار غزيرة وعواصف تقتل تسعة أطفال في أفغانستان

- لقي تسعة أطفال مصرعهم في جنوب وشرق أفغانستان بسبب عواصف شديدة وانهيارات أرضية ناجمة عن أمطار غزيرة، مع توقع تساقط كثيف للثلوج يهدد السكان بمزيد من المخاطر. - في نيوزيلندا، تسببت انهيارات أرضية في مقتل شخصين وفقدان آخرين بعد أمطار غزيرة، حيث استخدمت فرق الإنقاذ آليات ثقيلة للبحث عن المفقودين في مدينة تاورانجا. - في اليونان، لقي شخصان مصرعهما جراء رياح عاتية وأمطار غزيرة أغرقت الطرق وأوقفت حركة العبّارات، مما أدى إلى وفاة أحد أفراد خفر السواحل وامرأة أخرى.

أفاد مسؤولون بأن ما لا يقل عن تسعة أطفال لقوا مصرعهم في جنوب أفغانستان وشرقها نتيجة عواصف شديدة، وانهيار أرضي نجم عن أمطار غزيرة، في وقت يواجه السكان مخاطر إضافية الخميس مع تساقط كثيف للثلوج. وأفادت إدارة الطوارئ في ولاية قندهار الجنوبية بأن رياحاً قوية وأمطاراً غزيرة أودت بستة أطفال الأربعاء، وتسببت في خسائر مادية كبيرة في عدة مناطق. وأضافت أن العواصف ألحقت أضراراً بالمنازل أيضاً.

وفي حادثة منفصلة في ولاية شرق نورستان، ضرب انهيار أرضي ناجم عن أمطار غزيرة منزلاً في قرية قريش، الأربعاء، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أفراد من عائلة واحدة وإصابة اثنين آخرين. وقال المتحدث باسم حكومة ولاية نورستان، فريدون سميم، لوكالة فرانس برس إن "فتاتين تبلغان عشر سنوات وفتى لقوا حتفهم".

وأفاد مراسل وكالة فرانس برس في ولاية غزنة بأن تساقط الثلوج خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أدى إلى تراكم نحو 80 سنتيمتراً من الثلوج، ما أجبر السلطات على إغلاق الأسواق وقطع الطرق. وتشهد أفغانستان بشكل متكرر عواصف وانهيارات أرضية وفيضانات مميتة، لا سيما في المناطق النائية ذات البنية التحتية الهشة.

وفي نيوزيلندا، أعلنت الشرطة، الخميس، مقتل شخصين على الأقل وفقدان آخرين بعد أن اجتاحت انهيارات أرضية منزلاً وموقعاً للتخييم في شمال البلاد إثر أمطار غزيرة. واستخدم رجال الإنقاذ آليات ثقيلة للحفر في كتلة الأرض التي تحركت بعد هطول أمطار غزيرة طوال الليل في شمال البلاد.

وأفادت الشرطة بأن فرق الإنقاذ انتشلت جثتين من تحت أنقاض منزل مدفون في مدينة تاورانجا الساحلية. وقال متحدث إن "الشرطة تبذل قصارى جهدها لتقديم الدعم لأقرباء الضحيتين في هذا الوقت العصيب".

ولا يزال عدد من الأشخاص في عداد المفقودين بعد انهيار جزء من أرض جبل ماونغانوي، وهو بركان خامد، على موقع تخييم شهير مجاور. وفي اليونان، لقي شخصان مصرعهما الأربعاء، جراء رياح عاتية ضربت مناطق واسعة من البلاد، وأمطار غزيرة أغرقت الطرق وأجبرت العبّارات على التوقف في الموانئ. وقالت مصادر رسمية، إن أحد أفراد خفر السواحل لقي حتفه "أثناء تأدية واجبه"، فيما تحدثت تقارير عن إصابته بجروح قاتلة جراء موجة عاتية. كما قضت امرأة بعد أن صدمتها سيارة جرفتها مياه الفيضانات.

(فرانس برس)