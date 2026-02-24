أمطار غزيرة في البرازيل تخلف قتلى ومفقودين

- شهدت جنوب شرق البرازيل أمطارًا غزيرة تسببت في مقتل 20 شخصًا وفقدان العشرات، مع إجلاء أكثر من 400 شخص في ولاية ميناس جيرايس، حيث أعلنت بلدية جويز دي فورا حالة الطوارئ. - تعمل فرق الإطفاء على التعامل مع الفيضانات والانزلاقات الأرضية، مع تركيز جهود الإنقاذ على البحث عن الضحايا وإجلاء السكان، مما أدى إلى تعليق الدروس في المدارس. - شهدت البرازيل كوارث مناخية متطرفة في السنوات الأخيرة، ويربط الخبراء هذه الأحداث بتغير المناخ، مما يبرز الحاجة لاتخاذ تدابير للتخفيف من آثارها.

أدت أمطار غزيرة في جنوب شرق البرازيل إلى مقتل 20 شخصاً على الأقل وفقدان العشرات جراء فيضانات وانزلاقات تربة، بحسب ما أعلن مسؤولون الثلاثاء. واضطُرّ أكثر من 400 شخص إلى مغادرة منازلهم في ولاية ميناس جيرايس مع بدء هطول أمطار غزيرة الاثنين.

وسجّلت بلدية جويز دي فورا 16 حالة وفاة، فيما قضى أربعة أشخاص في مدينة أوبا التي تبعد نحو ساعتين بالسيارة. وشملت الكارثة فيضان نهر وانزلاقات في التربة وانهيار مبانٍ. وأعلنت مارغاريدا سالوماو رئيسة بلدية جويز دي فورا حالة طوارئ بسبب الأمطار الغزيرة والمتواصلة. وقالت سالوماو إن بعض الأحياء "معزولة" مع تسجيل 20 انزلاقاً للتربة على الأقل، متحدثة عن وضع "بالغ الخطورة"، وأضاف مكتبها عبر منصة "إكس" أن "الدفاع المدني يقدّر أن 440 شخصاً اضطروا إلى مغادرة منازلهم ويتلقون دعماً من البلدية لتوفير مأوى وإقامة موقتين".

Presidente, agradeço a solidariedade e todo o apoio enviado e necessário para enfrentarmos esse que é o dia mais triste da minha gestão na Prefeitura.

Foram mais de 180mm em quatro horas, intensa, destrutiva e persistente. Por aqui, seguimos empenhados e priorizando salvar vidas. https://t.co/RBBd8vpFX7 — Margarida Salomão (@JFMargarida) February 24, 2026

وبحسب الإحصاءات الرسمية، فإن فبراير/شباط الحالي هو الشهر الأكثر تساقطاً للأمطار في تاريخ جويز دي فورا، المدينة البالغ عدد سكانها حوالى 540 ألف نسمة.

سلسلة كوارث

وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء في ميناس جيرايس الملازم هنريكي بارسيلوس، إن فرق الإطفاء تتعامل مع "حوادث فيضانات وانزلاقات أرضية ومخاطر بنيوية على الضفاف وفي المناطق القريبة من نهر بارايبونا" الذي فاض عن ضفتيه. وأوضح أن جهود الإنقاذ تتركز على البحث عن الضحايا وإجلاء السكان من المناطق المعرّضة للخطر.

وأظهرت صور متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي عمال إنقاذ يستخدمون حفارات في مناطق غمرها الطين، فيما دُمّرت منازل بالكامل. كما وثّق بعض السكان لحظات انهيار مبان. وأظهرت الصور أيضاً شوارع وطرقات غمرتها مياه عميقة تتدفق بقوة، فيما استخدم عناصر الإطفاء معدات خاصة لانتشال أشخاص إلى برّ الأمان. وعلّقت السلطات المحلية الدروس في كافة المدارس البلدية.

❗️⚠️🇧🇷 - A devastating series of heavy rains and extreme weather events struck Juiz de Fora, in Brazil's Minas Gerais state (Zona da Mata region), causing widespread destruction.



A building partially collapsed due to intense rainfall and landslides, with videos circulating… pic.twitter.com/Mwjp9BLPP7 — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) February 24, 2026

وشهدت البرازيل في السنوات الأخيرة سلسلة كوارث مرتبطة بظواهر مناخية متطرفة، من فيضانات إلى موجات جفاف وحر شديد. وفي العام 2024، قضى أكثر من 200 شخص وتضرر مليونا شخص جراء فيضانات غير مسبوقة في جنوب البرازيل، في واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية في تاريخ البلاد.

وقبل عامين من ذلك، أودت سيول في مدينة بيتروبوليس قرب ريو دي جانيرو بـ241 شخصاً. ويربط خبراء معظم هذه الأحداث بتداعيات التغير المناخي. وتُعرف جويز دي فورا بأنها المدينة التي تعرّض فيها الرئيس البرازيلي السابق اليميني المتطرف جايير بولسونارو للطعن في بطنه عام 2018 خلال حملته الانتخابية.

(فرانس برس)