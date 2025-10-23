أمر ملكي بتعيين الشيخ صالح الفوزان مفتياً عاماً للسعودية

23 أكتوبر 2025   |  آخر تحديث: 01:15 (توقيت القدس)
الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان(تويتر)
- أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمراً ملكياً بتعيين الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان مفتياً عاماً للمملكة العربية السعودية، ورئيساً لهيئة كبار العلماء، ورئيساً للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمرتبة وزير.
- جاء هذا التعيين بعد وفاة المفتي العام السابق، الشيخ عبد العزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، في سبتمبر الماضي، مما يعكس أهمية استمرارية القيادة الدينية في المملكة.
- تم الإعلان عن القرار عبر وكالة الأنباء السعودية، مؤكداً على تنفيذ الأمر الملكي من قبل الجهات المختصة.

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الأربعاء، أمراً ملكياً بتعيين الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان مفتياً عاماً للمملكة العربية السعودية، ورئيساً لهيئة كبار العلماء، ورئيساً عاماً للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمرتبة وزير.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن نص الأمر الملكي جاء على النحو الآتي: "نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ، وعلى نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ، وعلى الأوامر الملكية رقم (أ/4) بتاريخ 20 / 1 / 1414هـ، ورقم (أ/14) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ، ورقمي (أ/82) و(أ/83) المؤرخين في 29 / 2 / 1446هـ، وبناءً على ما عرضه علينا ولي العهد، أمرنا بما هو آت:

أولاً: يُعيَّن فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان مفتياً عاماً للمملكة العربية السعودية، ورئيساً لهيئة كبار العلماء، ورئيساً عاماً للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمرتبة وزير. ثانياً: يُبلَّغ أمرنا هذا إلى الجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه".

ويأتي هذا التعيين بعد نحو شهر من إعلان الديوان الملكي السعودي، في سبتمبر/ أيلول الماضي، وفاة الشيخ عبد العزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، المفتي العام السابق للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء.

الشيخ عبد العزيز آل الشيخ في الرياض، في 6 فبراير 2008 (فرانس برس)
وفاة المفتي العام للسعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ

(العربي الجديد، الأناضول)

