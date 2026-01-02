ألمانيا: دعوات لحظر الألعاب النارية بعد مآسٍ دامية

- دعت نقابة الشرطة الألمانية في برلين إلى حظر الألعاب النارية الفردية خلال ليلة رأس السنة، بعد حوادث مميتة وإصابات خطيرة متكررة، محذرة من استمرار المآسي دون إجراءات حازمة. - يُسمح بإطلاق الألعاب النارية في ألمانيا خلال ليلة رأس السنة مع قيود، لكن الحوادث المتكررة تثير الجدل حول ضرورة الحظر الكامل، خاصة بعد وفاة رجلين وإصابة آخرين في احتفالات 2026. - في برلين، فقد طفل يده بسبب انفجار "القنبلة الكروية"، وشارك 4300 شرطي في تأمين الاحتفالات، حيث تعرضوا لهجمات متكررة، مما يبرز الحاجة إلى عقوبات رادعة.

جدّدت نقابة الشرطة الألمانية في برلين، اليوم الجمعة، مطالبتها الساسة بفرض حظر على الاستخدام الفردي للألعاب النارية خلال ليلة رأس السنة، وذلك عقب تكرار حوادث مميتة وإصابات خطيرة شهدتها الاحتفالات في أنحاء البلاد.

وقال المتحدث باسم النقابة بنيامين يندرو، في تصريحات لإذاعة "آر بي بي إنفو راديو" الألمانية: "نحتاج إلى حظر الاستخدام الخاص للألعاب النارية"، داعياً إلى تعديل القوانين المنظمة لهذه المواد، ومحذراً من استمرار وقوع المآسي عاماً بعد عام في حال عدم اتخاذ إجراءات حازمة.

ويُسمح في ألمانيا بإطلاق الألعاب النارية في إطار خاص خلال ليلة رأس السنة واليوم التالي، مع فرض بعض القيود. غير أنّ هذا الترخيص يؤدي سنوياً إلى إصابات بالغة قد تصل إلى حد الوفاة، ما يعيد إلى الواجهة الجدل بشأن ضرورة الحظر الكامل.

وخلال احتفالات استقبال عام 2026، لقي رجلان حتفهما في مدينة بيليفيلد، وأُصيب عدد كبير من الأشخاص في مناطق أخرى، كما أقدم محتفلون في بعض المدن على إلقاء ألعاب نارية باتجاه أفراد الشرطة وخدمات الطوارئ.

وفي برلين، فقد طفل يده بالكامل إثر انفجار نوع شديد الخطورة من الألعاب النارية يُعرف باسم "القنبلة الكروية"، وفق ما أعلنه مستشفى الحوادث في العاصمة عبر منصة "إكس"، واصفاً الحالة بـ"المأساوية"، ولا تسمح السلطات الألمانية بالاستخدام الخاص لهذا النوع من الألعاب النارية، إذ يقتصر التعامل معه على مختصين فقط.

وفي برلين وحدها، شارك نحو 4300 شرطي في تأمين الاحتفالات، نُفذت أكثر من 400 عملية اعتقال حتّى الساعة الواحدة من صباح الخميس. ورغم إعلان الشرطة أنّ الاحتفالات كانت أكثر هدوءاً مقارنة بالسنوات الماضية، شدّد يندرو على أن الوضع لا يزال غير مقبول من الناحية الأمنية، مؤكداً أن أفراد الشرطة تعرضوا لهجمات متكرّرة، وقال: "يجب ألّا يصبح هذا أمراً طبيعياً"، وأضاف أن الألعاب النارية أُطلقت على رجال الأمن من مختلف الاتجاهات، فيما لا يواجه العديد من الجناة أي عقوبات رادعة.

(أسوشييتد برس)