ألمانيا تلغي برنامج التجنيس السريع وسط جدل حول الهجرة

ألغى البرلمان الألماني، يوم الأربعاء، برنامج منح الجنسية بشكل سريع، في خطوة تعكس التغير المفاجئ في الموقف الرسمي من الهجرة داخل الدولة الأوروبية ذات الاقتصاد القوي، والتي تواجه نقصاً حاداً في اليد العاملة.

وكان المحافظون، بزعامة المستشار فريدريش ميرز، قد تعهدوا خلال الحملة الانتخابية هذا العام بإلغاء التشريع الذي يسمح لمن "اندمجوا بشكل استثنائي" بالحصول على الجنسية الألمانية خلال ثلاث سنوات فقط، بدلاً من خمس. وقال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت أمام البرلمان: "يتعين أن يكون جواز السفر الألماني بمثابة اعتراف بعملية اندماج ناجحة، لا أن يشكل حافزاً للهجرة غير الشرعية".

ومن بين نحو 300 ألف طلب للحصول على الجنسية في عام 2024، وهو رقم قياسي، لم يُقبل سوى بضع مئات عبر مسار التجنيس السريع، الذي كان يستهدف أساساً تشجيع العمالة الماهرة على الاستقرار في ألمانيا.

وكان البرنامج يشترط على المتقدمين إثبات إنجازات نوعية، مثل إتقان اللغة الألمانية، أو القيام بخدمة تطوعية، أو تحقيق نجاح مهني أو علمي، بهدف مكافأة المهاجرين الأكثر اندماجاً ومساهمة في المجتمع.

(رويترز)