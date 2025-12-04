- يعاني حوالي 7.2 مليون شخص في ألمانيا من عدوى حادة في الجهاز التنفسي، مع معدل إصابات يبلغ 8,700 حالة لكل 100,000 نسمة، وفقاً لمعهد روبرت كوخ. يُلاحظ ارتفاع في حالات الإنفلونزا وكوفيد-19 والفيروس المخلوي التنفسي، خاصة بين الأطفال والمسنين. - بدأ موسم الإنفلونزا مبكراً هذا العام، مع انتشار سلالة جديدة "إيه إتش 3 إن 2" بشكل ملحوظ. يُتوقع أن تكون مدة الحماية من اللقاح قصيرة، خاصة لدى الشباب. - توصي اللجنة الدائمة للتطعيم بأخذ لقاح الإنفلونزا للأشخاص فوق 60 عاماً، والمرضى المزمنين، والحوامل، والعاملين في المجال الطبي.

يُعاني نحو 7,2 ملايين شخص في ألمانيا حالياً من عدوى حادة في الجهاز التنفسي، وذلك حسب ما أعلن معهد روبرت كوخ المختص بالأمراض المعدية. ونوه المعهد في تقريره الأسبوعي الصادر اليوم الخميس إلى أن معدل الإصابات يُقَدَّر بـ8 آلاف و700 حالة لكل 100 ألف نسمة. وتعتمد هذه البيانات على الحالات التي يبلّغ عنها الأشخاص بأنفسهم عبر بوابة "جريبه ويب"، شبكة الإنفلونزا الإلكترونية. ويصف الخبراء المستوى الحالي بأنه مرتفع. وتشير هذه البيانات إلى الأسبوع الممتد من 24 حتى 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. ووفقاً للمعهد، ارتفع عدد حالات الإنفلونزا المؤكدة بشكل ملحوظ خلال أسبوعين. وكتب المعهد: "مؤشرات بدء موجة الإنفلونزا تلوح في الأفق".

وبوجه عام، ارتفع نشاط أمراض الجهاز التنفسي مقارنة بالأسبوع السابق، حيث بلغ معدل الإصابة 8 آلاف حالة لكل 100 ألف نسمة. وأعلن المعهد عن ارتفاع الأرقام بين تلاميذ المدارس حتى سن 14 عاماً وبين الأشخاص فوق سن 35 عاماً، كذلك ارتفاع الحالات التي تم إبلاغه بها عن الإصابات بكوفيد-19 وعدوى الفيروس المخلوي التنفسي "آر إس في" في أسبوع الإبلاغ رقم 48. وتابع المعهد أن أعداد حالات أمراض الجهاز التنفسي الحادة، لا تزال منخفضة.

وفي نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت هيئة الصحة التابعة للاتحاد الأوروبي والمعروفة اختصاراً بـ"إي سي دي سي"، المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، أن موسم الإنفلونزا قد بدأ مبكراً هذا العام بشكل خاص. وأفادت تقييمات المخاطر بأن سلالة جديدة من الفيروس، وهي إيه "إتش 3 إن 2" من الفصيلة الفرعية كيه، تدفع حالياً لانتشار الفيروس. ووفقاً لمعهد روبرت كوخ، فقد رُصدت هذه السلالة الجديدة في هذا الموسم في ألمانيا أكثر من فيروس إيه "إتش 1 إن 1" بي دي إم 09.

كما جرى فحص مدى توافق سلالات الإنفلونزا مع أمصال اللقاح الحالية. وتشير النتائج الخاصة بفيروسات الفصيلة الفرعية إيه "إتش 3 إن 2" - كيه إلى احتمال أن تكون مدة الحماية من العدوى بعد تلقي لقاح الإنفلونزا قصيرة نسبياً هذا الموسم، "خاصة لدى الأشخاص الأصغر سناً الذين لم يتعرضوا لعدد كبير من المستضدات سابقاً". ومع ذلك، قال المعهد إن من المتوقّع أن يستمر لقاح الإنفلونزا في توفير حماية ضد الحالات الشديدة.

وجاء في التقرير أن جميع الأشخاص الذين توصي اللجنة الدائمة للتطعيم (Stiko) بأخذ لقاح الإنفلونزا ينبغي لهم الحصول عليه. وتشمل توصيات اللجنة الأشخاص فوق 60 عاماً، والمرضى المزمنين، والحوامل، والمقيمين في دور رعاية المسنين، بالإضافة إلى العاملين في المجال الطبي.

(أسوشييتد برس)