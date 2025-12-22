ألمانيا تستقبل 141 أفغانياً وافقت على إيوائهم

- وصلت طائرة تقل 141 أفغانياً إلى هانوفر، ألمانيا، ضمن جهود الحكومة الألمانية لإيواء الأفغان بعد سيطرة طالبان على كابول، حيث سيتم توزيعهم على ولايات ألمانية أخرى. - باكستان منحت ألمانيا مهلة حتى نهاية 2025 لنقل الأفغان المدرجين في برامج الإيواء، مع إغلاق الحدود الباكستانية-الأفغانية بشكل واسع. - رفضت ألمانيا مؤخراً طلبات 650 أفغانياً للإيواء، مقدمة عروضاً لمساعدتهم في العودة إلى أفغانستان أو الانتقال لدولة أخرى، بينما استقبلت 123 شخصاً من برنامج الإيواء الاتحادي و18 آخرين كعاملين محليين سابقين.

وصل 141 أفغانياً إلى ألمانيا في رحلة نظّمتها الحكومة الاتحادية أخيراً. وفي ردّ على استفسار حول الموضوع، أفاد متحدّث باسم وزارة الداخلية الاتحادية بأنّ الطائرة التي استأجرتها السلطات الألمانية هبطت في مدينة هانوفر عاصمة ولاية سكسونيا السفلى، علماً أنّ اللاجئين الوافدين كانوا قد حصلوا على موافقة على إيوائهم في ألمانيا بعد سيطرة حركة طالبان على السلطة في كابول.

ووصل هؤلاء الأفغان إلى سكسونيا السفلى انطلاقاً من العاصمة الباكستانية إسلام أباد، ومن المقرّر توزيعهم على ولايات ألمانية أخرى في وقت لاحق. وكانت باكستان قد منحت حكومة ألمانيا مهلة حتى نهاية عام 2025 لنقل الأفغان الموجودين على أراضيها والمدرَجين على برامج الإيواء الحكومية، على أن يُصار بعد ذلك إلى ترحيل هؤلاء إلى أفغانستان. يُذكر أنّ الحدود بين باكستان وأفغانستان المجاورة مغلقة في الوقت الراهن على نطاق واسع.

وكانت حركة طالبان قد استعادت مقاليد الحكم في أفغانستان في أغسطس/ آب من عام 2021، فيما وعدت حكومة ألمانيا العاملين السابقين لدى المؤسسات الألمانية هناك، وكذلك أشخاصاً آخرين رأت أنّهم معرّضون للخطر خصوصاً، بإيوائهم على أراضيها. وجاء في نص اتفاق الائتلاف الحاكم الحالي: "سوف ننهي برامج الإيواء الاتحادية الطوعية بقدر المستطاع (مثل تلك المخصصة لأفغانستان) ولن نُطلق برامج جديدة".

وبعدما نجح عدد من الأشخاص المشمولين بما يُعرَف بـ"برنامج الإيواء الاتحادي لأفغانستان" في الحصول على أحكام قضائية تُلزم بمنحهم تأشيرات، جرى مجدداً تنظيم دخول هؤلاء الأشخاص إلى ألمانيا، وكذلك أشخاص في حالات مماثلة.

في المقابل، تلقّى نحو 650 أفغانياً سبق أن حصلوا على تعهّد بالإيواء، عبر ما يُعرَف بـ"قائمة حقوق الإنسان" و"قائمة العبور المؤقتة"، رفضاً نهائياً من حكومة ألمانيا الأسبوع الماضي، مقروناً بعروض لمساعدتهم، بما في ذلك عرضاً مالياً، للعودة إلى أفغانستان أو السفر إلى دولة أخرى مستعدّة لاستقبالهم. ووفقاً لوزارة الداخلية الاتحادية، فإنّ المواطنين الأفغان الذين هبطوا في هانوفر هم 123 شخصاً من برنامج الإيواء الاتحادي، فيما كان على متن الطائرة 18 شخصاً آخرين سُمِح لهم بالدخول بصفتهم عاملين محليين سابقين مع ذويهم.

في سياق متصل، تشير بيانات رسمية إلى أنّ باكستان تستقبل في الوقت الراهن نحو 45 شخصاً مدرجين في قائمة إجراءات إيواء العاملين المحليين السابقين، و264 شخصاً آخرين من ضمن برنامج الإيواء الاتحادي.

(أسوشييتد برس)