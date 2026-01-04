ألمانيا: تراجع طالبي اللجوء بنسبة 51% في 2025

- شهدت ألمانيا تراجعًا كبيرًا في عدد طالبي اللجوء بنسبة 51% عن عام 2024 و66% عن عام 2023، مع ترحيل عشرات الآلاف بزيادة 20%، نتيجة لتغيير سياسة الهجرة الحكومية. - انخفضت طلبات اللجوء إلى 113,236 طلبًا في العام الماضي، مقارنةً بـ229,751 في 2024 و329,120 في 2023، مع تأثير كبير من فرض رقابة على الحدود وانتهاء حقبة بشار الأسد. - أشار وزير الداخلية إلى أن التحول في سياسة الهجرة، بما في ذلك تعليق لمّ شمل الأسر وإنهاء التجنيس السريع، بدأ يؤتي ثماره، مما أرسل إشارة واضحة لتغيير سياسة الهجرة في أوروبا.

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، اليوم الأحد، أن عدد طالبي اللجوء الوافدين إلى البلاد تراجع العام الماضي بنسبة 51% عن عام 2024، ونسبة 66% عن عام 2023، وكشفت عن ترحيل عشرات آلاف الاشخاص بزيادة 20% عن عام 2024. وعزا وزير الداخلية ألكسندر دوبرينت التراجع إلى تغيير الحكومة سياستها الخاصة بالهجرة، علماً أن المفوضية الأوروبية كانت أعلنت تسجيل رقم قياسي في عمليات الترحيل من الاتحاد الأوروبي عموماً.

وتراجع عدد طلبات اللجوء إلى ألمانيا بأكثر من 116 ألف طلب العام الماضي، ووصل إلى 113 ألفاً و236، بعدما كان بلغ 229 ألفاً و751 عام 2024، و329 ألفاً و120 عام 2023. أما في عام الذروة 2016، فبلغ عدد الطلبات 722 ألفاً و370، ولم يستطع هاربون كثيرون، خصوصاً من سورية التي كانت تشهد حرباً أهلية، تقديم طلباتهم إلا بعد وقت بسبب الضغط الكبير الذي تعرض له المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين بعد موجة اللجوء عام 2015. وحينها تجاوزت نسبة منح الحماية 60%. وفي السنوات التالية، انخفض عدد طلبات اللجوء إلى نحو 102 ألف و581 عام 2020، ثم ارتفع مؤقتاً بعدها.

ومن بين أسباب تراجع عدد طلبات اللجوء أيضاً فرض رقابة على حدود ألمانيا بدءاً من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بأمر من وزيرة الداخلية السابقة نانسي فيزر، وأيضاً انتهاء حقبة الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، وتشديد سياسة الهجرة في إيطاليا تحديداً. كما اعتبر دوبرينت أن "تراجع عدد طالبي اللجوء نتيجة مباشرة التحوّل في سياسة الهجرة الذي انتهجته الحكومة، والذي بدأ يؤتي ثماره. وقد أرسلت ألمانيا إشارة واضحة لتغيّر سياسة الهجرة في أوروبا، والتي وصلت إلى العالم. ومن بين الإجراءات التي تضمنها هذا التحوّل تعليق إجراء لمّ شمل الأسر، وإنهاء ما يُعرف بالتجنيس السريع".

(أسوشييتد برس)