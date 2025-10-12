ألمانيا تخصص مليار يورو لمكافحة الإيدز والسل والملاريا عالمياً

أعلنت ألمانيا تخصيص مليار يورو خلال السنوات الثلاث المقبلة لدعم الجهود العالمية في مكافحة الإيدز والسل والملاريا. وأكدت وزيرة التنمية الألمانية ريم العبلي رادوفان هذا الالتزام المالي لصالح صندوق التمويل العالمي للفترة من عام 2026 حتى 2028. وقالت السياسية المنتمية إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي بمناسبة افتتاح مؤتمر القمة العالمية للصحة في برلين: "بهذه الخطوة نبعث بإشارة مهمة مفادها بأن ألمانيا ستواصل التزامها بحماية الناس في جميع أنحاء العالم من الأمراض".

وأوضحت العبلي رادوفان أن تحقيق هذا التمويل جاء رغم التخفيضات المؤلمة في الميزانية وضغوط التقشف الكبيرة داخل الوزارة، مشددة على أن مكافحة الأمراض المعدية الكبرى ليست واجبًا إنسانيًّا فحسب، بل أيضًا ضرورة عقلانية، لأن مسببات الأمراض لا تعرف حدودًا. وأضافت أن كل يورو يُستثمر في الصندوق يعود بالنفع، إذ إنه يقوّي أنظمة الصحة في الدول الشريكة ويجعل العالم أكثر قدرة على الصمود، وأردفت:" وبهذا سننقذ ملايين الأرواح".

يُعد الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، الذي تأسس عام 2002، أكبر جهة تمويل متعددة الأطراف في مجال الصحة للدول الفقيرة، ويعتمد في تمويله على إسهامات الحكومات والمؤسسات الخيرية وجهات مانحة خاصة. وأوضحت وزارة التنمية الألمانية أن جولة التمويل الجديدة تهدف إلى إنقاذ حياة أكثر من 23 مليون شخص آخر. ويشمل التعهد الألماني أيضًا 100 مليون يورو في شكل مبادلات ديون. ومن المقرر أن يتم افتتاح مؤتمر القمة العالمية للصحة، وهو مؤتمر دولي متخصص، في العاصمة الألمانية برلين مساء اليوم الأحد.

والشهر الماضي قال المدير التنفيذي للصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا بيتر ساندز، إنّ الصندوق سوف يحوّل مزيداً من موارده إلى الدول الأشدّ فقراً، بهدف مساعدتها في إدارة تخفيضات المساعدات الدولية، محذّراً من اتساع التفاوت في الخدمات الصحية عالمياً. يأتي ذلك خصوصاً منذ عمليات تجميد المساعدات التي أقرّتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني 2025. وبيّن الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، في تقريره الأخير، أنّه تمكّن من إنقاذ 70 مليون حياة منذ عام 2002، وذلك بفضل الجهود المشتركة. ويُعَدّ الاستثمار في هذا الصندوق، الذي يمثّل واحدة من أكبر المبادرات الصحية على الصعيد العالمي، من أكثر الطرق فعالية لإنقاذ الأرواح وتحسين صحة الكثيرين وتعزيز الأمن الصحي العالمي.

(أسوشييتد برس، رويترز، العربي الجديد)