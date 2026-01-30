ألمانيا: اقتراح لرفع ضريبة التبغ بهدف دعم المنظومة الصحية

- اقترح سياسيون ألمان زيادة الضرائب على التبغ لتمويل صناديق التأمين الصحي، بهدف تقليل التدخين وتحفيز الإقلاع عنه، خاصة بين المراهقين، وذلك في إطار الأسبوع الوطني للوقاية من السرطان في سبتمبر 2025. - هيندريك شتريك، مفوض الحكومة الألمانية لمكافحة المخدرات، أكد أن استهلاك التبغ يسبب وفاة 131 ألف شخص سنوياً، ويكلف الاقتصاد الألماني مليارات اليوروهات، مما يستدعي رفع الضرائب على التبغ. - شركة التأمين الصحي الألمانية "دي إيه كيه" اقترحت تخفيض الضريبة على الأدوية إلى 7%، وتمويل ذلك من خلال زيادة الضرائب على التبغ والكحول، للحفاظ على استقرار الاشتراكات في التأمين الصحي بحلول عام 2027.

اقترح عدد من سياسيي ألمانيا في الائتلاف الحاكم رفع الضريبة المفروضة على التبغ لتمويل صناديق التأمين الصحي القانوني. يأتي ذلك بعدما كان خبراء ألمان قد رأوا ضرورة فرض زيادات ضريبية كبيرة على التبغ بصورة دورية، بهدف ثني المراهقين عن التدخين وتحفيز المدخنين على الإقلاع عنه، وذلك في سبتمبر/ أيلول 2025 بمناسبة الأسبوع الوطني للوقاية من السرطان.

وبيّن مفوّض الحكومة الألمانية لشؤون مكافحة المخدرات هيندريك شتريك، من الحزب المسيحي الديمقراطي، في تصريحات لصحيفة بيلد الألمانية أخيراً، أنّ "استهلاك التبغ يتسبّب في وفاة نحو 131 ألف شخص في ألمانيا سنوياً، كما يتسبّب في أكثر من 30 مليار يورو (نحو 35.8 مليار دولار أميركي) من التكاليف الصحية المباشرة ونحو 70 مليار يورو (نحو 83.5 مليار دولار) من التكاليف الاقتصادية غير المباشرة"، وشدّد بالتالي على "وجوب أن نتحدّث عن رفع ضرائب التبغ بوصفه مسبّباً لهذه التكاليف".

بدوره، طالب السياسي الألماني المعني بشؤون الصحة في الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري هانس تايس بتمويل تخفيض الضريبة على القيمة المضافة الخاصة بالأدوية من 19% إلى 7% من خلال رفع ضريبة التبغ، موضحاً أنّه بذلك سوف يُصار إلى تخفيف العبء عن صناديق التأمين الصحي القانوني المتوقّع مواجهتها فجوات بمليارات اليوروهات في العام المقبل.

وأوضح تايس لـ"بيلد" أنّه "من خلال تخفيض الضريبة على القيمة المضافة، سوف تستفيد صناديق التأمين ممّا يصل إلى سبعة مليارات يورو (8.35 مليارات دولار) إضافية سنوياً". وتابع: "من الممكن تعويض خفض الضريبة على القيمة المضافة عبر رفع الضريبة على السجائر ومنتجات التبغ"، مشيراً إلى أن "زيادة بمقدار 2 يورو (نحو 2.4 دولار) على كلّ علبة سوف تكون كافية".

وكانت شركة التأمين الصحي الألمانية "دي إيه كيه" قد اقترحت، في مطلع هذا الأسبوع، تخفيض الضريبة على القيمة المضافة في ما يخصّ الأدوية وتمويل ذلك من خلال رفع الضرائب على التبغ والكحول. وقد أفاد رئيس الشركة أندرياس شتورم، في تصريح لصحيفة بيلد، بأنّ "الحفاظ على استقرار الاشتراكات في التأمين الصحي الألماني في عام 2027 يستوجب تخفيض الضريبة على القيمة المضافة الخاصة بالأدوية ومستلزمات العلاج إلى 7%".

تجدر الإشارة إلى أنّ المفوضية الأوروبية كانت قد قدّمت، في صيف العام المنصرم، اقتراحاً لمراجعة توجيه ضرائب التبغ في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ألمانيا من ضمنها، وذلك بهدف تحديث تلك الضرائب ومواءمتها مع أهداف الصحة العامة. لكنّ ثمّة من يرى أنّ هذا الاقتراح يذهب أبعد من ذلك بكثير من الناحية العملية؛ إذ من شأنه تنسيق القاعدة الضريبية للنيكوتين في كلّ أنحاء الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يقلّل بصورة كبيرة مساحة الاختلافات المالية بين الدول الأعضاء، ويقوّض واحدة من آخر الآليات التأديبية المتبقية في السوق الداخلية-المنافسة بين الأنظمة الضريبية الوطنية.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)