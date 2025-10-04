ألمانيا: ارتفاع معدل التسرب المدرسي إلى أعلى مستوى منذ عقد

طلاب وشباب
مباشر
04 أكتوبر 2025   |  آخر تحديث: 11:57 (توقيت القدس)
التسرب المدرسي بأعلى مستوياته في ألمانيا، غرب برلين، 10 أغسطس 2020 (توبياس شوارتز/ فرانس برس)
التسرب المدرسي بأعلى مستوياته، غرب برلين، 10 أغسطس 2020 (توبياس شوارتز/ فرانس برس)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- كشفت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا عن ارتفاع عدد المراهقين المتسرّبين من المدارس إلى 62 ألفاً في العام الدراسي 2023-2024، مقارنةً بـ56 ألفاً في العام السابق، مع زيادة النسبة إلى 7.8% مقارنةً بـ5.5% قبل عشر سنوات.

- زعيمة حزب "تحالف سارا فاجنكنشت" وصفت الوضع بأنه فشل لنظام التعليم، مطالبةً بعقد "قمّة بشأن التعليم" لمعالجة نقص العمالة الماهرة الناتج عن إهدار القدرات البشرية.

- رئيس اتحاد المعلّمين الألمان، شتيفان دول، أشار إلى أن أسباب التسرب تشمل صعوبات اللغة، وعدم الانتماء، وغياب الحافز، مع توفر خيارات أخرى مثل الدعم الاجتماعي.

كشفت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا عن ارتفاعٍ جديد في عدد المراهقين الذين يتسرّبون من المدارس، من دون الحصول على أيّ شهادة، ليصل إلى أعلى مستوى خلال السنوات العشر الماضية. ووفقاً للبيانات، بلغ عدد الطلاب الذين تركوا المدرسة من دون مؤهل خلال العام الدراسي 2023 - 2024، نحو 62 ألف طالب وطالبة، مقارنةً بنحو 56 ألفاً في العام السابق.

وأعلن المكتب هذه الأرقام بناءً على استفسار تقدّمت به الكتلة البرلمانية لحزب "تحالف سارا فاجنكنشت"، وهي مُتاحة أيضاً في قواعد بيانات المكتب. ولم يقتصر الارتفاع على الأعداد المطلقة، بل شمل أيضاً النسبة الإجمالية. فبينما كانت نسبة من تسرّبوا من المدارس تبلغ 5.5% في العام الدراسي 2013 - 2014، ارتفعت هذه النسبة بعد عشر سنوات إلى 7.8%.

ويُظهر تتبّع الأرقام على مدى أطول أنّ الظاهرة ليست جديدة؛ إذ بلغت نسبة المراهقين المتسرّبين من المدارس عام 2006 نحو 8% (أكثر من 75 ألف شخص)، وفقاً لتقرير التعليم الوطني الأخير الصادر عام 2024. ورغم أنّ النسبة تراجعت تدريجيّاً حتى عام 2013، فإنّها عاودت الارتفاع مجدّداً منذ ذلك الحين، مع استثناء فترة جائحة كورونا.

مخاوف من سلبيات عدم تفضيل الطلاب للتدريب المهني، ألمانيا ، 8 نوفمبر2021 (Getty)
طلاب وشباب
التحديثات الحية

خُمس طلاب المدارس في ألمانيا يفضلون العمل على مواصلة الدراسة

وقالت زعيمة الحزب، سارا فاجنكنشت، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "في كل عام يعادل عدد الطلاب المتسرّبين حجم ملعب كرة قدم كامل"، معتبرةً ذلك فشلاً ذريعاً لنظام التعليم، مضيفةً أنّ إهدار هذه القدرات البشرية يتسبّب أيضاً في نقص العمالة الماهرة، مطالبةً وزيرة التعليم في ألمانيا بالدعوة إلى "قمّة بشأن التعليم" في المستشارية، بمشاركة وزراء الولايات.

ومن جانبه، رأى رئيس اتحاد المعلّمين الألمان، شتيفان دول، أنّ أسباب الظاهرة متعدّدة، موضحاً أنّ بعض الطلاب يواجهون صعوبات في اللغة الألمانية، ما يثبط عزيمتهم لمواصلة التعليم، بينما لا يشعر آخرون بالانتماء إلى المجتمع أو لا يتبنّون قيمه، وقال: "هناك أيضاً مَن يفتقر إلى الحافز الضروري، لأنّ مجتمعنا يُتيح لهم خيارات أخرى"، مشيراً في ذلك إلى إمكانية الحصول على دعم اجتماعي أو كسب المال من دون تأهيل مهني. 

(أسوشييتد برس)

دلالات
المساهمون
المزيد في مجتمع
يتواصل البحث عن مفقودين بانهيار المدرسة الإسلامية، إندونيسيا، 30 سبتمبر 2025 (روبرتوس بوديانتو/ Getty)
التحديثات الحية
قضايا وناس
مباشر

ارتفاع حصيلة انهيار مدرسة في إندونيسيا إلى 14 قتيلاً و49 مفقوداً

المئات ينتظرون للحصول على وجبة، الفاشر، 11 أغسطس 2025 (فرانس برس)
التحديثات الحية
قضايا وناس
مباشر

محاصرو الفاشر... سودانيون محرومون من الطعام والدواء

أزمة رعاية الحوامل متفاقمة، إدلب، 19 مايو 2015 (أوزغي كيزيل/الأناضول)
التحديثات الحية
صحة
مباشر

حوامل يواجهن غياب الرعاية الصحية في ريفي إدلب وحماة